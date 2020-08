Slováci řeší absurdní problém. Hapal neví, kdo nastoupí, hráči se bojí reprezentovat

Americká popová zpěvačka Lady Gaga ovládla v noci na dnešek udílení cen americké televize MTV, které se odehrálo na několika místech New Yorku. Získala pět ocenění, mimo jiné v kategorii umělec roku. V kategorii píseň roku uspěla i s kolegyní Arianou Grande se společným songem Rain On Me a společně s Kanaďanem Justinem Bieberem zabodovala i v letos nové kategorii "nejlepší hudební video z domova" díky klipu k písni Stuck with U. Hlavní cenu za videoklip roku si odnesl zpěvák The Weeknd za video k songu Blinding Lights.