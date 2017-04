Smrtící společnost pro mladé fotbalistky. Zmrzl mi úsměv, zhrozila se Ščasná, která skupinu losovala

před 34 minutami

Evropskou elitu nalosovala mladým českým fotbalistkám do skupiny ambasadorka mistrovství Evropy do 17 let Pavlína Nováková-Ščasná. Turnaj se uskuteční od 2. do 14. května v Plzni, Příbrami, Domažlicích a v Přešticích.

Plzeň - České fotbalistky do 17 let se na květnovém mistrovství Evropy v domácím prostředí utkají s obhájkyněmi titulu z Německa, Španělkami a Francouzkami. Rozhodl o tom los v Plzni.

Druhou skupinu tvoří Nizozemsko, Norsko, Irsko a Anglie. Turnaj se uskuteční od 2. do 14. května v Plzni, Příbrami, Domažlicích a Přešticích.

Český výběr startuje na šampionátu podruhé v historii, před rokem v Bělorusku nepostoupil ze skupiny, když ve třech zápasech uhrál jednu remízu. Doma se pokusí výsledek vylepšit. Češky to však budou mít hodně těžké, jelikož jim ambasadorka turnaje Pavlína Nováková-Ščasná při losu přisoudila do skupiny největší favority.

"Nejdříve jsem se na svou roli těšila, pak mi zmrzl úsměv, když jsem viděla reakce v publiku. Je to asi nejhorší možný scénář, který jsme si mohli představit. Ale věřím, že nakonec se holkám a trenérovi ta skupina bude líbit. Nemají co ztratit, jen získat, takže jsem jim trochu pomohla od tlaku," usmívala se Ščasná, nejúspěšnější česká fotbalistka v historii.

Německo je obhájcem titulu a v dosavadních devíti ročnících ho získalo pětkrát. Další tři zlata posbíral druhý z účastníků české skupiny A Španělsko, které bylo ve finále celkem šestkrát. Tři finálové účasti má na kontě i Francie, s níž české fotbalistky turnaj 2. května zahájí v Plzni.

"Skupina už asi ani těžší být nemohla. Je tam to nejlepší, co v Evropě je. Ale musíme se na to dívat pozitivně. Je to pro nás svátek fotbalu a obrovská zkušenost. Vidím v tom šanci na obrovský posun pro ženský fotbal. Momentálně jsou tyto týmy o kus dál než my, to si nebudeme nalhávat. My ale chceme ukázat, že jsme se v ženském fotbale posunuli," řekl trenér Karel Rada po losu.

Za hlavního favorita turnaje považuje Španělsko. "Ale loni jsme se s nimi utkali v Příbrami a přesvědčili jsme se, že se s nimi dá také hrát," připomněl prohru 0:2. S Francií pak Radův výběr před rokem remizoval 1:1.

"Když při losu naskakoval jeden těžký soupeř za druhým, tak mi napřed bylo úzko, ale bude to velký zážitek hrát s takovými týmy. Ostatní holky z toho také moc nadšené nejsou a kamarádi se mi smějí, ale budeme bojovat jako lvice, nevypustíme jedinou minutu a uvidíme, jak to nakonec dopadne," řekla na tiskové konferenci reprezentantka Gabriela Šlajsová.

Těžkou, ale atraktivní skupinu přivítal i předseda FAČR Miroslav Pelta, podle něhož českému fotbalu svědčí role outsidera. "Pro nás je vždycky lepší být outsider, pak to zvládneme. Z tohoto pohledu jsme chytli dobrou skupinu. Navíc když se nedaří porazit Němce v mužské kvalifikaci o mistrovství světa, tak jim to mohou oplatit dívky," prohlásil Pelta.

