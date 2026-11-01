Slavný Gerrard znevažuje Kinského. Český gólman podle něj „dělá problémy“

Tottenham se po tragickém úvodu do sezony působivě zvedá, Antonín Kinský je jeho neohroženou jedničkou a sbírá čistá konta. Český brankář v devíti utkáních Premier League udržel nulu už čtyřikrát, přesto nadále rozděluje anglickou fotbalovou veřejnost. Naposledy jeho kvalitu významně zpochybnila legenda ostrovního fotbalu Steven Gerrard.
Nálada v bílé části severního Londýna se během pár týdnů dramaticky proměnila. Spurs v prvních čtyřech kolech nedali ani gól a po pěti zápasech měli na kontě pouhé dva body a skóre 2:8.
Jednalo se o nejhorší vstup ambiciózního klubu v historii Premier League.
Projekt renomovaného italského trenéra Roberta de Zerbiho byl rázem v ohrožení, zvlášť, když mu klub během letní přestávky přivedl deset zvučných posil za astronomickou částku dalece přesahující 300 milionů liber.
Bývalý kouč Brightonu však dostal šanci ještě všechno zvrátit. A využil ji. Kohouti se chytili na hřišti Manchesteru United, kde v samotném závěru v oslabení vydřeli remízu. Od té doby už jen vyhrávají.
Porazili doma Coventry, uspěli na stadionu Chelsea a v sobotu si poradili i s Crystal Palace.
Za kanálem La Manche se teď výrazně mění optika, s níž experti hledí na sílu současného Tottenhamu. Z posměchu a skepse k odvážnému De Zerbiho systému se začínají klubat první optimistické predikce.
K těm se nejnověji připojil slavný Steven Gerrard.
Bývalý kapitán Liverpoolu v pořadu Overlap Daily uvedl, že by Tottenham pod svérázným Italem klidně mohl v budoucnu útočit na mistrovský titul a další cenné trofeje, ovšem jedině po dvou konkrétních změnách v kádru.
„Pokud by teď měli Harryho Kanea a k tomu brankáře světové úrovně, mohli by myslet hodně vysoko, protože jinak mají všude obrovskou kvalitu,“ prohlásil Gerrard.
„Tým je jen tak dobrý, jak dobrý je jeho střední útočník a jeho brankářská jednička. V tom má Tottenham rezervu a měl by se snažit dostat se na světový level i na těchto pozicích. Potom budou Spurs létat. Jinak jsou totiž excelentní,“ pokračoval bývalý kouč Glasgow Rangers či Aston Villy, který je momentálně bez angažmá.
Jak z jeho vyjádření vyplynulo, není Gerrard fanouškem třiadvacetiletého Kinského, který v posledních dvou zápasech ligy nedostal gól.
„Antonín Kinský jim dělá problémy svým přehnaným kombinováním. Je to dobrý brankář, ale nejsem si vůbec jistý, jestli patří mezi špičku,“ podotkl.
Český gólman skutečně riskuje v rozehrávce, to je ale pivotální součástí De Zerbiho herního záměru. Italský manažer na Kinského sází a ze své bezmezné důvěry nehodlá v žádném případě ustoupit. I fanoušci Spurs už to začínají chápat a Kinskému věří stále více.
I proto se Gerrardova slova dočkala v komunitě fanoušků Spurs ostrého odsouzení.
„Kinský hraje s míčem proto, že to po něm De Zerbi chce. I za cenu toho, že občas přijde chyba. To Gerrard nikdy nemůže pochopit, protože je to příšerný trenér,“ vyjádřil se jeden z příznivců pro The Spurs Web.
Lehečka válel, Monačan byl frustrací bez sebe. Přesto Čech finále v Basileji prohrál
Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Basileji nezískal, ani třetí letošní finále se mu vyhrát nepodařilo. Valentinovi Vacherotovi z Monaka podlehl po nadějném začátku a úvodní převaze 6:2, 3:6 a 3:6.
ŽIVĚ Bohemians - Sparta 0:0. Klokani v problémech, hrají o deseti, zatím je drží Frühwald
Sledujte online přenos z utkání 13. kola fotbalové Chance Ligy mezi Bohemians 1905 a Spartou Praha.
Plzeň našla nového střelce a zabrala. Debaklem to odnesl Baník
Fotbalisté Plzně ovládli zápas 13. ligového kola a po čtyřech gólech ve druhé půli rozdrtili domácí Ostravu 4:0. Dvakrát skóroval Adam Gabriel, další trefy přidali Lukáš Červ a střídající Tomáš Ladra.
Vlk těžce zranil osmiletou dívku. Šelem přibývá, jednu věc při setkání nedělejte
V německém zooparku v Braniborsku vlk těžce zranil osmiletou dívku. Další dvě děti se podařilo ochránit ošetřovatelce. Útoky vlků na člověka jsou přitom v Evropě stále mimořádně vzácné – spolu s návratem šelem do přírody však roste i pravděpodobnost nečekaného a překvapivého setkání s touto šelmou. Pro některé evropské zemědělce pak představují vlci vážný problém.