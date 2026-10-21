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Sport

Slávistům definitivně došla trpělivost. Chorý končí, v zimě může přestoupit

ČTK,Sport
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Fotbalová Slavia vyřadila útočníka Tomáše Chorého do konce podzimní části sezony z A-týmu a potrestala ho odebráním měsíčního platu. Navíc mu umožní v zimě odejít do jiného klubu.

Tomáš Chorý
Tomáš ChorýFoto: ČTK
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Tomáš Chorý v zápase Slavia - Fenerbahce
Tomáš Chorý v zápase Česko Irsko
Tomáš Chorý v zápase Slavia - České Budějovice
Tomáš Chorý v zápase Slavia - Fenerbahce
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„V rámci interního disciplinárního řízení s hráčem Tomášem Chorým, vedeného v souvislosti s jeho vyloučením v domácím utkání proti FC Hradec Králové hraném dne 17. října 2026, byl s ohledem na závažnost incidentu a předchozí disciplinární provinění hráče Tomáše Chorého uložen maximální možný trest podle interního disciplinárního řádu,“ uvedla Slavia na svém webu s tím, že 31letý útočník může v zimě přestoupit do jiného klubu.

Měsíční plat, o který Chorý přijde, půjde na konto Nadačního fondu Slavie.

Chorý byl proti Hradci Králové v 55. minutě vyloučen za nesportovní chování. Rozhodčí Jan Všetečka v zápise uvedl, že útočník směrem k němu ukázal prostředníček. Český reprezentant dostal již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony.

Na pondělní tiskové konferenci před zápasem Ligy mistrů v Istanbulu proti Fenerbahce trenér Jindřich Trpišovský řekl, že si Chorý za Slavii už nezahraje. Po této sezoně olomouckému odchovanci, který Pražanům pomohl ke dvěma titulům, vyprší smlouva.

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Chorého blikance ve Slavii
Srpen 2025 - Chorý v nastavení ligového utkání se Slováckem udeřil brankáře Milana Heču pěstí do rozkroku a poprvé v nejvyšší soutěži byl vyloučen. Disciplinární komise jej potrestala zákazem startu na šest zápasů.
Duben 2026 - Chorý v utkání s Plzní nejprve nevybíravě fauloval Samsona Dweha a dostal žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu jej ale hlavní sudí Marek Radina vyloučil za to, že podle něj útočník plivl na ležícího soupeře. Chorý úmysl odmítl a hájil se tím, že mu pouze ukáply sliny. Dostal trest na jeden zápas, protože podle disciplinární komise nešlo o úmyslné plivnutí.
Květen 2026 - Chorý v nedohraném derby se Spartou udeřil loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně, v níž se stal se 17 góly nejlepším střelcem a přispěl k obhajobě titulu. Spolu s Davidem Douděrou byl kvůli opakujícímu se nesportovnímu chování vyřazen z kádru a předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík prohlásil, že už si oba za Slavii nezahrají. Po intervenci majitele klubu Pavla Tykače se posléze vrátil do týmu.
Říjen 2026 - Chorý byl v ligovém utkání proti Hradci Králové vyloučen za nesportovní chování.

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