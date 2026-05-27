Slávisté rozjeli luxusní lov. Za Šturma poslali do Olomouce rekordní částku

Fotbalisty pražské Slavie posílil slovinský křídelník Danijel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v rámci české ligy.
ŽIVĚ Izraelská armáda zabila nového velitele Hamásu. Ve funkci byl pouze týden
Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.
Chodí s českou hrdinkou, osobně ho formoval Jágr. Finy táhne megastar ruského původu
Předchozí dvě sezony končil se Stanley Cupem nad hlavou, jako kapitán floridské vítězné mašiny. Teď je Aleksander Barkov po deseti letech na mistrovství světa a v zítřejším čtvrtfinále bude pro český tým největší hrozbou. Jinak má přitom 30letý finský lídr k Česku mimořádně vřelý vztah.
STAN opět narazil. Ani Urbanovou nezvolili místopředsedkyní sněmovny
Poslanci nezvolili v dnešním prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní Sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou, v dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo.
Nový maďarský premiér drží Orbánovu linii. Ukrajinu zasáhl na citlivém místě
Nový maďarský premiér Péter Magyar krátce potěšil Kyjev, píší média. V polovině května totiž v Maďarsku přestal platit zákaz dovozu ukrajinských potravin. I vzhledem k chystané schůzce s vedením EU podnítil spekulace, nakolik se bude v přístupu k Ukrajině lišit od svého předchůdce Viktora Orbána. Naděje ale rychle pohasly.
Zájem lidí o státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun
Lidé si dosud objednali české státní dluhopisy za 50,1 miliardy korun. Více než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem 4,544 procenta. Informovalo o tom ve středu ministerstvo financí.