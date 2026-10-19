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Sport

Sobec? Ani náhodou. Němci se klaní „impozantnímu“ Schickovi, zíral i Klopp

Sestřih utkání Leverkusen - Freiburg včetně asistence a gólu Patrika Schicka a reakce Jürgena Kloppa

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Šest zápasů, šest gólů. Klubový rekord už Patrik Schick vlastní, teď může útočit na maxima celé bundesligové historie: před ním jsou pouze dva legendární střelci. Český útočník Leverkusenu nadchl fotbalové Německo výkonem ve šlágru proti Freiburgu. První gól vytvořil hned dvěma patičkami v rámci jedné akce, druhý gól Bayeru vstřelil sám.

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Leverkusen dokázal v neděli porazit dosud vedoucí Freiburg 2:1, největšími hrdiny se stali Schick a Alžířan Ibrahim Maza, kteří si vzájemně oplatili asistence u svých gólů.

„Jürgen Klopp v hledišti byl okamžitě okouzlený,“ napsala německá odnož stanice Sky Sports v reportáži.

Když český forvard v 19. minutě předvedl v celé své kráse fenomenální práci s míčem i rychlý přesun do pokutového území soupeře, kde filigránsky připravil míč Mazovi, kouč německého národního týmu prý na tribuně, kde seděl společně se svým asistentem Svenem Benderem a legendou Rudim Völlerem, rozsvítil typický široký úsměv.

Čtvrt hodiny před koncem hvězdné duo zápas rozhodlo. Kouzelník Maza u rohového praporku „vykoupal“ tři protihráče a naservíroval míč pohotovému Schickovi.

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„Je třeba to opět zdůraznit. Znovu se objevil přesně tam, kde má správný útočník být,“ referoval Kicker.

Čech - jako jediný hráč z pěti nejlepších evropských lig - skóroval v každém z dosavadních šesti ligových kol, čímž vytvořil klubový rekord. V pěti úvodních duelech se dokázali trefit legendy Dimitar Berbatov (2005) a Stefan Kiessling (2009).

Schick se zařadil už na třetí místo v historii bundesligy. Lepší vstup do sezony měli pouze Pierre-Emerick Aubameyang z Dortmundu, který zasáhl cíl v prvních osmi kolech v roce 2015, a Robert Lewandowski z Bayernu, jenž se prosadil v prvních jedenácti kolech sezony 2019/20.

Třicetiletý český útočník, který po tragickém MS ukončil reprezentační kariéru, si v Německu v úvodu sezony může užívat obdivné ohlasy. Celkově dal v devíti soutěžních zápasech devět gólů a přidal dvě asistence.

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„Zdaleka to nebyla jen ta dvojitá patička před vyrovnávací brankou, která byla na Schickově výkonu impozantní,“ napsal v hodnocení regionální Kölner Stadt-Anzeiger.

„Zapojil se do velkého množství útoků coby hrotový útočník, který dokáže podržet míč a distribuovat jej. Navíc stanovil klubový rekord. V takové formě je český útočník snem každého trenéra,“ dodal a v bodování dal Schickovi nejlepší známku 1 na pětibodové škále.

Opatrně se objevují srovnání s největšími útočnými hvězdami.

„Rekordman Schick rozhodl zápas a stíhá Lewandowského,“ napsal deník Die Welt.

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„Harry Kane je nedostižný, ale rád se rozplývám i nad Patrikem Schickem. Čistě z hlediska kvality je to jeden z nejlepších útočníků v Evropě. Výjimečná technika, elegance ve hře, inteligence, produktivita, nebezpečnost na zemi i ve vzduchu. K opravdu velké kariéře mu chybělo jen lepší zdraví,“ analyzoval polský fotbalový novinář Marcin Borzecki na sociální síti X.

Schicka náležitě pochválil i spokojený kouč Leverkusenu Carles Martínez. Navzdory blížícímu se klubovému rekordu v něm prý ani náznakem neviděl „sobeckého hráče“.

„Tvrdě pracoval, bránil. Týmu pomohl asistencí. A gól? Se svým talentem tam prostě byl. To všechno o něm hodně vypovídá,“ prohlásil španělský trenér.

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