Fotbal

Slavný Schickův moment. Čech parádní trefou završil výhru nad Manchesterem City

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Fotbalisté Bayeru Leverkusen zdolali v 5. kole Ligy mistrů Manchester City na jeho hřišti 2:0 a k první prohře anglického klubu přispěl svým druhým gólem v soutěži Patrik Schick. Ajax Amsterodam nezvládl ani pátý zápas a po domácí prohře s Benficou Lisabon 0:2 zůstává bez bodu poslední. Porážce nezabránil ani český brankář Vítězslav Jaroš, který se po pěti týdnech vrátil mezi tyče.
Patrik Schick
Patrik Schick | Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Trenérovi Pepu Guardiolovi se stý zápas na lavičce "Citizens" v Lize mistrů nevydařil. Šetřil několik opor včetně italského brankáře Donnarummy, chorvatského obránce Gvardiola a norského kanonýra Haalanda.

Brankář Trafford, jenž od srpna chytal jen ve dvou pohárových zápasech proti týmům z nižších soutěží, kapituloval při první střele na branku, kterou vyslal Španěl Grimaldo a bylo to poprvé v této sezoně Ligy mistrů, kdy Manchester City prohrával.

O přestávce Guardiola reagoval trojitým střídáním, ale Haalanda poslal do hry až v 65. minutě, kdy už domácí prohrávali 0:2.

Schick, který před třemi týdny zařídil tři body na půdě Benfiky, totiž povedenou hlavičkou pojistil náskok hostů. Obě střely Leverkusenu tak skončily v síti, zatímco nizozemský brankář Flekken zlikvidoval sedm pokusů.

Jarošovi dal poprvé šanci dočasný kouč Ajaxu Fred Grim, který po debaklu od Galatasaraye 0:3 v minulém kole nahradil odvolaného Johna Heitingu. Už v šesté minutě po rohovém kopu český gólman vyrazil hlavičku Kolumbijce Ríose, ale než stačil znovu zaujmout pozici, překonal ho z voleje Švéd Dahl. V závěru zpečetil výsledek druhým gólem Lucemburčan Barreiro.

Osm porážek na evropské scéně v řadě je pro Ajax negativní klubový rekord a skóre 1:16 potvrzuje, kdo je nejslabším týmem v milionářské soutěži. Naopak trenér hostů José Mourinho se dočkal prvního bodového zisku v soutěži, v níž dvakrát slavil celkový triumf.

Newcastle vyhrál v Lize mistrů tři zápasy po sobě bez inkasované branky a také v Marseille začal skvěle. Barnes, který o víkendu dvěma góly rozhodl o výhře nad Manchesterem City, zamířil přesně už v šesté minutě.

Ale po změně stran Aubameyang dvěma góly během pěti minut výsledek otočil. Šestatřicetiletý gabonský veterán se v létě vrátil ze Saúdské Arábie a znovu dokázal, že stačí i na nejkvalitnější klubovou soutěž. Olympique proti týmům z kolébky fotbalu uspěl poprvé po 12 zápasech.

Chelsea porazila v souboji gigantů Barcelonu nečekaně hladce 3:0. Argentinec Fernández už během úvodní půlhodiny dostal míč dvakrát do sítě, ale poprvé mu radost pokazila spoluhráčova ruka a podruhé ofsajd. Domácím pak nechtěně pomohl Francouz Koundé, který si srazil centr do vlastní sítě.

Katalánský velkoklub, který v lednu zavítá do Edenu, hrál celý druhý poločas v deseti. Těsně před koncem prvního dějství sestřelil uruguayský kapitán Araújo Cucurellu, a protože už měl žlutou za protesty, musel ze hřiště. Početní převahu zužitkovali Brazilec Estévao a střídající Angličan Delap.

Fanoušci Borussie Dortmund se v této sezoně Ligy mistrů rozhodně nenudí, ve čtyřech předchozích zápasech jejich klubu padlo celkem 24 branek. V utkání s Villarrealem čekali na první gól až do nastavení prvního poločasu, kdy se zblízka hlavou prosadil guinejský útočník Guirassy, jemuž se v této sezoně zdaleka nedaří tolik jako ve dvou předchozích. V Lize mistrů to byla teprve jeho druhá trefa, ale po změně stran přidal třetí. Německý tým nakonec i počtvrté splnil čtyřbrankovou normu, a to ještě Portugalec Silva neproměnil penaltu.

