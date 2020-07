Slovácko posiluje. Získalo Slováka Tomiče i ofenzivní posilu z Eindhovenu

Fotbalisté Slovácka, kterým v sobotu po vyřazení v semifinále nadstavbové skupiny o Evropu skončila sezona, mají první dvě posily pro nadcházející ročník.

Z druholigového nizozemského celku FC Eindhoven přišel útočník Rigino Cicilia a podepsal dvouletou smlouvu. Na pravý kraj obrany či zálohy pak Slovácko získalo slovenského reprezentanta Michal Tomiče.

Pětadvacetiletý Cicilia v uplynulé sezoně, která byla kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena, odehrál 28 zápasů a s jedenácti góly byl nejlepším střelcem FC Eindhoven. Navíc také rodák z Curacaa přidal šest asistencí.

"Jedná se o vytáhlého útočníka, který splňuje naše požadavky. Věříme, že se u nás postupně adaptuje a bude pro nás přínosem," uvedl manažer Slovácka Veliče Šumulikoski na adresu bývalého hráče Rody Kerkrade, Waalwijku, Port Vale a Suduvy Marijampole, s kterým Cicilia v roce 2017 získal litevský titul.

Na Moravu přichází i mládežnický reprezentant slovenské U21 obránce Michal Tomič, který naposledy působil ve slovenském klubu MŠK Žilina.

Jednadvacetiletý rodák z Myjavy přestoupil v dorosteneckém věku do italské Sampdorie a v roce 2018 přestoupil zpět na Slovensko do Žiliny. V poslední sezoně nastoupil ke 12 ligovým zápasům, ve kterých zaznamenal i jednu branku. Bohužel kvůli zranění zbytek sezóny vynechal. Na Slovácku podepsal smlouvu do léta 2023.

"Jedná se o mladého hráče, kterého chceme postupně zabudovat do našeho herního stylu," dodal manažer A-týmu Veliče Šumulikoski.