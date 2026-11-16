Slováci zachraňovali na hřišti týmu ze druhé stovky jen remízu. I tak budou v „béčku“

Fotbalisté Slovenska na závěr Ligy národů remizovali 2:2 v Kazachstánu a ve skupině C3 zůstali bez porážky, postup do druhé divize měli již před utkáním jistý. Trenér Vladimír Weiss dal volno řadě opor a příležitost dostali další hráči z širšího kádru.
Slováci při loučení se soutěží nastoupili v moderní Astana Areně pod zataženou střechou.
Ve výrazně pozměněné základní sestavě hostujícího týmu se objevili také tři zástupci české ligy, obránci Pališčák (Plzeň) a Krčík (Pardubice) a záložník Nebyla (Jablonec). Brankář Surovčík (Sparta) zůstal na lavičce náhradníků.
V prvním poločase otevřel skóre domácí Česnokov. Slováci po přestávce vyrovnali, přesný Krčíkův centr hlavou využil Boženík.
Domácí se znovu ujali vedení, v závěrečném nastavení však Kaprálik utěšeným volejem zajistil dělbu bodů. Trenér Weiss tak ani v osmém zápase po návratu na lavičku reprezentace neprohrál.
Faerské ostrovy si v druhém dnešním utkání ve skupině v přímém souboji o postup do baráže výhrou 1:0 nad Moldavskem zajistily druhou příčku.
Závěrečné 6. kolo fotbalové Ligy národů:
Skupina C3:
Tórshavn: Faerské ostrovy - Moldavsko 1:0 (1:0)
Branka: 24. Samuelsen.
Astana: Kazachstán - Slovensko 2:2 (1:0)
Branky: 29. Česnokov, 65. Vorogovskij - 56. Boženík, 90.+5 Kaprálik.
1.
Slovensko
6
3
3
0
13:6
12
2.
Faerské ostrovy
6
1
5
0
8:7
8
3.
Moldavsko
6
2
1
3
5:10
7
4.
Kazachstán
6
0
3
3
8:11
3
Skupina C4:
Tallinn: Estonsko - Bulharsko 2:1 (1:1)
Branky: 8. Kristal, 60. Palumets - 45.+1 Kovačev. ČK: 90.+1 Mustmaa (Est.).
Reykjavík: Island - Lucembursko 3:0 (2:0)
Branky: 26. Willumsson, 37. Gudjohnsen z pen., 50. Ellertsson.
1.
Island
6
4
2
0
15:1
14
2.
Estonsko
6
3
3
0
5:2
12
3.
Bulharsko
6
1
1
4
4:12
4
4.
Lucembursko
6
1
0
5
2:11
3
Skupina D2:
Kaunas: Litva - Lichtenštejnsko 2:1 (1:0)
Branka: 16. Jankauskas, 50. Ruzgis z pen. - 60. Sele.
1.
Ázerbájdžán
4
2
2
0
3:1
8
2.
Litva
4
2
1
1
5:3
7
3.
Lichtenštejnsko
4
0
1
3
1:5
1
Skupina A2:
20:45 Německo - Nizozemsko (Berlín), Řecko - Srbsko (Volos).
Skupina B1:
20:45 Severní Makedonie - Slovinsko (Skopje), Švýcarsko - Skotsko (St. Gallen).
Skupina D1:
20:45 Gibraltar - Malta (Gibraltar).
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
ŽIVĚ Desítky raket měsíčně. Severokorejci dodávají Rusku vybavení, upozornil Zelenskyj
Ukrajinská rozvědka má podle prezidenta Volodymyra Zelenského informace o tom, že Severní Korea dodává Rusku balistické rakety a pomáhá mu zdokonalovat zbrojní technologie. „Rusko bohužel dostává ze Severní Koreje další balistické rakety. Hovoříme o desítkách raket měsíčně,“ řekl prezident. Také varoval před rozsáhlými útoky na Ukrajinu, které mají od Ruska přijít v noci na úterý.
„Dohoda bude vyžadovat náročná rozhodnutí.“ Kushner přesto v jednáních o míru vnímá pokrok
Jednání s Ukrajinou a evropskými partnery dosáhla za uplynulý rok významného pokroku pro budoucnost Ukrajiny. Na síti X to napsal zvláštní vyslanec a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner po pondělních telefonátech s Moskvou, Kyjevem a zástupci šesti evropských zemí a také představiteli EU a NATO.
Čtrnáctiletá Češka se těžce zranila po srážce s jiným lyžařem. Ten z místa ujel
V Rakousku utrpěla těžká zranění 14letá Češka, která se na svahu srazila s jiným lyžařem, který z místa ujel. O incidentu, který se stal v neděli v tyrolském středisku Stubaier Gletscher, v pondělí informoval deník Münchner Merkur.
Americké banky čelí problému, lidé nemohou k internetovým službám. O kyberútok prý nejde
Zákazníci několika velkých amerických bank se potýkají s problémy s přístupem k internetovému bankovnictví. V pondělí večer o tom informovala agentura AP. Potíže hlásí například klienti společností JPMorgan, Bank of America či Wells Fargo, vyplývá z údajů na serveru Downdetector.
V Hluboké o sebe zavadily vlaky, provoz už byl obnoven
Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe v pondělí kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Provoz na hlavní trati byl asi dvě a půl hodiny zastavený, kolem 20:00 začaly vlaky opět jezdit. Novináře o tom informoval mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.