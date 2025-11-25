Slavný Schickův moment. Čech parádní trefou završil výhru nad Manchesterem City

Trenérovi Pepu Guardiolovi se stý zápas na lavičce "Citizens" v Lize mistrů nevydařil. Šetřil několik opor včetně italského brankáře Donnarummy, chorvatského obránce Gvardiola a norského kanonýra Haalanda.
Brankář Trafford, jenž od srpna chytal jen ve dvou pohárových zápasech proti týmům z nižších soutěží, kapituloval při první střele na branku, kterou vyslal Španěl Grimaldo a bylo to poprvé v této sezoně Ligy mistrů, kdy Manchester City prohrával.
O přestávce Guardiola reagoval trojitým střídáním, ale Haalanda poslal do hry až v 65. minutě, kdy už domácí prohrávali 0:2.
Schick, který před třemi týdny zařídil tři body na půdě Benfiky, totiž povedenou hlavičkou pojistil náskok hostů. Obě střely Leverkusenu tak skončily v síti, zatímco nizozemský brankář Flekken zlikvidoval sedm pokusů.
𝐒𝐜𝐡𝐢𝐜𝐤𝐚𝐧𝐳𝐞𝐧 dorazil do Manchesteru! 🚅🇨🇿— Nova Sport (@novasport_cz) November 25, 2025
Patrik Schick se prosadil na Etihad Stadium a navýšil vedení Leverkusenu.#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/3XCht8o2F9
Jarošovi dal poprvé šanci dočasný kouč Ajaxu Fred Grim, který po debaklu od Galatasaraye 0:3 v minulém kole nahradil odvolaného Johna Heitingu. Už v šesté minutě po rohovém kopu český gólman vyrazil hlavičku Kolumbijce Ríose, ale než stačil znovu zaujmout pozici, překonal ho z voleje Švéd Dahl. V závěru zpečetil výsledek druhým gólem Lucemburčan Barreiro.
Osm porážek na evropské scéně v řadě je pro Ajax negativní klubový rekord a skóre 1:16 potvrzuje, kdo je nejslabším týmem v milionářské soutěži. Naopak trenér hostů José Mourinho se dočkal prvního bodového zisku v soutěži, v níž dvakrát slavil celkový triumf.
Newcastle vyhrál v Lize mistrů tři zápasy po sobě bez inkasované branky a také v Marseille začal skvěle. Barnes, který o víkendu dvěma góly rozhodl o výhře nad Manchesterem City, zamířil přesně už v šesté minutě.
Ale po změně stran Aubameyang dvěma góly během pěti minut výsledek otočil. Šestatřicetiletý gabonský veterán se v létě vrátil ze Saúdské Arábie a znovu dokázal, že stačí i na nejkvalitnější klubovou soutěž. Olympique proti týmům z kolébky fotbalu uspěl poprvé po 12 zápasech.
Chelsea porazila v souboji gigantů Barcelonu nečekaně hladce 3:0. Argentinec Fernández už během úvodní půlhodiny dostal míč dvakrát do sítě, ale poprvé mu radost pokazila spoluhráčova ruka a podruhé ofsajd. Domácím pak nechtěně pomohl Francouz Koundé, který si srazil centr do vlastní sítě.
Katalánský velkoklub, který v lednu zavítá do Edenu, hrál celý druhý poločas v deseti. Těsně před koncem prvního dějství sestřelil uruguayský kapitán Araújo Cucurellu, a protože už měl žlutou za protesty, musel ze hřiště. Početní převahu zužitkovali Brazilec Estévao a střídající Angličan Delap.
Fanoušci Borussie Dortmund se v této sezoně Ligy mistrů rozhodně nenudí, ve čtyřech předchozích zápasech jejich klubu padlo celkem 24 branek. V utkání s Villarrealem čekali na první gól až do nastavení prvního poločasu, kdy se zblízka hlavou prosadil guinejský útočník Guirassy, jemuž se v této sezoně zdaleka nedaří tolik jako ve dvou předchozích. V Lize mistrů to byla teprve jeho druhá trefa, ale po změně stran přidal třetí. Německý tým nakonec i počtvrté splnil čtyřbrankovou normu, a to ještě Portugalec Silva neproměnil penaltu.
