Sport

Slávisté drží ligovou neporazitelnost, Zlín promarnil na Dukle penaltu

ČTK,Sport

Slavia po výhře v Karviné jako jediná dál v ligové sezoně drží neporazitelnost .

Slávisté slaví gól na hřišti Karviné
Slávisté slaví gól na hřišti KarvinéFoto: CTK
Hráči Bohemians 1905 vyhráli po šesti kolech, Slovácko prohrálo poprvé na jaře.

22. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:2 (0:2)

Branky: 73. Tetour - 29. Hůlka, 43. Lischka. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Šůma - Kocourek (video). ŽK: Stojčevski (Slovácko). Diváci: 3271.

Slovácko: Heča - Stojčevski, Rundič (46. Reinberk), Mulder - Ndefe, Tetour, Havlík (46. Horák), Blahút (46. Suchan) - Ouanda (72. Barát), Juroška - Krmenčík (46. Kostadinov). Trenér: R. Skuhravý.

Bohemians: Frühwald - Hůlka, Lischka, Kadlec (59. Kukučka) - Kareem, Sakala, Čermák (90.+3 Vala), Havel - Smrž (75. Hrubý) - Matoušek (59. Drchal), Ristovski (75. Hilál). Trenér: Veselý.

Dukla - Zlín 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Volf, Cichra - Berka (video). ŽK: Kadák, Kozma - Didiba, Pišoja. Diváci: 1663.

Dukla: Bačkovský - Kozma, Svozil (36. Hunal), Traoré, Penxa - Tijani, Hanousek - Kreiker (61. Gilbert), Čermák, Kadák (77. Černák) - Milla. Trenér: Šustr.

Zlín: Dostál - Fukala, Jugas, Kolář, Křapka - Didiba, Ulbrich (46. Pešek, 90.+3 Poznar) - Kopečný (65. Pišoja), Cupák, Petruta (89. Machalík) - Kanu (65. Koubek). Trenér: Červenka.

Karviná - Slavia 1:3 (1:1)

Branky: 38. Kačor - 16. Chorý, 60. Bořil, 72. Chytil. Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - Petřík (video). ŽK: Kačor, Jarolím (trenér) - Prekop, Isife. Diváci: 3124.

Karviná: Lapeš - Chytrý, Traoré, Prebsl, Milič (83. Vallo) - Štorman, Kačor (76. Lawali) - Šigut, Samko, Ayaosi (68. Křišťan) - Ezeh (76. Vinícius). Trenér: Jarolím.

Slavia: Staněk - Holeš, Chaloupek, Bořil - Douděra (16. Isife), Schranz (90. Mbodji), Sadílek, Jurásek - Kušej (46. Chytil), Suleiman (76. Prekop) - Chorý (89. Sanyang). Trenér: Trpišovský.

Další dnešní zápas:

18:00 Olomouc - Plzeň

Tabulka:

1.

Slavia

22

15

7

0

49:18

52

2.

Sparta

21

13

5

3

41:23

44

3.

Jablonec nad Nisou

21

11

6

4

28:20

39

4.

Plzeň

21

11

5

5

40:27

38

5.

Liberec

21

9

7

5

36:22

34

6.

Karviná

22

10

2

10

35:37

32

7.

Hradec Králové

21

8

6

7

33:27

30

8.

Olomouc

21

8

6

7

19:19

30

9.

Zlín

22

7

6

9

26:29

27

10.

Pardubice

21

6

7

8

28:36

25

11.

Teplice

21

6

6

9

22:26

24

12.

Bohemians 1905

22

6

5

11

19:29

23

13.

Ostrava

21

4

6

11

16:27

18

14.

Mladá Boleslav

21

4

6

11

29:47

18

15.

Slovácko

22

3

7

12

14:29

16

16.

Dukla

22

2

9

11

14:33

15

