Slavia ukončila neobvyklou černou sérii. Proti Zbrojovce zářil Suleiman

Fotbalisté Slavie postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V osmifinále porazili Zbrojovku Brno 4:0 a ukončili sérii čtyř soutěžních zápasů bez výhry.
Dvě branky vstřelil Mubarak Suleiman, další přidali Wiktor Nowak z penalty a David Jurásek. Liberec v dalším dnešním duelu osmifinále zdolal Teplice 1:0, gól dal v prvním poločase Lukáš Mašek.
Zbrojovka na začátku září utrpěla v ligovém zápase v Edenu vysokou porážku 0:4. Slavia byla jasným favoritem tím spíše, že trenér brněnského týmu Svědík nechal v základní sestavě z posledního ligového utkání s Bohemians 1905 pouze Vedrala a deset hráčů vyměnil. První velkou šanci měl hostující Kanakimana. Neproměnil ji a pak už zápas ovládli Pražané.
Skóre otevřel tečí Zimova centru zblízka Suleiman, těsně před přestávkou po ruce Granečného proměnil Nowak pokutový kop. Polský kanonýr nastoupil nezvykle v útoku. Ve druhém poločase pojistil postup Jurásek, odchovanec Zbrojovky dal svému bývalému týmu gól i ve druhém vzájemném zápase v sezoně. V závěru se ještě podruhé v zápase trefil Suleiman a zařídil tak reprízu výsledku zářijového ligového duelu obou soupeřů.
Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:
Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0 (2:0)
Branky: 28. a 85. Suleiman, 45.+3 Nowak z pen., 63. Jurásek. Rozhodčí: Trska - Kubr, Váňa - Orel (video).
Slavia: Domčak - Vlček, Zima, Konečný - Suleiman (86. Potměšil), Moses (77. Diakité), Sadílek, Jurásek (77. Isife) - Ayaosi (46. Kačor), Nowak (77. Chytil), Šturm (77. Kubiak). Trenér: Trpišovský.
Zbrojovka: Prodělal - Hunal (58. Klíma), Vedral, Kaká - Kanakimana, Čavoš (83. Janetzký), Zmrhal (67. Langer), Granečný - Vaníček (67. Penxa), Ezeh (67. Vašulín), Soliu (67. Vachoušek). Trenér: Svědík.
Slovan Liberec - FK Teplice 1:0 (1:0)
Branka: 28. Mašek. Rozhodčí: Machálek - Brázdil, Antoníček - Adam (video).
Liberec: Koubek - Hodouš, Hůlka, Mikula, Kayondo - Masopust, Lexa (66. Stránský) - Dulay (82. Marsetič), Kušej (90.+2 Sychra), Basiladze (66. Mikulenka) - Mašek. Trenér: Fodrek.
Teplice: Lichtenberg - Auta (60. Hopi), Jakubko, Takács, Pech, Harušťák - Bílek, Jukl (77. D. Mareček), Náprstek (68. Zlatohlávek) - Badamosi (60. Pulkrab), Krejčí (60. Radosta). Trenér: Frťala.
Obří šok v Anglii. Dron, hloupé oplácení a Arsenal vypadl s týmem ze čtvrté ligy
Fotbalisté Arsenalu senzačně vypadli z anglického Ligového poháru v osmifinále po penaltách s týmem Fleetwood Town ze čtvrté ligy. V normální hrací době skončil dnešní zápas 1:1. Domácí, které od úřadujícího vítěze Premier League dělí v pyramidě anglického fotbalu 84 míst, vyhráli rozstřel 5:3.
"Nějakou dobu to ve mně zrálo“. ANO přišlo o poslance, David Pražák opouští Babišovo hnutí
Poslanec David Pražák se rozhodl ukončit své členství v hnutí ANO. Ve Sněmovně zůstane nezařazeným poslancem. Uvedl to v úterý na facebooku a následně potvrdil ČTK. Odchod zdůvodnil osobními důvody i zasahováním celostátní politiky do regionálního dění.
Zoufalství Sparty se prý všem líbí. Jsme chlapi, opakoval kapitán a nechtěl fňukat
Hokejisté Sparty se po třetí porážce z posledních čtyř zápasů propadli v extralize na 11. místo. V Kladně v 15. kole navíc po výsledku 1:5 utrpěli svou nejvyšší prohru v ročníku. Stejně jako při prohrách s Třincem a v Liberci před sobotním vítězstvím doma nad poslední Olomoucí 2:1 v prodloužení dali jediný gól.
V Izraeli se rýsuje pat: Opozice těsně vede. Předčasná radost, zní od Netanjahua
Nejvíce mandátů v úterních parlamentních volbách v Izraeli získala podle odhadů strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Blok čtyř opozičních stran má ale náskok před současnou vládní koalicí. Ani jeden z těchto bloků však nemá v Knesetu, tedy izraelském parlamentu, většinu 61 mandátů, ukazují průzkumy.
Národní divadlo vyhlásilo stávkovou pohotovost. Herci žádají odchod Klempíře
Odbory Činohry Národního divadla (ND) v úterý večer vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s kroky vlády a ministerstva kultury, které podle nich ohrožují svobodu slova a tisku i kulturu. Požadují mimo jiné odstoupení ministra kultury ČR Oty Klempíře (za Motoristy) a stažení projednávaného převodu financování veřejnoprávních médií pod stát.