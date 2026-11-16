Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
16. 11. Otmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Slováci zachraňovali na hřišti týmu ze druhé stovky jen remízu. I tak budou v „béčku“

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Fotbalisté Slovenska na závěr Ligy národů remizovali 2:2 v Kazachstánu a ve skupině C3 zůstali bez porážky, postup do druhé divize měli již před utkáním jistý. Trenér Vladimír Weiss dal volno řadě opor a příležitost dostali další hráči z širšího kádru.

Lukáš Haraslín v zápase Ligy národů Kazachstán - Slovensko
Lukáš Haraslín v zápase Ligy národů Kazachstán - SlovenskoFoto: Profimedia – TASR/Profimedia
Reklama

Slováci při loučení se soutěží nastoupili v moderní Astana Areně pod zataženou střechou.

Ve výrazně pozměněné základní sestavě hostujícího týmu se objevili také tři zástupci české ligy, obránci Pališčák (Plzeň) a Krčík (Pardubice) a záložník Nebyla (Jablonec). Brankář Surovčík (Sparta) zůstal na lavičce náhradníků.

Související

V prvním poločase otevřel skóre domácí Česnokov. Slováci po přestávce vyrovnali, přesný Krčíkův centr hlavou využil Boženík.

Domácí se znovu ujali vedení, v závěrečném nastavení však Kaprálik utěšeným volejem zajistil dělbu bodů. Trenér Weiss tak ani v osmém zápase po návratu na lavičku reprezentace neprohrál.

Reklama
Reklama

Faerské ostrovy si v druhém dnešním utkání ve skupině v přímém souboji o postup do baráže výhrou 1:0 nad Moldavskem zajistily druhou příčku.

Závěrečné 6. kolo fotbalové Ligy národů:

Skupina C3:

Tórshavn: Faerské ostrovy - Moldavsko 1:0 (1:0)

Reklama
Reklama

Branka: 24. Samuelsen.

Astana: Kazachstán - Slovensko 2:2 (1:0)

Branky: 29. Česnokov, 65. Vorogovskij - 56. Boženík, 90.+5 Kaprálik.

1.

Slovensko

6

3

3

0

13:6

12

2.

Faerské ostrovy

6

1

5

0

8:7

8

3.

Moldavsko

6

2

1

3

5:10

7

4.

Kazachstán

6

0

3

3

8:11

3

Skupina C4:

Reklama
Reklama

Tallinn: Estonsko - Bulharsko 2:1 (1:1)

Branky: 8. Kristal, 60. Palumets - 45.+1 Kovačev. ČK: 90.+1 Mustmaa (Est.).

Reykjavík: Island - Lucembursko 3:0 (2:0)

Branky: 26. Willumsson, 37. Gudjohnsen z pen., 50. Ellertsson.

Reklama
Reklama

1.

Island

6

4

2

0

15:1

14

2.

Estonsko

6

3

3

0

5:2

12

3.

Bulharsko

6

1

1

4

4:12

4

4.

Lucembursko

6

1

0

5

2:11

3

Skupina D2:

Kaunas: Litva - Lichtenštejnsko 2:1 (1:0)

Branka: 16. Jankauskas, 50. Ruzgis z pen. - 60. Sele.

1.

Ázerbájdžán

4

2

2

0

3:1

8

2.

Litva

4

2

1

1

5:3

7

3.

Lichtenštejnsko

4

0

1

3

1:5

1

Skupina A2:

Reklama
Reklama

20:45 Německo - Nizozemsko (Berlín), Řecko - Srbsko (Volos).

Skupina B1:

20:45 Severní Makedonie - Slovinsko (Skopje), Švýcarsko - Skotsko (St. Gallen).

Skupina D1:

Reklama
Reklama

20:45 Gibraltar - Malta (Gibraltar).

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Nejnovější články z Magazínu

Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
„Dnes večer, v noci i během celého zítřejšího dne věnujte prosím pozornost varováním před nebezpečím. Máme informace, že se Rusové připravují k útoku,“ vzkázal také Zelenskyj.
„Dnes večer, v noci i během celého zítřejšího dne věnujte prosím pozornost varováním před nebezpečím. Máme informace, že se Rusové připravují k útoku,“ vzkázal také Zelenskyj.
„Dnes večer, v noci i během celého zítřejšího dne věnujte prosím pozornost varováním před nebezpečím. Máme informace, že se Rusové připravují k útoku,“ vzkázal také Zelenskyj.

ŽIVĚ Desítky raket měsíčně. Severokorejci dodávají Rusku vybavení, upozornil Zelenskyj

Ukrajinská rozvědka má podle prezidenta Volodymyra Zelenského informace o tom, že Severní Korea dodává Rusku balistické rakety a pomáhá mu zdokonalovat zbrojní technologie. „Rusko bohužel dostává ze Severní Koreje další balistické rakety. Hovoříme o desítkách raket měsíčně,“ řekl prezident. Také varoval před rozsáhlými útoky na Ukrajinu, které mají od Ruska přijít v noci na úterý.

Reklama
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.

V Hluboké o sebe zavadily vlaky, provoz už byl obnoven

Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe v pondělí kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Provoz na hlavní trati byl asi dvě a půl hodiny zastavený, kolem 20:00 začaly vlaky opět jezdit. Novináře o tom informoval mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.

Reklama
Reklama
Reklama