Smolař Masopust konečně vyhrál finále. Co je víc než double? Zopakovat to za rok

před 1 hodinou

Už čtvrté finále domácího poháru hrál za posledních pět let Lukáš Masopust. V předchozích pokusech o zisk trofeje musel vždy skousnout porážku. Po třech neúspěšných finále, kdy mohl Masopust i sám utkání rozhodnout, konečně slaví.

"Konečně vítězné finále," vydechl s úlevou po utkání šestadvacetiletý křídelník, který pojistil vítězství sešívaných nad Baníkem gólem ve druhém poločase na 2:0. "Naštěstí jsem si nevzpomněl na ty zahozené šance z předchozích finále," usmíval se.

Po jeho gólu už slávisté bez větších potíží dohráli utkání a po 77 letech dosáhli na domácí double. "Je to sladké, já sám taky čekám už pět let," připomněl Masopust. První finále hrál už v roce 2015 za Jablonec.

Zápas nabídl bojovné utkání, oba týmy byly důrazné v soubojích. Oproti nedělnímu ligovému utkání stejných soupeřů, kdy se po nepříliš atraktivním průběhu body dělily za bezbrankovou remízu, šlo o velkou změnu.

"Asi je to tím, že jeden tým musel zvítězit. Hodně to ovlivnila penalta, kterou jsme proměnili. Baník musel otevřít hru a to byla voda na náš mlýn," komentoval Masopust.

Fotbalisté Slavie dostali od realizačního týmu po dovršení double dvoudenní volno, podle odchovance Jihlavy ovšem příliš slavit nebudou. "Asi dnes nějaké pivo padne, ale v neděli jsme připravení na Spartu," řekl s tím, že Slavia bude chtít v derby jednoznačně zvítězit.

Vršovičtí dokončují jednu z nejúspěšnějších sezon v dějinách klubu. "Mohli jsme dojít dál v Evropské lize," komentoval napůl žertovně. "Co víc? Víc je to zopakovat. Tohle všechno se ale docení až časem," přemítal o úspěších týmu pod vedením trenéra Jindřicha Trpišovského.

Oslavy s fanoušky tak narušil jen fakt, že hřiště po celém obvodu stadionu obklopili policejní těžkooděnci. "Pořadatelé jsou zvyklí, že fanoušci vběhnou na hřiště. Tak se asi chtěli pojistit," krčil Masopust rameny. "Lepší atmosféru než ve dnešním finále jsem v Česku asi nezažil. V Edenu je taky fantastická, ale dnes se přidaly oba tábory. Musím pochválit naše fanoušky i Baníkovce," zakončil hodnocení finálového zápasu.