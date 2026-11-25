Slavia - Villarreal 0:0. Pražané měli šanci po 15 vteřinách, hrají se čtyřmi stopery
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Villarrealem.
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Kyjev hlásí první úspěšné použití bojového laseru proti dronu s proudovým pohonem
Ukrajinský bojový laser jako první na světě zničil nepřátelský dron s proudovým pohonem. Laser Blysk společnosti Carmine Sky byl součástí protivzdušné obrany chránící objekt kritické infrastruktury, oznámil ve středu poradce ukrajinského prezidenta pro vojenské technologie Serhij Beskrestnov, přezdívaný "Fleš".
Česko sevře tuhý mráz. Sněhu napadne až 20 cm, mapa ukazuje, kde bude nejhůř
Zima se konečně ukáže v plné síle. Česko čeká první výrazná sněhová nadílka letošní sezony, na některých místech může napadnout až 20 centimetrů sněhu. Meteorologové varují před komplikacemi na silnicích, sněhovými jazyky i zhoršenou viditelností. A když sněžení ustane, přijdou mrazivá rána s teplotami až deset stupňů pod nulou. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽIVĚ „Vykážeme je do patřičných míst,“ zavtipkoval dvojsmyslně Merz o Rusku
Rusko dál eskaluje napětí ve světě i ve vesmíru, Evropa ho ale vykáže do patřičných hranic, řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo podle něj příliš dlouho příliš málo investovalo do své obranyschopnosti a své infrastruktury. Současná vláda to ale podle kancléře mění, a to i za cenu nového zadlužení.
Nová fronta na severu? Útoky v Baltském moři se mohou týkat i Česka
Ukrajinské drony během deseti dnů zasáhly v Baltském moři dvě ruské lodě. Nejprve poškodily válečnou korvetu Naro-Fominsk, pak zapálily sankcionovanou nákladní loď Sparta II u břehů Finska. Moskva varuje před eskalací, severské státy NATO řeší, jak podpořit Kyjev a nespustit válku na vlastním prahu. V regionu má své vojáky i česká armáda.
Babiš má nového poradce, stal se jím bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer
Bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer se stal poradcem premiéra. Babišovi bude radit v makroekonomii, centrálním bankovnictví či měnové a hospodářské politice. Celkem má nyní Babiš podle serveru i se Singerem 13 poradců.