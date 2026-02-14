Slávisté drží ligovou neporazitelnost, Zlín promarnil na Dukle penaltu

Slavia po výhře v Karviné jako jediná dál v ligové sezoně drží neporazitelnost .
Hráči Bohemians 1905 vyhráli po šesti kolech, Slovácko prohrálo poprvé na jaře.
22. kolo první fotbalové ligy:
1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:2 (0:2)
Branky: 73. Tetour - 29. Hůlka, 43. Lischka. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Šůma - Kocourek (video). ŽK: Stojčevski (Slovácko). Diváci: 3271.
Slovácko: Heča - Stojčevski, Rundič (46. Reinberk), Mulder - Ndefe, Tetour, Havlík (46. Horák), Blahút (46. Suchan) - Ouanda (72. Barát), Juroška - Krmenčík (46. Kostadinov). Trenér: R. Skuhravý.
Bohemians: Frühwald - Hůlka, Lischka, Kadlec (59. Kukučka) - Kareem, Sakala, Čermák (90.+3 Vala), Havel - Smrž (75. Hrubý) - Matoušek (59. Drchal), Ristovski (75. Hilál). Trenér: Veselý.
Dukla - Zlín 0:0
Rozhodčí: Pechanec - Volf, Cichra - Berka (video). ŽK: Kadák, Kozma - Didiba, Pišoja. Diváci: 1663.
Dukla: Bačkovský - Kozma, Svozil (36. Hunal), Traoré, Penxa - Tijani, Hanousek - Kreiker (61. Gilbert), Čermák, Kadák (77. Černák) - Milla. Trenér: Šustr.
Zlín: Dostál - Fukala, Jugas, Kolář, Křapka - Didiba, Ulbrich (46. Pešek, 90.+3 Poznar) - Kopečný (65. Pišoja), Cupák, Petruta (89. Machalík) - Kanu (65. Koubek). Trenér: Červenka.
Karviná - Slavia 1:3 (1:1)
Branky: 38. Kačor - 16. Chorý, 60. Bořil, 72. Chytil. Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - Petřík (video). ŽK: Kačor, Jarolím (trenér) - Prekop, Isife. Diváci: 3124.
Karviná: Lapeš - Chytrý, Traoré, Prebsl, Milič (83. Vallo) - Štorman, Kačor (76. Lawali) - Šigut, Samko, Ayaosi (68. Křišťan) - Ezeh (76. Vinícius). Trenér: Jarolím.
Slavia: Staněk - Holeš, Chaloupek, Bořil - Douděra (16. Isife), Schranz (90. Mbodji), Sadílek, Jurásek - Kušej (46. Chytil), Suleiman (76. Prekop) - Chorý (89. Sanyang). Trenér: Trpišovský.
Další dnešní zápas:
18:00 Olomouc - Plzeň
Tabulka:
1.
Slavia
22
15
7
0
49:18
52
2.
Sparta
21
13
5
3
41:23
44
3.
Jablonec nad Nisou
21
11
6
4
28:20
39
4.
Plzeň
21
11
5
5
40:27
38
5.
Liberec
21
9
7
5
36:22
34
6.
Karviná
22
10
2
10
35:37
32
7.
Hradec Králové
21
8
6
7
33:27
30
8.
Olomouc
21
8
6
7
19:19
30
9.
Zlín
22
7
6
9
26:29
27
10.
Pardubice
21
6
7
8
28:36
25
11.
Teplice
21
6
6
9
22:26
24
12.
Bohemians 1905
22
6
5
11
19:29
23
13.
Ostrava
21
4
6
11
16:27
18
14.
Mladá Boleslav
21
4
6
11
29:47
18
15.
Slovácko
22
3
7
12
14:29
16
16.
Dukla
22
2
9
11
14:33
15
