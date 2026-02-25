Slovenským fotbalem otřásá přestřelka o stovky milionů. Ministr hovoří o krachu svazu

Slovenský ministr sportu obvinil vedení tamního fotbalového svazu z podezřelých machinací. Svaz mluví o lžích a brání se právní cestou.
Slovenský fotbal se ocitl uprostřed vážného sporu, který přesahuje sportovní rovinu. Do veřejného prostoru jej otevřel slovenský ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak.
Ten obvinil vedení Slovenského fotbalového svazu (SFZ) z toho, že svaz má závazky ve výši zhruba 30 milionů eur (asi 726 milionů Kč) související s obchodem s mobilními telefony. Podle ministra aféra může v krajním případě ohrozit samotnou existenci svazu.
Aby bylo jasné, kdo je kdo: Rudolf Huliak je člen slovenské vlády odpovědný za oblast sportu, do funkce byl nominován Stranou venkova (dříve Národní koalíce).
Ján Kováčik stojí od roku 2010 v čele Slovenského fotbalového svazu, tedy organizace zastřešující profesionální i amatérský fotbal na Slovensku. Právě jeho vedení je nyní terčem kritiky.
Podle Huliaka měl svaz nebo jeho představitelé figurovat v ručitelských závazcích spojených s nákupem tisíců mobilních telefonů prostřednictvím soukromé firmy. Ministr tvrdí, že celkový objem závazků může dosahovat až 30 milionů eur.
Zpochybňuje také to, zda byly takové kroky v souladu s interními pravidly svazu, která podle něj omezují finanční závazky, jež může prezident podepisovat bez širšího souhlasu dalších orgánů SFZ.
„Nakoupili 14 tisíc mobilů a rozdali šest tisíc, to je absolutní nesmysl,“ uvedl Huliak na tiskové konferenci. Zároveň varoval, že pokud by věřitelé začali své nároky vymáhat, mohl by se svaz dostat do platební neschopnosti během několika měsíců. Podle ministra by to znamenalo zásadní reputační i finanční problém pro celý slovenský fotbal.
Vedení Slovenského fotbalového svazu reagovalo na tato obvinění ostře. Svaz ve svém oficiálním stanovisku uvedl, že nikdy neobjednal ani nepřevzal mobilní telefony v hodnotě 30 milionů eur a že tvrzení o „krádeži“ nebo o hrozícím kolapsu jsou nepodložená. Zástupci SFZ mluví o nepravdivých informacích a zvažují právní kroky na ochranu dobrého jména organizace.
Svaz zároveň upozorňuje, že celá kauza přichází v citlivém období před konferencí, na níž se má volit nové vedení. I to podle některých hlasů přispívá k napětí a podezření, že spor má i politický rozměr.
Huliak nicméně odmítá, že by chtěl ovlivňovat volby, a tvrdí, že jeho cílem je pouze ochrana veřejných financí a transparentnost ve sportu.
Co tedy hrozí? Pokud by se prokázalo, že svaz skutečně ručí za vysoké závazky, mohl by čelit soudním sporům a tlaku věřitelů. V krajním případě by to znamenalo omezení provozu, problémy s financováním soutěží nebo ohrožení projektů mládežnického fotbalu.
Slovenský fotbalový svaz je totiž příjemcem veřejných prostředků a zároveň partnerem UEFA a FIFA. Jakékoli vážné finanční problémy by mohly ovlivnit i vztahy se sponzory a mezinárodními institucemi.
Pokud se obvinění nepotvrdí, může být výsledkem výrazné poškození reputace svazu bez faktického základu. I proto svaz zdůrazňuje, že je připraven situaci objasnit prostřednictvím právních a kontrolních mechanismů.
Pro českého čtenáře je podstatné, že nejde o sportovní výsledek nebo selhání na hřišti, ale o spor o správu a finance jedné z nejvýznamnějších sportovních organizací na Slovensku. Kauza zatím stojí na protichůdných tvrzeních ministra a vedení svazu. Rozhodující bude, zda se objeví konkrétní dokumenty a závěry nezávislých kontrol či soudů.
Jisté je zatím jediné: slovenský fotbal se dostal pod silný tlak a jeho vedení bude muset přesvědčivě vysvětlit, zda jde o skutečný finanční problém, nebo o politickou přestřelku s přehnanými obviněními.
