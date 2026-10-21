Slávistům definitivně došla trpělivost. Chorý končí, v zimě může přestoupit

Fotbalová Slavia vyřadila útočníka Tomáše Chorého do konce podzimní části sezony z A-týmu a potrestala ho odebráním měsíčního platu. Navíc mu umožní v zimě odejít do jiného klubu.
„V rámci interního disciplinárního řízení s hráčem Tomášem Chorým, vedeného v souvislosti s jeho vyloučením v domácím utkání proti FC Hradec Králové hraném dne 17. října 2026, byl s ohledem na závažnost incidentu a předchozí disciplinární provinění hráče Tomáše Chorého uložen maximální možný trest podle interního disciplinárního řádu,“ uvedla Slavia na svém webu s tím, že 31letý útočník může v zimě přestoupit do jiného klubu.
Měsíční plat, o který Chorý přijde, půjde na konto Nadačního fondu Slavie.
Chorý byl proti Hradci Králové v 55. minutě vyloučen za nesportovní chování. Rozhodčí Jan Všetečka v zápise uvedl, že útočník směrem k němu ukázal prostředníček. Český reprezentant dostal již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony.
Na pondělní tiskové konferenci před zápasem Ligy mistrů v Istanbulu proti Fenerbahce trenér Jindřich Trpišovský řekl, že si Chorý za Slavii už nezahraje. Po této sezoně olomouckému odchovanci, který Pražanům pomohl ke dvěma titulům, vyprší smlouva.
Chorého blikance ve Slavii
Srpen 2025 - Chorý v nastavení ligového utkání se Slováckem udeřil brankáře Milana Heču pěstí do rozkroku a poprvé v nejvyšší soutěži byl vyloučen. Disciplinární komise jej potrestala zákazem startu na šest zápasů.
Duben 2026 - Chorý v utkání s Plzní nejprve nevybíravě fauloval Samsona Dweha a dostal žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu jej ale hlavní sudí Marek Radina vyloučil za to, že podle něj útočník plivl na ležícího soupeře. Chorý úmysl odmítl a hájil se tím, že mu pouze ukáply sliny. Dostal trest na jeden zápas, protože podle disciplinární komise nešlo o úmyslné plivnutí.
Květen 2026 - Chorý v nedohraném derby se Spartou udeřil loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně, v níž se stal se 17 góly nejlepším střelcem a přispěl k obhajobě titulu. Spolu s Davidem Douděrou byl kvůli opakujícímu se nesportovnímu chování vyřazen z kádru a předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík prohlásil, že už si oba za Slavii nezahrají. Po intervenci majitele klubu Pavla Tykače se posléze vrátil do týmu.
Říjen 2026 - Chorý byl v ligovém utkání proti Hradci Králové vyloučen za nesportovní chování.
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