Slavia v Konferenční lize nakročila k postupu. Na Gibraltaru nastřílela čtyři góly

Fotbalisté Slavie v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy potvrdili roli favorita a na hřišti gibraltarského outsidera St Joseph's zvítězili jasně 4:0.

Před domácí odvetou, která se hraje za týden v Edenu, mají slávisté prakticky jistý postup. Ve 3. předkole by český vicemistr narazil na Panathinaikos Atény a na cestě do skupiny by pak musel vyřadit ještě jednoho soupeře. Pražané, kteří v minulé sezoně došli až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, si nemohou v kvalifikaci dovolit zaváhání, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech skupinu.

Slávisté na stadionu v malém zámořském území Velké Británie na jihu Pyrenejského poloostrova od začátku dominovali, ale v úvodních šancích se ještě neprosadili. Tiéhi, jedna z pěti letních posil v základní sestavě, v šesté minutě mířil vedle, stejně jako chvíli nato Traoré. Usorovu střelu poté vyrazil domácí brankář.

Pražané v prvním vzájemném souboji českého s gibraltarským klubem v pohárech zlomili bezgólové skóre v 21. minutě. Traoré nabil Sorovi a jeho střela s pomocí břevna skončila za čárou. Za dalších 11 minut nigerijský útočník po podobné akci skóroval podruhé. Tentokrát se Sor po zasekávačce od Usora prosadil přízemní střelou k zadní tyči a potvrdil, že se mu v pohárech daří. V jarní části minulé sezony Evropské konferenční ligy dal šest branek.

Třetí celek uplynulého ročníku gibraltarské ligy, který v soutěžích UEFA poprvé prošel do 2. předkola, si ještě více zkomplikoval zápas ve 34. minutě. Pecci zasáhl Ewertona loktem a islandský rozhodčí ho rovnou vyloučil. Ještě do přestávky Pražané přesilovku využili. Po další akci po pravé straně se trefil po Traorého přihrávce Brazilec Ewerton.

Po pauze měli slávisté v početní převaze řadu dalších šancí, ale prosadili se už pouze jednou. Sor v 50. minutě v úniku nezakončil a hattrick nezaznamenal. V 56. minutě se k míči po Usorově střelu dostal střídající Lingr a po pár desítkách sekund na trávníku jej doklepl na hranici ofsajdu do sítě.

Další gól už favorit nepřidal, i když za zápas vyslal 18 pokusů mezi tyče. V 65. minutě hlavičkoval nad Tiéhi, Douděra pak trefil gólmana a Lingr tyč. Neprosadili se ani další střídající hráči Jurečka s Filou. Vršovičtí i tak vyrovnali svou nejvyšší venkovní výhru v pohárech a úspěšně vkročili do sezony.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

St Joseph's FC (Gibr.) - Slavia Praha 0:4 (0:3)

Branky: 21. a 32. Sor, 45. Ewerton, 56. Lingr. Rozhodčí: Kristjansson - Sigurdarson, Sigurdsson (všichni Isl.). ŽK: Antwi, Juanma, Pons, Bauti - Mandous. ČK: 34. Pecci, 45.+3 Paz (trenér, oba St. Jos.).

St. Joseph's: Fitzsimons - Olmos, Villar, Peters, Pons - K. Robba (32. Valarino), Mouelhi (46. Bauti), Pecci, Ferrer (63. Boro) - Juanma (46. Rosa) - Antwi (46. Fernández). Trenér: Paz.

Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Santos, Oscar (54. D. Jurásek) - Holeš, Tiéhi (68. Valenta) - Usor, Traoré (54. Lingr), Ewerton (54. Jurečka) - Sor (54. Fila). Trenér: Trpišovský.