Slavia v Londýně pálila šance. Tottenhamu pomohly dvě penalty a vlastní gól

Poslední vítězové Evropské ligy se ujali vedení v 26. minutě po vlastním gólu Davida Zimy. Krátce po změně stran zvýšil z penalty Mohammed Kudus a stejným způsobem přidal pojistku v 79. minutě Xavi Simons.
Pouze z lavičky přihlížel utkání proti svému bývalému klubu český brankář londýnského celku Antonín Kinský.
Čeští šampioni čekají v pohárech 13 zápasů na vítězství, v Lize mistrů dokonce 17 utkání. V neúplné tabulce 36 mužstev jsou na 32. místě se třemi body za remízy. Tottenham je s 11 body devátý. Do vyřazovací fáze projde 24 týmů, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále.
V dalším kole Slavia přivítá slavnou Barcelonu až 21. ledna, hlavní fázi zakončí o týden později na Kypru proti Pafosu. Poslední naděje na postup udrží jen dvěma, ideálně vyššími výhrami.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský překvapivě nasadil do základní sestavy čtyři čistokrevné stopery, Chaloupek měl za úkol hrát na pozici defenzivního záložníka a hlídat nizozemského reprezentanta Simonse. Na hrotu útoku dostal v Lize mistrů šanci poprvé od začátku Chytil na úkor Chorého, jehož v posledních dnech trápila viróza.
Slavia hrála s Tottenhamem od začátku otevřenou partii a první poločas nabídl atraktivní podívanou. Už po 37 sekundách Odobert našel před bránou Richarlisona a Staněk jeho zakončení takřka zázračně vyrazil paží. Brankář Pražanů si poradil i v 11. minutě proti Kudusově střele z úhlu stejně jako o chvíli později při další příležitosti Richarlisona.
Po čtvrthodině poprvé zahrozili hosté, Provodova rána z 20 metrů protáhla domácího gólmana Vicaria. Slavia v úvodním dějství přestřílela soupeře 6:4, v zakončení ale byla nepřesná, tak jako Sadílek při hlavičce z dobré pozice v pokutovém území.
V 26. minutě se favorit ujal vedení. Porrův rohový kop prodloužil Romero a Zima poslal míč hlavou nešťastně do vlastní sítě. Odpovědět mohl nejaktivnější slávista Sanyang, po jeho ráně zpoza vápna musel Vicario znovu rychle k tyči. "Kohouti" šli do kabin s vedením 1:0 stejně jako při předchozích domácích utkáních v soutěži proti FC Kodaň (4:0) a Villarrealu (1:0).
Na Tottenham Hotspur Stadium si našlo cestu 47 tisíc diváků, kteří zaplnili moderní arénu ze tří čtvrtin. Dlouho byl slyšet hlavně vyprodaný třítisícový sektor fanoušků hostů, domácí publikum ale znovu ožilo ve 48. minutě, když Sanyang ve vápně ostrým skluzem dohrál Porra. K pokutovému kopu se postavil Kudus a střelou doprostřed proměnil.
Po druhém gólu se výrazně změnila atmosféra v hledišti i obraz hry a domácí začali dominovat. Ještě hůř mohlo být pro české mužstvo v 52. minutě, kdy Staněk předvedl další skvělý zákrok proti Odobertově křižné střele. Brankář Slavie se blýskl i o deset minut později při dvojité šanci Simonse se Sarrem.
Tottenham si zbytek utkání pohlídal a prodloužil domácí sérii neporazitelnosti v evropských pohárech na 23 duelů. Pouze v 70. minutě zahrozil Sadílek, jeho slabou střelu Vicario chytil.
Lídr české nejvyšší soutěže nakonec prohrál 0:3 stejně jako v Miláně s Interem a doma s Arsenalem. Simons vybojoval na faulujícím Ogbuovi penaltu, kterou sám proměnil, i když si Staněk na míč sáhl. V 85. minutě mohl zaznamenat čestný úspěch Zafeiris, osamocený na zadní tyči netrefil míč čistě.
Slavia prohrála čtvrté z pěti vzájemných zápasů, Tottenham v soutěžích UEFA zatím nezdolala. V pohárech utrpěla pátou venkovní porážku ze šesti utkání, během této série navíc neskórovala.
Fotbalová Liga mistrů - 6. kolo:
Tottenham Hotspur - Slavia Praha 3:0 (1:0)
Branky: 26. vlastní Zima, 50. Kudus z pen., 79. Simons z pen. Rozhodčí: Bastien - Zakrani, Berthomieu (všichni Fr.) - Bebek (video, Chor.). ŽK: Van de Ven, Palhinha - Chaloupek, Ogbu, Sanyang, Zima. Diváci: 47.281.
Tottenham: Vicario - Porro (68. Davies), Romero, Van de Ven, Spence - Palhinha, Gray (59. Sarr) - Kudus (59. Tel), Simons, Odobert (76. Bergvall) - Richarlison (68. Kolo Muani). Trenér: Frank.
Slavia: Staněk - Holeš, Ogbu, Zima (60. Vlček) - Douděra, Moses, Chaloupek (60. Zafeiris), Sadílek (76. Cham), Sanyang (80. Mbodji) - Provod, Chytil (60. Prekop). Trenér: Trpišovský.
Kajrat Almaty - Olympiakos Pireus 0:1 (0:0), Bayern Mnichov - Sporting Lisabon 3:1 (0:0), Bergamo - Chelsea 2:1 (0:1), FC Barcelona - Frankfurt 2:1 (0:1), Inter Milán - Liverpool 0:1 (0:0), Monako - Galatasaray 1:0 (0:0), PSV Eindhoven - Atlético Madrid 2:3 (1:1), Saint-Gilloise - Marseille 2:3 (1:2).
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2.
|Bayern Mnichov
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3.
|Bergamo
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4.
|Paris St. Germain
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5.
|Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6.
|Real Madrid
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7.
|Atlético Madrid
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8.
|Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9.
|Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10.
|Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11.
|Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12.
|Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13.
|Sporting Lisabon
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14.
|FC Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15.
|Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16.
|Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17.
|Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18.
|Monako
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19.
|PSV Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20.
|Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21.
|Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|22.
|Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23.
|Juventus Turín
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|24.
|Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25.
|Saint-Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|26.
|Olympiakos Pireus
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27.
|FC Bruggy
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28.
|Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29.
|FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30.
|Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31.
|Benfica Lisabon
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32.
|Slavia Praha
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33.
|Bodö/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34.
|Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35.
|Kajrat Almaty
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36.
|Ajax Amsterodam
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0