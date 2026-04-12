Smolař Kinský opět v akci. Dostal gól po teči obránce, dohrával s ovázanou hlavou

Antonín Kinský nastoupil poprvé v tomto ročníku anglické fotbalové ligy v brance Tottenhamu, který prohrál v 32. kole na hřišti nováčka Sunderlandu 0:1. Jeho tým čeká na vítězství už 14 ligových zápasů a zůstává v sestupovém pásmu.

Ošetřovaný Antonín Kinský
"Kohouti" ve snaze ukončit černou sérii vyměnili trenéra a Ital Roberto De Zerbi při zranění svého krajana Vicaria vrátil mezi tyče Kinského.

Český gólman chytal po měsíci poprvé od debaklu v Lize mistrů na hřišti Atlética Madrid, kde ho předchozí kouč Igor Tudor stáhl ze hřiště už po 17 minutách a třech inkasovaných gólech. V Premier League se Kinský objevil na hřišti poprvé od loňského května.

Vytáhl se v závěru prvního poločasu, kdy zmařil Brobbeymu vyloženou šanci. Po hodině hry ho ale překonal Francouz Mukiele střelou, kterou ještě tečoval nizozemský obránce Tottenhamu Van de Ven mimo brankářův dosah.

Hned nato zažil Kinský další horké chvíle, když ho nešťastně trefil kolenem do hlavy argentinský spoluhráč Romero. Do hry se vrátil s obvazem na hlavě. Výsledek se už nezměnil ani během dvanáctiminutového nastavení.

Tottenham měl víc šancí, největší po dvaceti minutách, ale rozhodčí původně nařízenou penaltu po kontrole u videa odvolal. Vítěz posledního ročníku Evropské ligy zůstává na 18. místě a dál mu hrozí, že opustí anglickou nejvyšší soutěž, kterou hraje nepřetržitě od roku 1978.

Crystal Palace po přesvědčivém čtvrtečním vítězství nad Fiorentinou ve čtvrtfinále Konferenční ligy vyhrál doma nad Newcastlem 2:1 až díky obratu v posledních deseti minutách.

Znovu se potvrdilo, že bezprostřední návrat do Premier League je pro londýnský klub nesnadný. Z devíti dosavadních ligových zápasů po pohárové vsuvce vyhrál jen jeden. Také tentokrát prohrával po střele Dána Osuly, ale střídající Francouz Mateta výsledek otočil. Nejprve vyrovnal a v nastavení proměnil penaltu.

Souboj dvou čtvrtfinalistů Evropské ligy mezi Nottinghamem Forest a Aston Villou skončil 1:1. Nottingham doma už sedm ligových zápasů nepoznal radost z vítězství a ani tentokrát se pro něj zápas nevyvíjel dobře poté, co dal Brazilec Murillo vlastní gól.

Prohru odvrátil Walesan Williams a jeho zásluhou se domácím na 16. místě přece jen trochu lépe dýchá. Aston Villa zůstává čtvrtá, ale třetí Manchester United se jí může vzdálit v pondělní dohrávce.

Anglická fotbalová liga - 32. kolo:

Crystal Palace - Newcastle 2:1 (80. a 90.+4 Mateta - 43. Osula), Nottingham - Aston Villa 1:1 (38. Williams - 23. vlastní Murillo), Sunderland - Tottenham 1:0 (61. Mukiele),

17:30 Chelsea - Manchester City.

Tabulka:

1.

Arsenal

32

21

7

4

62:24

70

2.

Manchester City

30

18

7

5

60:28

61

3.

Manchester United

31

15

10

6

56:43

55

4.

Aston Villa

32

16

7

9

43:38

55

5.

Liverpool

32

15

7

10

52:42

52

6.

Chelsea

31

13

9

9

53:38

48

7.

Brentford

32

13

8

11

48:44

47

8.

Everton

32

13

8

11

39:37

47

9.

Brighton

32

12

10

10

43:37

46

10.

Sunderland

32

12

10

10

33:36

46

11.

Bournemouth

32

10

15

7

48:49

45

12.

Fulham

32

13

5

14

42:46

44

13.

Crystal Palace

31

11

9

11

35:36

42

14.

Newcastle

32

12

6

14

45:47

42

15.

Leeds

31

7

12

12

37:48

33

16.

Nottingham

32

8

9

15

32:44

33

17.

West Ham

32

8

8

16

40:57

32

18.

Tottenham

32

7

9

16

40:51

30

19.

Burnley

32

4

8

20

33:62

20

20.

Wolverhampton

32

3

8

21

24:58

17

Maďaři od nedělního rána chodí k urnám v „nejdůležitějších evropských volbách roku“. Ty by mohly ukončit 16letou vládu premiéra Viktora Orbána (Fidesz), v průzkumech proti němu těsně vede jeho opoziční vyzývatel Péter Magyar (Tisza). Kolem 19. hodiny začne počítání hlasů, o hodinu později by měly být známé první odhady. Web Aktuálně.cz má přímo v Budapešti svého reportéra.

