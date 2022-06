Slováci si vysnili Ivana Haška. Chtějí ho k reprezentaci i do Slovanu Bratislava

jšk

Měl být první variantou v případě, že by se vedení FAČR rozhodlo odvolat trenéra reprezentačního týmu Jaroslava Šilhavého. Osmapadesátiletý kouč Ivan Hašek se možná přeci jen vrátí z Libanonu do rodné krajiny - jenže ne do Prahy, ale do Bratislavy. Jako kouče národnímu týmu ho chce vedení fotbalového svazu, touží po něm i Slovan Bratislava.

Pokud by bývalý předseda českého fotbalového svazu na jednu z nabídek ze Slovenska kýval, bylo by to jeho první trenérské angažmá po jedenácti letech práce v arabském světě. Nyní je volný, v posledním roce vedl Libanon, kde mu nyní vyprší smlouva. Související Propadák s Kazachstánem vzbudil na Slovensku pozdvižení. Odnesl ho trenér Tarkovič Hlavní cíl, provést zemi z pobřeží Středozemního moře na mistrovství světa, však nevyšel. V posledním utkání třetí fáze asijské kvalifikace Libanon podlehl 0:2 na hřišti Íránu a jeho šance na třetí místo ve skupině A se rozplynula. "Uvažoval jsem o návratu. Ale ještě bych nějaký rok zkusil, když ta možnost je, sbírat zkušenosti v zahraničí. Je to pro mě obrovská výzva, budeme hrát o mistrovství světa. Takové zápasy mě rajcují. To je jeden z hlavních důvodů, proč už nejsem zpátky, i když rodina, vnoučata a všechno okolo mě samozřejmě také přitahuje domů," vyprávěl Hašek loniv rozhovoru pro Aktuálně.cz. Nyní to vypadá, že čas pro jeho návrat už uzrál. Dobře vědomi jsou si toho na Slovensku. Podle informací deníku SME.sk se o něj intenzivněji zajímá vedení fotbalového svazu, které hledá náhradu za odvolaného kouče Štefana Tarkoviče. tomu se stala osudnou domácí porážka s Kazachstánem v divizi C Ligy národů. "Až se vrátíme z Kazachstánu, budeme o tom intenzivně jednat. V kontaktu s nikým nejsme, máme na to ještě minimálně týden, abychom vedli diskuzi i mezi sebou. Určitě teď nebudu reagovat na žádné zprávy z kuloárů," citovala agentura TASR prezidenta slovenského fotbalového svazu Jána Kováčika. O Haškovy služby se však intenzivně zajímají také ve Slovanu Bratislava. Stal by se náhradou za Vladimíra Weisse staršího, kterému na konci června v klubu končí smlouva. A právě sedmapadesátiletý kouč patří vedle Haška mezi kandidáty na pozici reprezentačního trenéra.