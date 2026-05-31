Slovácko zdolalo Artis i podruhé o tři góly a zůstává v první lize

Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3:0, navázali na výhru 4:1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. O svém dnešním vítězství rozhodli domácí v Uherském Hradišti během první půlhodiny, kdy se postupně trefili Tichomir Kostadinov, Michal Trávník a Jan Suchan.
Z baráže hrané od sezony 2018/2019 ještě nikdy nepostoupil tým z druhé ligy. V sobotu účast mezi elitou jasně potvrdila Ostrava výhrou 5:0 v odvetě na hřišti Táborska, které porazila celkově 8:0.
Dnes totéž dokázalo Slovácko na úkor ambiciózního brněnského klubu. Jediným nováčkem první ligy tak bude brněnská Zbrojovka, která jako vítěz druhé ligy vystřídá sestupující Duklu Praha.
Trenér Nádvorník avizoval, že se Brňané chtějí pokusit o fotbalový zázrak a překlopit tříbrankové manko v postup. Do zápasu poslal totožnou sestavu z prvního duelu.
Úvod ale měli zcela v režii domácí, kteří Artis prakticky nepustili za polovinu. Výsledkem byl permanentní tlak a první gól. Po úniku po levém křídle a kombinaci zakončil sám před Borkem Kostadinov.
Ihned po gólu střídal zdravotně indisponovaný Vlastimil Daníček. Odchod ze hřiště domácí legendě, pro niž to byl poslední zápas kariéry, zpříjemnili hráči obou týmů vytvořením špalíru a potleskem.
Než dozněly chorály publika na Daníčkovu počest, slavilo Slovácko druhý gól. Po Ndefeho průniku po křídle skóroval v poklidu Trávník. Ve 30. minutě chytil Borek další šanci po brejku Ouandy, vzápětí ale lovil míč ze sítě potřetí, když se po Havlíkově přihrávce trefil Suchan.
Bylo tak rozhodnuto nejen o výsledku duelu, ale celé baráže. Artis se pak snažil alespoň o napravení reputace za velmi špatný první poločas. Po změně stran se mu to částečně podařilo.
Po prostřídání vyrovnal hru, několikrát se dostal na dostřel Hečovy branky, nicméně ke gólu měli Brňané stále daleko. Slovácko kontrolovalo hru a dlouhé zbývající minuty se tak dohrávaly z povinnosti.
Baráž o účast v první fotbalové lize - odvetné utkání:
1. FC Slovácko - Artis Brno 3:0 (3:0)
Branky: 15. Kostadinov, 21. Trávník, 30. Suchan. Rozhodčí: Volek - Nádvorník, Paták - J. Beneš (video). ŽK: Suchan - Adediran. Diváci: 5210. První zápas: 4:1, Slovácko se udrželo v první lize.
Slovácko: Heča - Stojčevski, Daníček (19. Koscelník), Rundič - Ndefe, Trávník, Kostadinov, Blahút (62. Šviderský) - Havlík (74. Fiala) - Suchan (62. Juroška), Ouanda (62. Marinelli). Trenér: R. Skuhravý.
Artis Brno: Borek - Plechatý, Štěrba, Čoudek (41. Samek), Harazim - Sedlák, Jeřábek (46. Fulnek) - Fomba (83. Švancara), Pospíšil, Hamansenya (46. Vukadinovič) - Adediran (46. Toula). Trenér: Nádvorník.
