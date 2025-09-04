Slováci škrtli další oporu z Prahy. Hráč ze čtvrté ligy vyvolává vášně

Slováci museli už v nominaci oželet kvůli zranění obránce Denise Vavra a ofenzivního záložníka Tomáše Suslova, další rány přišly během přípravy na duel s Německem.
Nejprve opustil tým kvůli zdravotním problémům sparťan Lukáš Haraslín, pak vypadla další opora z Prahy, slávista Ivan Schranz.
"Ivan dorazil na sraz zraněný. Udělali jsme všechno, aby se dal do kupy, ale vyhodnotili jsme to tak, že na tom není dobře, a odjel domů. Nemělo to smysl," posteskl si italský kouč Slováků Francesco Calzona.
"Mám však k dispozici 26 hráčů, kteří jsou připraveni, a jsem přesvědčený, že odehrajeme dobrý zápas," vyhlásil trenér odhodlaně.
Jedním z nich je i krajní bek Peter Pekarík. A jeho nominace vyvolala na Slovensku bouři.
Pekaríkovi totiž bude v říjnu už 39 let. Aktuálně sice působí v Hertě Berlín, ale jen v jejím béčku, které hraje až čtvrtou německou ligu.
"Nejvíc mi vadí, když trenér po třech letech u reprezentace řekne, že za tři roky nenašel Pekaríkova nástupce. Protože to je jeho povinnost," pustil se do Itala Ladislav Borbély, bývalý obránce Sparty, trenér a nyní expert slovenské televize.
Calzona sázku na Pekaríka vysvětlil tím, že Slovensko zatím nedokázalo vychovat hráče na jeho úrovni.
"Od začátku věděl, že je třeba to řešit. A za tři roky to nevyřešil," pokračoval Borbély. "Přitom se dalo předpokládat, že Pekaríkovi budou roky spíš naskakovat, než ubývat," doplnil.
Sám Pekarík si z vášnivé diskuze, která se na Slovensku rozjela, těžkou hlavu nedělá. "Vážím si každého názoru, ať je pozitivní, nebo negativní. Profesionální fotbalista se s tím musí umět vyrovnat," reagoval na kritiku.
"Dostal jsem stovky pozitivních zpráv, které mi dodávají energii. Udělal jsem všechno, abych byl stoprocentně připravený," vzkázal Pekarík.
Reprezentační dres hájil dosud ve 135 střetnutích a už jen tři starty mu chybí k vyrovnání rekordu Marka Hamšíka.
Není však pravděpodobné, že by jeden umazal už dnes proti Německu. Experti na Slovensku očekávají, že roli pravého beka zastane stoper Norbert Gyömbér.
Víc než na dnešní šlágr proti Wirtzovi a spol. se Slováci možná upínají k pokračování kvalifikace. V neděli nastoupí proti Lucembursku.
"Papírově to bude naše bitva o druhé místo s Lucemburskem a Severním Irskem. Vyhrát skupinu by bylo fantastické, ale musíme stát nohama na zemi," přiznal i stoper Dávid Hancko.
Málokdo asi nepočítá s tím, že na šampionát, který budou příští rok hostit USA, Kanada a Mexiko, neprojde přímo jako vítěz skupiny Německo.
Vzhledem k tomu, že se šampionátu poprvé v historii zúčastní 48 zemí, a že dalšími soupeři ve skupině už jsou právě jen Severní Irsko a Lucembursko, cítí Slováci šanci, aby podruhé v historii pronikli na závěrečný turnaj MS.
"Jestli s Lucemburskem nezískáme šest bodů, nemáme na mistrovství světa co dělat," prohlásil v rozhovoru pro web deníku Pravda Miroslav Karhan, bývalý kapitán slovenské reprezentace.
Přímo na šampionát projdou pouze vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play off.