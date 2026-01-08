Přeskočit na obsah
Benative
8. 1. Čestmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Fotbal

Slavné jméno se vrací. Plzeň nalákala zpět záložníka, který s ní vybojoval tři tituly

ČTK

Fotbalový záložník Patrik Hrošovský by se měl z Genku vrátit do Plzně, odkud v létě 2019 do belgického klubu odešel. Informoval o tom tamní deník HLN. Třiatřicetiletý slovenský reprezentant se už údajně s Genkem rozloučil a má namířeno do Benidormu, kde Viktoria absolvuje zimní soustředění.

KRC Genk
MARBELLA, SPAIN - JANUARY 08 : Hrosovsky Patrik midfielder of KRC Genk pictured during the training camp of KRC Genk on January 8, 2026 in Marbella, Spain, 08/01/2026 (,Image: 1064247687, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Jan De Meuleneir / PsnewZ / ProfimediaFoto: Profimedia
Reklama

Hrošovský během prvního angažmá v Plzni v letech 2014 až 2019 vybojoval tři tituly, se západočeským týmem se představil i ve skupině Ligy mistrů. V české lize odehrál 172 zápasů s bilancí 15 gólů a 20 asistencí, v nejvyšší soutěži krátce nastupoval i za Znojmo.

Po odchodu do Belgie se vypracoval v oporu Genku, s nímž v roce 2021 ovládl tamní pohár. Pravidelně s ním hrál i evropské poháry, v této sezoně Evropskou ligu. S reprezentací se představil na třech mistrovstvích Evropy, na tom předloňském v Německu ale strávil všechna utkání jen mezi náhradníky.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Marija Zacharovová
Marija Zacharovová
Marija Zacharovová

ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.

Pavel Tykač - český podnikatel a investor
Pavel Tykač - český podnikatel a investor
Pavel Tykač - český podnikatel a investor

Pirát vykreslil Tykačův údajný oligopol a ovlivňování ČT. Dokažte to, vyzval soudce

I když samotný Pavel Tykač, jedenašedesátiletý uhlobaron a majitel fotbalové Slavie, k pražskému obvodnímu soudu opět nedorazil, jednání v síni trvalo několik desítek minut a bylo poměrně detailní. Předseda senátu Pavel Mihola prověřoval některé body z miliardářovy žaloby, již podal na bývalého pirátského poslance Jakuba Michálka. Tím hlavním, co se řešilo, byl Tykačův vliv na některá česká média.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama