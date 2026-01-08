Slavné jméno se vrací. Plzeň nalákala zpět záložníka, který s ní vybojoval tři tituly

Fotbalový záložník Patrik Hrošovský by se měl z Genku vrátit do Plzně, odkud v létě 2019 do belgického klubu odešel. Informoval o tom tamní deník HLN. Třiatřicetiletý slovenský reprezentant se už údajně s Genkem rozloučil a má namířeno do Benidormu, kde Viktoria absolvuje zimní soustředění.
Hrošovský během prvního angažmá v Plzni v letech 2014 až 2019 vybojoval tři tituly, se západočeským týmem se představil i ve skupině Ligy mistrů. V české lize odehrál 172 zápasů s bilancí 15 gólů a 20 asistencí, v nejvyšší soutěži krátce nastupoval i za Znojmo.
Po odchodu do Belgie se vypracoval v oporu Genku, s nímž v roce 2021 ovládl tamní pohár. Pravidelně s ním hrál i evropské poháry, v této sezoně Evropskou ligu. S reprezentací se představil na třech mistrovstvích Evropy, na tom předloňském v Německu ale strávil všechna utkání jen mezi náhradníky.
Jejich majitelé musí do servisu častěji než ostatní. Kdo vyhlásil nejvíce svolávaček?
Někdy to vypadá jako banalita, jindy jako závažný problém. Ve skutečnosti se ale každá svolávací akce vyhlašuje ve chvíli, kdy by mohlo být závadou ohroženo zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí. Bez ohledu na to, jestli jde o vadný airbag, brzdy nebo třeba bezpečnostní pásy. Majitelé jakých aut museli loni do servisu nejčastěji?
ŽIVĚNejmenování Turka spustilo přestřelku. Macinka s Pavlem se vzájemně obviňují z faulů
Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí může předseda strany Petr Macinka vnímat jako ústavní faul. Reagoval tak na prezidentovy výtky za Macinkovo zpochybňování nestrannosti ústavních soudců a senátorů.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Pirát vykreslil Tykačův údajný oligopol a ovlivňování ČT. Dokažte to, vyzval soudce
I když samotný Pavel Tykač, jedenašedesátiletý uhlobaron a majitel fotbalové Slavie, k pražskému obvodnímu soudu opět nedorazil, jednání v síni trvalo několik desítek minut a bylo poměrně detailní. Předseda senátu Pavel Mihola prověřoval některé body z miliardářovy žaloby, již podal na bývalého pirátského poslance Jakuba Michálka. Tím hlavním, co se řešilo, byl Tykačův vliv na některá česká média.
Aby se vešla do formule, nechala si odstranit poprsí. Za války kolaborovala s nacisty
Dodnes patří mezi nejkontroverznější osobnosti automobilového sportu. Violette Morrisová se prosadila v disciplíně, kde do té doby dominovali převážně muži. Společnosti ale nebyla trnem v oku jen kvůli pověsti rebelky. V její neprospěch mluví také náklonnost k nacistické ideologii, která ji nakonec stála život.