Přeskočit na obsah
Benative
27. 10. Šarlota
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Slavia ukončila neobvyklou černou sérii. Proti Zbrojovce zářil Suleiman

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Fotbalisté Slavie postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V osmifinále porazili Zbrojovku Brno 4:0 a ukončili sérii čtyř soutěžních zápasů bez výhry.

Mubarak Suleiman, fotbalista, sportovec
Mubarak Suleiman slaví gól v pohárovém osmifinále mezi Slavií a BrnemFoto: CTK – Vondrouš Roman
Reklama

Dvě branky vstřelil Mubarak Suleiman, další přidali Wiktor Nowak z penalty a David Jurásek. Liberec v dalším dnešním duelu osmifinále zdolal Teplice 1:0, gól dal v prvním poločase Lukáš Mašek.

Zbrojovka na začátku září utrpěla v ligovém zápase v Edenu vysokou porážku 0:4. Slavia byla jasným favoritem tím spíše, že trenér brněnského týmu Svědík nechal v základní sestavě z posledního ligového utkání s Bohemians 1905 pouze Vedrala a deset hráčů vyměnil. První velkou šanci měl hostující Kanakimana. Neproměnil ji a pak už zápas ovládli Pražané.

Skóre otevřel tečí Zimova centru zblízka Suleiman, těsně před přestávkou po ruce Granečného proměnil Nowak pokutový kop. Polský kanonýr nastoupil nezvykle v útoku. Ve druhém poločase pojistil postup Jurásek, odchovanec Zbrojovky dal svému bývalému týmu gól i ve druhém vzájemném zápase v sezoně. V závěru se ještě podruhé v zápase trefil Suleiman a zařídil tak reprízu výsledku zářijového ligového duelu obou soupeřů.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Reklama
Reklama

Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0 (2:0)

Branky: 28. a 85. Suleiman, 45.+3 Nowak z pen., 63. Jurásek. Rozhodčí: Trska - Kubr, Váňa - Orel (video).

Slavia: Domčak - Vlček, Zima, Konečný - Suleiman (86. Potměšil), Moses (77. Diakité), Sadílek, Jurásek (77. Isife) - Ayaosi (46. Kačor), Nowak (77. Chytil), Šturm (77. Kubiak). Trenér: Trpišovský.

Zbrojovka: Prodělal - Hunal (58. Klíma), Vedral, Kaká - Kanakimana, Čavoš (83. Janetzký), Zmrhal (67. Langer), Granečný - Vaníček (67. Penxa), Ezeh (67. Vašulín), Soliu (67. Vachoušek). Trenér: Svědík.

Reklama
Reklama

Slovan Liberec - FK Teplice 1:0 (1:0)

Branka: 28. Mašek. Rozhodčí: Machálek - Brázdil, Antoníček - Adam (video).

Liberec: Koubek - Hodouš, Hůlka, Mikula, Kayondo - Masopust, Lexa (66. Stránský) - Dulay (82. Marsetič), Kušej (90.+2 Sychra), Basiladze (66. Mikulenka) - Mašek. Trenér: Fodrek.

Teplice: Lichtenberg - Auta (60. Hopi), Jakubko, Takács, Pech, Harušťák - Bílek, Jukl (77. D. Mareček), Náprstek (68. Zlatohlávek) - Badamosi (60. Pulkrab), Krejčí (60. Radosta). Trenér: Frťala.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Oto Klempíř, ministr kultury
Oto Klempíř, ministr kultury
Oto Klempíř, ministr kultury

Národní divadlo vyhlásilo stávkovou pohotovost. Herci žádají odchod Klempíře

Odbory Činohry Národního divadla (ND) v úterý večer vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s kroky vlády a ministerstva kultury, které podle nich ohrožují svobodu slova a tisku i kulturu. Požadují mimo jiné odstoupení ministra kultury ČR Oty Klempíře (za Motoristy) a stažení projednávaného převodu financování veřejnoprávních médií pod stát.

Reklama
Reklama
Reklama