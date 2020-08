Slováci řeší absurdní problém. Hapal neví, kdo nastoupí, hráči se bojí reprezentovat

Slovenský fotbal řeší na prahu nového ročníku Ligy národů zapeklitý problém. Český trenér tamní reprezentace Pavel Hapal netuší, které hráče bude mít k dispozici pro druhé utkání skupiny proti Izraeli. Na vině jsou opatření proti koronaviru.

fotbal, kvalifikace ME 2020, Slovensko - Wales, Norbert Gyömbér a Kieffer Moore | Foto: Reuters

Úvodní atraktivní duel proti Česku je ještě ze slovenské strany v pohodě, na derby bývalých federálních partnerů, které se bude hrát v pátek v Bratislavě, může Hapal vybírat ze silné sestavy.

Jenže pokračování v Izraeli o tři dny později mu dělá pořádné starosti. Je totiž možné, že za reprezentaci nebude mít kdo nastoupit. "Start Slováků v Izraeli je v ohrožení," tvrdí dokonce slovenský deník Sme.

Fotbalistům by totiž po návratu z Izraele hrozila čtrnáctidenní karanténa. Jejich kluby by tak s nimi nemohly počítat, hráči by zase mohli přijít o místa v sestavách.

"Už se ozvaly kluby, které nechtějí, abychom jejich hráče do Izraele brali," přiznal Hapal. "Pracujeme na tom, ale je to složité," povzdechl si.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA přitom nečekaně dala před pár dny klubům do rukou mocnou zbraň. Rozhodla totiž, že pro nadcházející reprezentační přestávku nemusí uvolňovat hráče pro reprezentační týmy a nebude za to hrozit žádný postih.

Slováci se pokoušeli prosadit, aby se utkání hrálo na neutrální půdě, ale neuspěli. "Na druhý zápas asi budu muset pozměnit nominaci, ale nevím, kde hráče vezmeme," kroutil hlavou Hapal.

Už v původní nominaci vynechal největší hvězdu týmu Marka Hamšíka, který hraje v čínské lize a při návratu by musel do třítýdenní karantény, ze stejných důvodů nepovolal ani dvojici ze zámořské ligy MLS Ján Greguš, Albert Rusnák.

Izrael ve druhé polovině srpna zasáhla druhá vlna epidemie koronaviru, denně přibývá více než tisícovka nakažených. Oproti předpokladům nepomáhají proti šíření nemoci covid-19 ani vysoké denní teploty v zemi.

Aktuální nominace Slovenska na zápasy Ligy národů s Českem (4. září v Bratislavě) a Izraelem (7. září v Netanje):

Brankáři: Marek Rodák (Fulham/Angl.), Dominik Greif (Slovan Bratislava), Dušan Kuciak (Lechia Gdaňsk/Pol.).

Obránci: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Něm.), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň/Pol.), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Milan Škriniar (Inter Milán/It.), Martin Valjent (Mallorca/Šp.), Norbert Gyömbér (Perugia/It.), Branislav Niňaj (Fortuna Sittard/Niz.).

Záložníci: Stanislav Lobotka (Neapol/It.), Patrik Hrošovský (Genk/Belg.), Juraj Kucka (Parma/It.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Něm.), Matúš Bero (Vitesse Arnhem/Niz.), Erik Sabo (Fatih Karagümrük/Tur.), Lukáš Haraslín (Sassuolo/It.), Jaroslav Mihalík (Lechia Gdaňsk/Pol.).

Útočníci: Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam/Niz.), Michal Ďuriš (Omonia Nikósie/Kypr), Ivan Schranz (Jablonec), Adam Zreľák (Norimberk/Něm.).