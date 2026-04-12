Smolař Kinský opět v akci. Dostal gól po teči obránce, dohrával s ovázanou hlavou

Antonín Kinský nastoupil poprvé v tomto ročníku anglické fotbalové ligy v brance Tottenhamu, který prohrál v 32. kole na hřišti nováčka Sunderlandu 0:1. Jeho tým čeká na vítězství už 14 ligových zápasů a zůstává v sestupovém pásmu.
"Kohouti" ve snaze ukončit černou sérii vyměnili trenéra a Ital Roberto De Zerbi při zranění svého krajana Vicaria vrátil mezi tyče Kinského.
Český gólman chytal po měsíci poprvé od debaklu v Lize mistrů na hřišti Atlética Madrid, kde ho předchozí kouč Igor Tudor stáhl ze hřiště už po 17 minutách a třech inkasovaných gólech. V Premier League se Kinský objevil na hřišti poprvé od loňského května.
Vytáhl se v závěru prvního poločasu, kdy zmařil Brobbeymu vyloženou šanci. Po hodině hry ho ale překonal Francouz Mukiele střelou, kterou ještě tečoval nizozemský obránce Tottenhamu Van de Ven mimo brankářův dosah.
Hned nato zažil Kinský další horké chvíle, když ho nešťastně trefil kolenem do hlavy argentinský spoluhráč Romero. Do hry se vrátil s obvazem na hlavě. Výsledek se už nezměnil ani během dvanáctiminutového nastavení.
Tottenham měl víc šancí, největší po dvaceti minutách, ale rozhodčí původně nařízenou penaltu po kontrole u videa odvolal. Vítěz posledního ročníku Evropské ligy zůstává na 18. místě a dál mu hrozí, že opustí anglickou nejvyšší soutěž, kterou hraje nepřetržitě od roku 1978.
Crystal Palace po přesvědčivém čtvrtečním vítězství nad Fiorentinou ve čtvrtfinále Konferenční ligy vyhrál doma nad Newcastlem 2:1 až díky obratu v posledních deseti minutách.
Znovu se potvrdilo, že bezprostřední návrat do Premier League je pro londýnský klub nesnadný. Z devíti dosavadních ligových zápasů po pohárové vsuvce vyhrál jen jeden. Také tentokrát prohrával po střele Dána Osuly, ale střídající Francouz Mateta výsledek otočil. Nejprve vyrovnal a v nastavení proměnil penaltu.
Souboj dvou čtvrtfinalistů Evropské ligy mezi Nottinghamem Forest a Aston Villou skončil 1:1. Nottingham doma už sedm ligových zápasů nepoznal radost z vítězství a ani tentokrát se pro něj zápas nevyvíjel dobře poté, co dal Brazilec Murillo vlastní gól.
Prohru odvrátil Walesan Williams a jeho zásluhou se domácím na 16. místě přece jen trochu lépe dýchá. Aston Villa zůstává čtvrtá, ale třetí Manchester United se jí může vzdálit v pondělní dohrávce.
Anglická fotbalová liga - 32. kolo:
Crystal Palace - Newcastle 2:1 (80. a 90.+4 Mateta - 43. Osula), Nottingham - Aston Villa 1:1 (38. Williams - 23. vlastní Murillo), Sunderland - Tottenham 1:0 (61. Mukiele),
17:30 Chelsea - Manchester City.
Tabulka:
1.
Arsenal
32
21
7
4
62:24
70
2.
Manchester City
30
18
7
5
60:28
61
3.
Manchester United
31
15
10
6
56:43
55
4.
Aston Villa
32
16
7
9
43:38
55
5.
Liverpool
32
15
7
10
52:42
52
6.
Chelsea
31
13
9
9
53:38
48
7.
Brentford
32
13
8
11
48:44
47
8.
Everton
32
13
8
11
39:37
47
9.
Brighton
32
12
10
10
43:37
46
10.
Sunderland
32
12
10
10
33:36
46
11.
Bournemouth
32
10
15
7
48:49
45
12.
Fulham
32
13
5
14
42:46
44
13.
Crystal Palace
31
11
9
11
35:36
42
14.
Newcastle
32
12
6
14
45:47
42
15.
Leeds
31
7
12
12
37:48
33
16.
Nottingham
32
8
9
15
32:44
33
17.
West Ham
32
8
8
16
40:57
32
18.
Tottenham
32
7
9
16
40:51
30
19.
Burnley
32
4
8
20
33:62
20
20.
Wolverhampton
32
3
8
21
24:58
17
