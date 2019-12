Slavia? Už jsem někde jinde, vzkazuje Barák z Udine. V Příbrami má prý místo jisté

Stanislav Hrabě

Když fotbalový Antonín Barák konečně nastoupil na celý zápas, jeho Udine v Italském poháru přejelo Boloňu 4:0 a on dal jednu z branek. Ovšem v Serii A na větší šanci stále čeká, přestože se bianconeri potácejí u dna tabulky. V této sezoně italské ligy zasáhl jen do sedmi duelů.

Býval to pár, kterým se český fotbal chlubil. Antonín Barák starší vychovával talentované hráče, jeho syn válel za Slavii a reprezentaci. Jenže otec se postavil proti vrchnosti, když protestoval proti odvolání technického ředitele FAČR Michala Prokeše, a syn, záložník italského Udinese Calcio, pozvání na mezistátní klání nedostává, přestože je úplně zdravý. "Souvislost to mít může," připouští pětadvacetiletý záložník v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Související Juventus díky dvěma gólům Ronalda porazil Udine a je první

Váš otec si myslí, že vás nominace obcházejí, protože on je na černé listině nenáviděných rebelů. Došel jste ke stejnému názoru?

Něco na tom může být. Taťka se vždycky chová férově, nebojí se říct otevřeně svůj názor a já za ním stojím. Měl s FAČR nějaké problémy, to vím. Ale neřeším to, za nic se nechci schovávat. Moje práce je na hřišti, když budu podávat výborné výkony, bylo by divné, kdybych nebyl povoláván. Když budu na hraně, tak může mít vliv ledacos. Zaráží mě ale neustálá otázka, zda jsem zdravý. Jsem už na ni alergický. Od května jsem stoprocentně fit, prodělal jsem celou přípravu, nevynechal jediný trénink, neměl žádnou úlevu. Ve zdraví není jediný problém.

Mistrovství Evropy je ovšem za rohem. Připouštíte si, že byste mohl o něj přijít?

Takhle neuvažuju. Soustředím se na sebe, musím co nejdříve hrát a být platný v klubu. Reprezentace na to navazuje. Euro je ovšem obrovské lákadlo, ale to je reprezentace vůbec. Hraju za Česko moc rád, chci se vrátit. Asistent Jiří Chytrý mě navštívil, probírali jsme moji pozici, trenér Jaroslav Šilhavý o mně také ví. Vidím svou situaci pozitivně a věřím, že mě výkony do reprezentace opět vrátí.

Udine v neděli prohrálo na půdě Juventusu Turín 1:3, vy jste nenastoupil. Jaké to je sedět na lavičce a jen se dívat na největší světové hvězdy s vědomím, že jste mohl proti nim hrát?

Každý chce hrát, když nedostane šanci, prožívá zápas trochu jinak. Moc mě mrzí, že jsem do utkání nezasáhl. Juventus je velká výzva, osmkrát za sebou získal titul, každý ho chce sesadit.

Český fanoušek si jen povzdechne: kdyby hrál Barák, nemohli by si Ronaldo, Higuaín či Dybala dělat, co chtěli, on by jim to překazil. Vidíte to taky tak?

Hezky se to poslouchá… Doufejme, že bych něco předvedl. Škoda, že se zápas v Turíně rozhodl tak brzy (poločas 0:3), druhá půle se už jen dohrávala. Štvalo nás to, jak se utkání vyvíjelo, hrajeme o každý bod. Ale musel jsem ocenit, jaké má Juventus vynikající hráče. Hodně se mi líbili.

Slavia válcuje českou ligu, velice slušně si vedla v Lize mistrů. Není vám líto, že jste ji v době takových úspěchů opustil?

Není. Vydal jsem se na nějakou cestu, nemá cenu se vracet. Liga mistrů je určitě fajn, ale pořád je lepší hrát každý týden velkou soutěž, než jednou za nějakou dobu zažít svátek. Mám ke Slavii velký respekt, moc mi pomohla, ale už jsem někde jinde. Klukům moc fandím, pod trenérem Trpišovským hodně vyrostli, převyšují v české lize všechny. V Itálii vzbudili velký ohlas, ptali se mě na ni, spoluhráči potvrzovali, že si v Miláně zasloužila vyhrát.

Pohled na tabulku české ligy vás může ovšem i deptat. Na posledním místě je Příbram, která vás vychovala.

Je to bohužel tak. Majitel Jarda Starka mi volal během léta, když projížděl Udine, ale nesešli jsme se. Říkal mi, že bych v mužstvu místo měl… Přeju jim, aby se ze všeho dostali, je to pro mě srdcová záležitost.