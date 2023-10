Slavii srazily dva rychlé góly a římské AS si pohlídalo výhru 2:0

Fotbalisté pražské Slavie ve 3. kole Evropské ligy prohráli 0:2 na hřišti posledních finalistů soutěže AS Řím a po dvou výhrách ve skupině G poprvé ztratili body.

Souboj na takřka vyprodaném Olympijském stadionu před bezmála 65 tisíci diváků gólově otevřel už po 44 sekundách hry domácí záložník Edoardo Bove. Druhý zásah přidal v 17. minutě útočník Romelu Lukaku.

Svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského budou moct oplatit AS Řím porážku už za dva týdny, kdy přivítají bodově stoprocentního lídra skupiny na domácí půdě. Slavia má po polovině zápasů pětibodový náskok na Servette Ženeva i Šeriff Tiraspol, vzájemný duel obou týmů dnes skončil 1:1.

První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druhé týmy v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetím místě přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

Pražané, kteří prohráli teprve podruhé v sezoně a po devíti soutěžních zápasech, nenavázali na úspěch z posledního vzájemného utkání před více než 27 lety. V roce 1996 ve čtvrtfinálové odvetě Poháru UEFA na Olympijském stadionu rovněž prohráli (1:3 po prodloužení), vzhledem k předchozí domácí výhře 2:0 a tehdejšímu pravidlu o venkovních gólech jim ale výsledek stačil k historickému postupu.

Trpišovský udělal oproti ligovému zápasu se Slováckem (2:0) pět změn v základní sestavě. Na hrotu útoku nastoupil Van Buren, kterého doplňovali Schranz a překvapivě Masopust, jenž hrál tuto sezonu dosud spíš na defenzivních postech. Domácí trenér José Mourinho nasadil kromě zraněného Pellegriniho a ofenzivní opory Dybaly takřka to nejsilnější, co měl k dispozici, sám ale na lavičce kvůli disciplinárnímu trestu chyběl. Úlohu hlavního kouče převzal asistent Foti.

Slavia vstupovala do duelu se šesti body a skóre 8:0, o neprůstřelnost v Evropské lize ale přišla hned z první akce. Kapitána Holeše obral o míč El Shaarawy, který předal míč Bovemu a ten technickým obstřelem zpoza vápna trefil přesně horní roh Mandousovy brány. Jednadvacetiletý odchovanec klubu oslavil před domácím publikem a nejvyšší návštěvou sezony premiérovou trefu v ročníku.

AS Řím byl efektivní a prosadil se i z druhé nebezpečnější příležitosti. El Shaarawy znovu prošel přes Holeše a Lukaku po jeho přihrávce z úhlu prudkou střelou pod břevno překvapil Mandouse, který příliš brzy spadl směrem ke vzdálenější tyči. Belgický kanonýr dal v tomto ročníku Evropské ligy třetí branku a navázal na gól proti Slavii z roku 2019, kdy pomohl Interu Milán v Lize mistrů k výhře 3:1.

Pražané se osmělili až v závěru úvodního dějství. V 34. minutě vyslal Oscar první střelu mezi tři tyče a o pět minut později Van Buren donutil Svilara k zákroku u pravé tyče.

Čeští vicemistři vstoupili dobře i druhého poločasu, Římané se ale brzy oklepali. Po hodině hry Lukaku střelou zpoza vápna jen těsně minul. V 63. minutě mohl podtrhnout skvělý výkon nejlepší hráč utkání El Shaarawy, jenž trefil technickou střelou břevno. Záhy Jurásek vybojoval míč pro Schranze, slovenský útočník ale sám před gólmanem Svilarem v největší šanci hostů přestřelil.

Divokou pětiminutovku vystřídala klidnější závěrečná půlhodina bez větších šancí. Slavia hrozila už jen po centrovaných míčích, přes pozornou obranu už se však nedokázala výrazněji prosadit. Naopak v nastavení mohl uzavřít skóre střídající Belotti, Mandous ale tentokrát skvěle zasáhl.

Římané potvrdili vynikající defenzivu na domácím hřišti, kde neinkasovali popáté za sebou. Zároveň zvládli i čtvrtý domácí zápas proti českému soupeři a připsali si pátou soutěžní výhru v řadě. Slavia neuspěla ani v osmém soutěžním utkání na italské půdě.

Utkání 3. kola skupiny G fotbalové Evropské ligy:

AS Řím - Slavia Praha 2:0 (2:0)

Branky: 1. Bove, 17. Lukaku. Rozhodčí: Eskas - Engan, Bashevkin (všichni Norsko) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Bove, Ndicka - Masopust. Diváci: 64.834.

AS Řím: Svilar - Mancini, Llorente, Ndicka - Celik, Bove (46. Paredes), Cristante, Aouar (89. Cherubini), Zalewski (70. Karsdorp) - Lukaku (83. Pagano), El Shaarawy (70. Belotti). Trenér: Foti.

Slavia: Mandous - Holeš, Ogbu, Vlček - Douděra, Oscar, Zafeiris (82. Jurečka), Dumitrescu (65. Provod) - Masopust (46. Jurásek), Schranz (65. Wallem) - Van Buren (71. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Šeriff Tiraspol - Servette Ženeva 1:1 (0:1)

Branky: 80. Ankeye - 41. Crivelli.

Tabulka: