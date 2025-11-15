Fotbal

Pro Slavii byl moc drahý, teď je hrdinou Slováků. Na MS stále mohou postoupit přímo

před 2 hodinami
Útočník Tomáš Bobček byl nadšený z gólu, kterým ve své reprezentační premiéře zajistil fotbalistům Slovenska v kvalifikaci mistrovství světa výhru 1:0 nad Severním Irskem. Čtyřiadvacetiletý hráč Lechie Gdaňsk v rozhovoru s novináři řekl, že ještě dlouho bude vstřebávat emoce. V létě ho chtěla koupit pražská Slavia, ale byl pro ni moc drahý.
Tomáš Bobček slaví gól proti Severnímu Irsku.
Tomáš Bobček slaví gól proti Severnímu Irsku. | Foto: Reuters

Slováci potřebovali vyhrát, remíza by jim postupové plány ve skupině A velmi zkomplikovala. O dva góly je připravilo video, stav byl stále bezbrankový.

V 88. minutě trenér Francesco Calzona zariskoval. Místo obránce Norberta Gyömbéra poslal na hřiště útočníka Bobčeka. Právě debutant v první minutě nastaveného času po Bénesově rohovém kopu vstřelil jediný gól utkání, kterým rozpoutal na stadionu v Košicích euforii.

"Byl to trochu náročnější kop levou nohou, ale jsem rád, že to tam padlo. Viděl jsem, že se míč kroutí na penaltový bod, bude odskakovat od hřiště a nemůžu do něj jít z první," řekl rodák z Ružomberku.

Slováci, za které nastoupil sparťan Lukáš Haraslín, získali jistotu baráže a v posledním zápase v Německu si v případě výhry mohou vybojovat přímý postup na šampionát.

"Ještě stále vstřebávám emoce, je to pro mě něco velkého. Toužil jsem po prvním startu, který jsem teď dostal. Plus ten gól… Možná za pár dní nebo měsíců mi dojde, čeho jsem dosáhl, ale nebudu teď létat ve hvězdách," ujistil útočník, který je s devíti góly aktuálně nejlepším střelcem polské ligy.

V létě ho chtěla koupit pražská Slavia, když hledala alternativu za Tomáše Chorého, který dostal velký disciplinární trest. Slovenský kanonýr ale byl pro českého mistra moc drahý.

"Bobček je komplexní útočník, který se nám extrémně líbil. Ale Slavia nikdy nedá za hráče 12 milionů eur, o které si řekl klub. Nebudu říkat jasný strop, ale zatím jsme měli psychologickou hranici kolem pěti milionů eur, kterou jsme ještě nepřekročili. Za hráče jako Bobček bychom tu hranici asi i překročili, kdybychom ho mohli získat, ale ne za 12 milionů eur," uvedl v srpnu předseda představenstva Jaroslav Tvrdík v podcastu Livesport Daily. Slavia pak přivedla ostravského Erika Prekopa.

Kanonýr se teď stal slovenským žolíkem. "Řekl jsem trenérovi, že mi stačí 10 minut," řekl s úsměvem Bobček. "Fanoušci byli tak hluční, že jsem chvíli ani neslyšel závěrečný hvizd. Opadla z nás nervozita, že budeme muset bojovat do posledního zápasu. Baráž máme jistou, ale nechceme se s tím spokojit. Dobře zregenerujeme a v Německu se popereme o přímý postup," dodal.

Pokladník Haraslín se u něj přihlásí o peníze za premiérový start a zároveň první gól v seniorské reprezentaci. "Jsou to dobré pokuty, rád zaplatím," ujistil Bobček.

 