Ázerbájdžánský nováček Karabach ve své první sezoně v Champions League nasbíral už sedm bodů a dlouho vzdoroval i v Neapoli. Polský brankář Kochalski dokonce zneškodnil penaltu, jejímž exekutorem byl Dán Höjlund. Ale v poslední půlhodině Skot McTominay a vlastní gól přece jen přinesli favoritovi očekávané vítězství.

Poprvé slavil také Juventus Turín, přestože pro něj zápas na umělé trávě za polárním kruhem nezačal dobře. Bodö/Glimt, který vstoupil do soutěže remízou 2:2 v Edenu, dlouho vedl zásluhou Blomberga. Obrat po změně stran zařídili Belgičan Openda a Američan McKennie, ale domácí z penalty srovnali a body "Staré dámě" zajistil Kanaďan David až gólem v nastavení.

Související

Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Chorý a Vivian, Slavia Praha - Athletic Bilbao, Liga mistrů

Galatasaray Istanbul po třech vítězstvích v řadě překvapivě podlehl doma belgickému Unionu Saint-Gilloise 0:1. Turecký mistr v úvodu soutěže schytal pětibrankový debakl ve Frankfurtu nad Mohanem, ale od té doby neznal nic jiného než vítězství. Jenže šest z osmi gólů dal Osimhen, nejlepší střelec soutěže dnes chyběl. Z africké kvalifikace si totiž přivezl nejen zklamání z toho, že Nigérie nebude na mistrovství světa, ale i svalové zranění.

Nahradit se ho pokusil Brazilec Sara a bombou z 25 metrů zatřásl tyčí, ale to bylo všechno. Lídr belgické ligy při třech prohrách po sobě v Lize mistrů dostal celkem 11 branek, ale v Istanbulu bránil bezchybně. A navíc po necelé hodině Kanaďan David rozhodl. Frustrovaní domácí sbírali žluté karty a Ünyay těsně před koncem uviděl i červenou.

Fotbalová Liga mistrů - 5. kolo:

Ajax Amsterodam - Benfica Lisabon 0:2 (0:1)

Branky: 6. Dahl, 90. Barreiro. Rozhodčí: Jablonski (Něm.).

Galatasaray Istanbul - Saint-Gilloise 0:1 (0:0)

Branka: 58. David. Rozhodčí: Sánchez (Šp.). ČK: 89. Ünyay (Galatasaray).

Bodö/Glimt - Juventus Turín 2:3 (1:0)

Branky: 27. Blomberg, 87. Fet z pen. - 48. Openda, 59. McKennie, 90.+1 David. Rozhodčí: Makkelie (Niz.).

Borussia Dortmund - Villarreal 4:0 (1:0)

Branky: 45.+2 a 55. Guirassy, 58. Adeyemi, 90.+5 Svensson. Rozhodčí: Massa (It.). ČK: 53. Foyth (Villarreal).

Chelsea - FC Barcelona 3:0 (1:0)

Branky: 28. vlastní Koundé, 55. Estévao, 73. Delap. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.). ČK: 44. Araújo (Barcelona).

Manchester City - Leverkusen 0:2 (0:1)

Branky: 23. Grimaldo, 54. Schick. Rozhodčí: Pinheiro (Port.).

Olympique Marseille - Newcastle 2:1 (0:1)

Branky: 46. a 50. Aubameyang - 6. Barnes. Rozhodčí: Mariani (It.).

Neapol - Karabach 2:0 (0:0)

Branky: 65. McTominay, 72. vlastní Jankovič. Rozhodčí: Marciniak (Pol.).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 4 4 0 0 14:3 12
2. Arsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Inter Milán 4 4 0 0 11:1 12
4. Dortmund 5 3 1 1 17:11 10
5. Chelsea 5 3 1 1 12:6 10
6. Manchester City 5 3 1 1 10:5 10
7. Paris St. Germain 4 3 0 1 14:5 9
8. Newcastle 5 3 0 2 11:4 9
9. Real Madrid 4 3 0 1 8:2 9
10. Liverpool 4 3 0 1 9:4 9
11. Galatasaray 5 3 0 2 8:7 9
12. Tottenham 4 2 2 0 7:2 8
13. Leverkusen 5 2 2 1 8:10 8
14. Sporting Lisabon 4 2 1 1 8:5 7
15. FC Barcelona 5 2 1 2 12:10 7
16. Karabach 5 2 1 2 8:9 7
17. Bergamo 4 2 1 1 3:5 7
18. Neapol 5 2 1 2 6:9 7
19. Marseille 5 2 0 3 8:6 6
20. Atlético Madrid 4 2 0 2 10:9 6
21. Juventus Turín 5 1 3 1 10:10 6
22. Saint-Gilloise 5 2 0 3 5:12 6
23. PSV Eindhoven 4 1 2 1 9:7 5
24. Monako 4 1 2 1 4:6 5
25. Pafos 4 1 2 1 2:5 5
26. FC Bruggy 4 1 1 2 8:10 4
27. Frankfurt 4 1 1 2 7:11 4
28. Bilbao 5 1 1 3 4:9 4
29. Benfica Lisabon 5 1 0 4 4:8 3
30. Slavia Praha 5 0 3 2 2:8 3
31. Bodö/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
32. Olympiakos Pireus 4 0 2 2 2:9 2
33. FC Kodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. Villarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. Kajrat Almaty 4 0 1 3 2:11 1
36. Ajax Amsterodam 5 0 0 5 1:16 0
 
Mohlo by vás zajímat

Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Slavia - Bilbao 0:0. Čekání na výhru nekončí, Pražané v Lize mistrů remizovali

Slavia - Bilbao 0:0. Čekání na výhru nekončí, Pražané v Lize mistrů remizovali

Pokud Češi postoupí na MS, hrozí jim peklo. Jsou v koši s Jordánskem, Curacaem, Haiti

Pokud Češi postoupí na MS, hrozí jim peklo. Jsou v koši s Jordánskem, Curacaem, Haiti

Jak FIFA zachránila Ronalda. Slavný Portugalec po vyloučení o zápasy MS nepřijde

Jak FIFA zachránila Ronalda. Slavný Portugalec po vyloučení o zápasy MS nepřijde
Fotbal sport Liga mistrů Obsah Manchester City Bayer Leverkusen Patrik Schick

Právě se děje

před 1 hodinou
Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita
Fotbal

Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Fotbalisté Slavie v 5. kole Ligy mistrů remizovali s Bilbaem 0:0. Pražané získali v soutěži třetí bod, na vítězství v hlavní fázi však stále čekají.
před 1 hodinou
Slavný Schickův moment. Čech parádní trefou završil výhru nad Manchesterem City
Fotbal

Slavný Schickův moment. Čech parádní trefou završil výhru nad Manchesterem City

Bayer Leverkusen zvítězil v 5. kole fotbalové Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City 2:0. Svým druhým gólem v soutěži k tomu přispěl Patrik Schick.
před 1 hodinou

Ekumenická rada církví pozastavila členství Pravoslavné církvi v českých zemích

Ekumenická rada církví v České republice na jeden rok pozastavila členství Pravoslavné církvi v českých zemích. Rozhodlo o tom v úterý její valné shromáždění, informovala v úterý večer rada v tiskové…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Slavia - Bilbao 0:0. Čekání na výhru nekončí, Pražané v Lize mistrů remizovali
Fotbal

Přenos skončil
Slavia - Bilbao 0:0. Čekání na výhru nekončí, Pražané v Lize mistrů remizovali

Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Athleticem Bilbao.
před 2 hodinami

Pro kamiony bude od středečních 6:00 kvůli sněžení zavřená silnice na Harrachov

Pro nákladní dopravu bude ve středu od 06:00 uzavřený úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Důvodem je očekávané intenzivní sněžení, informoval dnes Ondřej Svoboda ze společnosti…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 3 hodinami
Zbývá dořešit pár bodů, sdělil Trump. Znovu posílá Witkoffa za Putinem
Zahraničí

ŽIVĚ
Zbývá dořešit pár bodů, sdělil Trump. Znovu posílá Witkoffa za Putinem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 3 hodinami
Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko
Hokej

Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko

Šlágr 26. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Spartou okořenila nezvyklá bitka krátce po úvodním buly.
Další zprávy