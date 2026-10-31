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Sport

Slavia zničila Jablonec pěti góly, Pražané tak v lize drží neporazitelnost

ČTK
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Fotbalisté Slavie zvítězili ve 13. ligovém kole v Jablonci 5:0 a uštědřili mu nejvyšší domácí porážku v samostatné historii. V první půli poslal Pražany do vedení Mubarak Suleiman. Po změně stran se prosadili Emmanuel Ayaosi, Ange N'Guessan a znovu Suleiman, skóre uzavřel střídající Danijel Šturm.

Mubarak Suleiman, Wiktor Nowak, Nelson Okeke
Mubarak Suleiman, Wiktor Nowak, Nelson OkekeFoto: ČTK – Černý Vít
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Obhájce titulu vyhrál v nejvyšší soutěži po dvou remízách a dál jako jediný drží neporazitelnost v ligové sezoně. V čele neúplné tabulky je o osm bodů před Libercem. Jablonečtí prohráli podruhé z posledních tří kol a klesli na osmou pozici.

Domácím chyběl ze zdravotních důvodů kapitán Tekijaški, Slavii zase Provod. Už po necelých 70 sekundách mohli jít hosté do vedení po chybné rozehrávce gólmana Hanuše, Ayaosi ale nedosáhl na Nowakovu nahrávku. Další šance červenobílých přišla v 28. minutě, Hanuš vyrazil Suleimanovu skákavou střelu a Vlček na dorážku nedosáhl.

Pět minut před koncem úvodního dějství Pražané skórovali. Jablonecký brankář ještě vyrazil Nowakovu ránu z úhlu, hlavičku dnešního kapitána Severočechů Nováka však zachytil Sadílek, jehož přihrávku zužitkoval Suleiman. Nigerijský hráč se trefil podruhé v ligové sezoně. V závěru poločasu ještě Hanuš zneškodnil Kubiakovu střelu k tyči.

Hned po změně stran se domácí gólman při odkopu zranil a mezi tyčemi ho nahradil Mihelak. Slovenský brankář inkasoval poprvé v 57. minutě, kdy Ayaosi před šestnáctkou napřáhl a k tyči zvýšil na 2:0. Suleimanův krajan pátým gólem v ligovém ročníku dorovnal v čele tabulky nejlepších týmových střelců Chytila s Nowakem.

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Úřadující mistři se s dvoubrankovým náskokem nespokojili a v 66. minutě přidali třetí trefu. Kubiakův centr našel N'Guessana a Mihelak jeho hlavičku vytáhl do břevna, od nějž se míč odrazil do sítě. Francouzský obránce zaznamenal premiérový gól v české lize.

Za necelých 10 minut Suleiman zužitkoval Ayaosiho centr a prožil první dvougólový zápas v české nejvyšší soutěži. O pět minut později stanovil konečný výsledek střídající Šturm po Suleimanově nahrávce. Slovinský hráč skóroval podruhé v ligové sezoně.

Slavia má s 32 góly nejlepší útok ligy a se sedmi inkasovanými brankami i nejpevnější defenzivu. Mihelak pak vychytal střídajícího Chytila, na opačné straně Sláma z voleje těsně minul.

Slavia si připsala nejvyšší výhru v Jablonci a nejvýraznější venkovní triumf v domácí soutěži od loňského dubna, kdy stejným poměrem triumfovala v Olomouci. Na stadionech soupeřů zvítězila popáté z dosavadních šesti zápasů v ligové sezoně a ideálně se naladila na středeční utkání Ligy mistrů s Arsenalem. Severočeši zaznamenali v soutěži nejvyšší porážku od května, kdy rovněž 0:5 podlehli v Plzni. Doma v lize ztratili body počtvrté z posledních pěti duelů.

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13. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Slavia Praha 0:5 (0:1)

Branky: 41. a 75. Suleiman, 57. Ayaosi, 66. N'Guessan, 80. Šturm. Rozhodčí: Wulkan - Pečenka, Cichra - Zelinka (video). ŽK: Alioum - Moses. Diváci: 4613.

Jablonec: Hanuš (51. Mihelak) - Cedidla, Novák, Pavlovič - Čanturišvili, Sedláček, Okeke (67. Nebyla), Sláma - Kuol (77. Ahl), Polidar (46. Alioum) - Růsek (46. Hollý). Trenér: Kozel.

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Slavia: Domčak - Holeš, Zima (71. Konečný), N'Guessan (71. Chaloupek) - Vlček, Sadílek, Moses (71. Chytil), Kubiak - Ayaosi (76. Šturm), Suleiman (83. Kačor) - Nowak. Trenér: Trpišovský.

Artis Brno - FC Zlín 2:2 (2:2)

Branky: 30. Adediran, 35. Fully - 21. Kopečný, 45.+1 Kratochvíl. Rozhodčí: Opočenský - V. Ježek, O. Ježek - Adam (video). ŽK: Boháč, Labík, Fully, Pojezný - Cupák, Poznar, Černín, Didiba, Kratochvíl. Diváci: 1227.

Artis: Kašík - Harazim, Plechatý, Pojezný, Fully - Labík (66. Pospíšil), Boháč - Alégué (90.+1 Carlén), Adediran (81. Sarapata), Papalelé (81. Komljenovic) - Ndiaye (66. Perišič). Trenér: Nádvorník.

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Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Mukuba, Machalík - Didiba (81. Nombil), Kratochvíl - Appiah (81. Bartošák), Cupák (90.+2 Štefan), Pišoja - Poznar (59. Kanu). Trenér: Hoftych.

FK Pardubice - Slovan Liberec 1:2 (0:0)

Branky: 53. Drchal - 50. Mašek, 65. Sychra. Rozhodčí: Orel - Kříž, Šůma - Adámková (video). ŽK: Botos - Hodouš. Diváci: 2982.

Pardubice: Neuman - Godwin, Halinský (84. Noslin), Krčík, Mahuta - Icha (77. Ouattara), Hlavatý - Tanko, Botos (64. Jelínek), Samuel (64. Smékal) - Drchal (84. Zima). Trenér: Trousil.

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Liberec: Koubek - Hodouš, Mikula, Hůlka, Kayondo - Masopust - Dulay (81. Bužek), Sychra (87. Drakpe), Kušej (87. Juliš), Mikulenka (61. Lexa) - Mašek (81. Marsetič). Trenér: Fodrek.

1. FC Slovácko - FK Teplice 1:3 (1:2)

Branky: 44. Trávník - 8. Pulkrab, 39. Radosta, 51. Riznič. Rozhodčí: Kubečka - Kotík, Koranda - Berka (video). ŽK: Kostadinov - Bílek. Diváci: 1827.

Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Rundič (62. Král) - Blahút, Kostadinov, Trávník, Šviderský (62. Ndefe) - Havlík (83. Hruška), Vorlický (63. Juroška) - Puškáč (73. Fiala). Trenér: Jelínek.

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Teplice: Trmal - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - L. Mareček (70. D. Mareček), Fortelný - Radosta (80. Bílek), Čermák (57. Jukl), Hopi (57. Takács) - Pulkrab (80. Badamosi). Trenér: Frťala.

Tabulka:

1.

Slavia

13

9

4

0

32:7

31

2.

Liberec

12

7

2

3

15:8

23

3.

Sparta

12

7

1

4

25:13

22

4.

Mladá Boleslav

12

6

3

3

19:14

21

5.

Olomouc

12

6

3

3

19:15

21

6.

Teplice

13

6

3

4

21:18

21

7.

Zbrojovka Brno

12

6

2

4

16:16

20

8.

Jablonec nad Nisou

13

6

2

5

16:18

20

9.

Plzeň

12

4

4

4

24:21

16

10.

Bohemians 1905

11

4

4

3

13:13

16

11.

Hradec Králové

12

4

3

5

11:15

15

12.

Pardubice

13

4

2

7

15:19

14

13.

Ostrava

11

3

2

6

7:18

11

14.

Artis Brno

12

2

4

6

13:22

10

15.

Slovácko

13

1

4

8

12:26

7

16.

Zlín

13

0

3

10

11:26

3

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