Ázerbájdžánský nováček Karabach ve své první sezoně v Champions League nasbíral už sedm bodů a dlouho vzdoroval i v Neapoli. Polský brankář Kochalski dokonce zneškodnil penaltu, jejímž exekutorem byl Dán Höjlund. Ale v poslední půlhodině Skot McTominay a vlastní gól přece jen přinesli favoritovi očekávané vítězství.
Poprvé slavil také Juventus Turín, přestože pro něj zápas na umělé trávě za polárním kruhem nezačal dobře. Bodö/Glimt, který vstoupil do soutěže remízou 2:2 v Edenu, dlouho vedl zásluhou Blomberga. Obrat po změně stran zařídili Belgičan Openda a Američan McKennie, ale domácí z penalty srovnali a body "Staré dámě" zajistil Kanaďan David až gólem v nastavení.
Galatasaray Istanbul po třech vítězstvích v řadě překvapivě podlehl doma belgickému Unionu Saint-Gilloise 0:1. Turecký mistr v úvodu soutěže schytal pětibrankový debakl ve Frankfurtu nad Mohanem, ale od té doby neznal nic jiného než vítězství. Jenže šest z osmi gólů dal Osimhen, nejlepší střelec soutěže dnes chyběl. Z africké kvalifikace si totiž přivezl nejen zklamání z toho, že Nigérie nebude na mistrovství světa, ale i svalové zranění.
Nahradit se ho pokusil Brazilec Sara a bombou z 25 metrů zatřásl tyčí, ale to bylo všechno. Lídr belgické ligy při třech prohrách po sobě v Lize mistrů dostal celkem 11 branek, ale v Istanbulu bránil bezchybně. A navíc po necelé hodině Kanaďan David rozhodl. Frustrovaní domácí sbírali žluté karty a Ünyay těsně před koncem uviděl i červenou.
Fotbalová Liga mistrů - 5. kolo:
Ajax Amsterodam - Benfica Lisabon 0:2 (0:1)
Branky: 6. Dahl, 90. Barreiro. Rozhodčí: Jablonski (Něm.).
Galatasaray Istanbul - Saint-Gilloise 0:1 (0:0)
Branka: 58. David. Rozhodčí: Sánchez (Šp.). ČK: 89. Ünyay (Galatasaray).
Bodö/Glimt - Juventus Turín 2:3 (1:0)
Branky: 27. Blomberg, 87. Fet z pen. - 48. Openda, 59. McKennie, 90.+1 David. Rozhodčí: Makkelie (Niz.).
Borussia Dortmund - Villarreal 4:0 (1:0)
Branky: 45.+2 a 55. Guirassy, 58. Adeyemi, 90.+5 Svensson. Rozhodčí: Massa (It.). ČK: 53. Foyth (Villarreal).
Chelsea - FC Barcelona 3:0 (1:0)
Branky: 28. vlastní Koundé, 55. Estévao, 73. Delap. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.). ČK: 44. Araújo (Barcelona).
Manchester City - Leverkusen 0:2 (0:1)
Branky: 23. Grimaldo, 54. Schick. Rozhodčí: Pinheiro (Port.).
Olympique Marseille - Newcastle 2:1 (0:1)
Branky: 46. a 50. Aubameyang - 6. Barnes. Rozhodčí: Mariani (It.).
Neapol - Karabach 2:0 (0:0)
Branky: 65. McTominay, 72. vlastní Jankovič. Rozhodčí: Marciniak (Pol.).
Tabulka:
|1.
|Bayern Mnichov
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2.
|Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3.
|Inter Milán
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|4.
|Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|5.
|Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|6.
|Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|7.
|Paris St. Germain
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|8.
|Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|9.
|Real Madrid
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|10.
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|11.
|Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|12.
|Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|13.
|Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|14.
|Sporting Lisabon
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|15.
|FC Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|16.
|Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|17.
|Bergamo
|4
|2
|1
|1
|3:5
|7
|18.
|Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|19.
|Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|20.
|Atlético Madrid
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|21.
|Juventus Turín
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|22.
|Saint-Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|23.
|PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|24.
|Monako
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|25.
|Pafos
|4
|1
|2
|1
|2:5
|5
|26.
|FC Bruggy
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|27.
|Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|28.
|Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29.
|Benfica Lisabon
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|30.
|Slavia Praha
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|31.
|Bodö/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|32.
|Olympiakos Pireus
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|33.
|FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34.
|Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35.
|Kajrat Almaty
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
|36.
|Ajax Amsterodam
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0