Slavia? Ztráta, ztráta a ještě jedna ztráta, říká Fukal. Imponuje mu cenný navrátilec

„Slavia v Pardubicích ztratila dva body, ztratila část náskoku v tabulce a ztratila pro několik dalších zápasů i klíčového hráče. Domácí naopak dokázali, že se mistr dá o body obrat,“ říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Hned v prvním kole se náskok Slavia na Spartu ztenčil na pět bodů, boj o titul může být ještě hodně dramatický.
Pro obhájce nebyl zápas v Pardubicích (1:1) moc vydařený. Do konce základní části zbývá deset kol, může se stát cokoli.
Slavia poznala, že musí být neustále na pozoru, že si nedojde pro ligovou korunu jen tak.
Na druhou stranu její pronásledovatelé si dobře uvědomují, že musejí vyhrávat každý zápas, aby dostali Slavii pod tlak.
A nebude to nikterak jednoduché, každý se na ně bude chtít vytáhnout, nikdo se předem nesloží.
Určitě zápas v Pardubicích ovlivnilo brzké Oscarovo vyloučení, hosté hráli v oslabení i s nastavením obou poločasů skoro 85 minut.
Tak dlouhý čas se dá ubránit, dá se i vstřelit i gól, je třeba však vidět, jakou mají Pardubice kvalitu a jak moc chtěly této výhody využít aspoň k zisku jednoho bodu.
Motivaci proti favoritovi měly obrovskou. Není třeba dlouze rozebírat, že s přibývajícím časem přichází únava nejen fyzická, ale i psychická, kdy se mnohem snadněji ztratí koncentrace a přijde gól.
Přestože Karviná přestřílela doma Plzeň, vyslala 19 střel, hosté jen jedenáct, a kopala čtyři rohy (hosté jen tři), prohrála 0:2. Byl to pro ni zápas blbec.
Na podzim rovněž předváděla odvážnou ofenzivní hru a byla za ni odměňována bodovým ziskem, vyhrávala i venku. Nyní proti Viktorii neuspěla.
Na místě trenéra Marka Jarolíma bych hráčům řekl: Připravili jsme se poctivě, herně rozhodně nepropadli. Bohužel to nevyšlo. Od tohoto výkonu se odpíchněme dál.
Pro Karvinou je výhoda, že s ní zpočátku nikdo moc nepočítal, po zásluze se však ocitla v první šestici. A jenom chválím, že se chce i nadále rovnat nejlepším, lituje každého zápasu, který jí bodově nevyjde.
Proti Plzni selhala jen v zakončení, v něm soupeř prokázal mnohem vyšší kvalitu.
Do naší ligy se v dresu Ostravy vrátil dvojnásobný král kanonýrů, tehdy ještě ve službách Slavie, střelec Václav Jurečka. Moc jsem se na něj těšil.
Sleduju ho od doby, kdy ve Slovácku začal hrát ligu, a vysloveně mi imponuje. Nikdy nic nevypustí, jde do všechno, navíc je to týmový typ.
Už v prvním zápase ukázal, že může být Ostravě hodně prospěšný. Na jeden gól přihrál, druhý při remíze 2:2 sám vstřelil, dostal se i do dalších šancí. Bude ovšem nesmírně cenný pro celou ligu.
Po delší odmlce po těžkém zranění se gólově prosadil olomoucký Jan Kliment, jeho trefa skolila Hradec Králové. Moc mu ho přeju.
I on je útočník, jehož pozorně sleduju. Nejen střelec, ale i přirozený vůdce kolektivu. Hlavně ať zůstane zdravý. Příští kolo se utká Olomouc s Ostravou, jsem na jejich duel zvědavý.
Nejvyšší porážku 0:3 si připsala pražská Dukla doma v derby se Spartou. Prohrát s ní není jistě ostuda, jakýkoli bodový zisk je brán jako neočekávaný přísun, ale podle toho, jak se projevovala na hřišti a jak si vedla v zimním přestupovém období, si myslím, že bude bojovat o přežití do posledního kola. Bude mít hodně starostí, aby ligu zachránila.
Na Julisku nepřišlo žádné jméno, které by zvučelo. Je možné, že si trenér David Holoubek a celý realizační tým vyhodnotili, že vsadí na mladý kádr, který by měl především morálně zvednout návrat bývalé opory Marka Hanouska, že hráčům věří. Uvidíme, jak si spolu hráči v dalších utkáních sednou.
Ale mít po dvaceti kolech čtrnáct bodů a doufat, že rychle nabereš v příštích zápasech pět či šest dalších, aby ses odpoutal ode dna a měl i nějakou rezervu, je hodně těžké.
Uvidíme však, kam se posunou týmy v okolí - Slovácko, Ostrava, Mladá Bosleslav i Bohemians. Nikdo nemá nic jisté.
Vůbec mě nepřekvapilo, že tolik brankářů podalo vynikající výkony, předvedli i famózní zákroky. Jen dokázali, že mohou rozhodovat zápasy.
Jestliže pardubický trenér Jan Trousil prohlásí, že nejlepším mužem soupeře byl brankář Jindřich Staněk, a proto jeho svěřenci nevyhráli, tak to jen dokládá, jaký měl podíl na výsledku. Díky jeho nadstandardnímu výkonu odolali hosté tlaku v početním oslabení.
A Staněk, naše reprezentační jednička, nebyl oporou zdaleka sám. Pardubice hodně podržel Aleš Mandous, doslova neprůstřelný byl rakouský Florian Wiegele v plzeňské bráně v Karviné, ostravská zimní posila Martin Jedlička proti Slovácku dokonce chytil penaltu, která nebyla nijak špatně kopnutá. A našli by se další. Přitom za největší jejich přednost považuju, že takové výkony podávají stabilně.
Jsem navíc rád, že konkurence mezi nimi roste, vždycky jsme měli výborné gólmany a nadále máme.
Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.
Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.
V české nejvyšší soutěži odehrál 197 utkání a vstřelil 20 gólů, v německé bundeslize nasbíral 109 střetnutí a devět branek.
Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.
