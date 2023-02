Slavná Chelsea je pro smích. Hračka amerického miliardáře se topí v chaosu

Zdravotnická zařízení by mohla dostat i za loňský rok náhrady za výpadky příjmů kvůli covidu-19. Sněmovna v úterý schválila zrychleně už v prvním čtení návrh zákona, podle něhož bude moci ministerstvo zdravotnictví vydat podobně jako pro roky 2020 a 2021 takzvanou kompenzační vyhlášku. Poskytovatelé péče by se ale mohli dohodnout se zdravotními pojišťovnami i jinak. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu. V dolní komoře pro ni zvedlo ruku 135 ze 137 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Pokud by byly ztráty zdravotnických zařízení jen malé, ministerstvo by pravomoc k vydání vyhlášky nemuselo využít. "V případě, že by celkové dopady epidemie covid-19 v roce 2022 byly nevýznamné, nebude zmocnění k vydání kompenzační vyhlášky využito a kompenzace nebudou stanoveny," stojí v důvodové zprávě.

Pokud by ministerstvo náhrady stanovilo, poskytovatelé by je podle předlohy dostali v celoročním vyúčtování hrazených služeb v polovině letošního roku. Dodatečné náklady se ani v případě vydání vyhlášky nepředpokládají, měly by odpovídat plánům pojišťoven.