Slavia začala soustředění snadnou výhrou nad Servette Ženeva

V lese u italského města Avio, které se nachází v Tridentsku, bylo nalezeno tělo muže s českými doklady. Uvedl to v pátek místní deník il Dolomiti. Podle informací tisku bylo mrtvému 47 let a jeho totožnost italská policie ověřuje u českých orgánů. České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že italská policie kontaktovala generální konzulát v Miláně kvůli nálezu pozůstatků, které by mohly patřit českému občanovi.

Pozůstatky byly podle tisku v pokročilém stadiu rozkladu, což ztěžuje identifikaci. Mrtvoly si všiml kolemjdoucí turista, který zavolal policii. Ta spolu s horskou službou a hasiči vyzvedla tělo ve středu večer.