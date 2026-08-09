Slavia trpěla, největším rivalům ale přece jen uniká. Drží se jí jen Jablonec

Fotbalisté pražské Slavie se ve 3. kole první ligy trápili, nakonec ale udolali Pardubice 2:1 a mají plný počet bodů. Využili tak sobotní zaváhání předpokládaných největších rivalů v boji o titul, na Spartu už mají náskok šesti bodů, na Plzeň dokonce sedm. Bez ztráty je kromě obhájců titulu už jen Jablonec, který porazil 1:0 Slovácko. Hradec vyhrál 2:1 nad Baníkem a Olomouc nad Artisem.
Slavia si odpykala poslední část z disciplinárního trestu za nedohrané květnové derby se Spartou, počtvrté za sebou měla při domácím soutěžním utkání uzavřené hlediště.
Na tribuny po úpravě řádů stejně jako při úvodním duelu sezony proti Slovácku mohly skupiny dětí do 12 let v doprovodu dospělého, dorazilo 1800 diváků. Před stadionem mohli fanoušci sledovat duel na velkoplošné obrazovce.
Trenér Slavie Trpišovský stejně jako v prvním kole nasadil na pozici pravého halfbeka mladíka Pitáka, poprvé v sezoně naskočil od začátku po startu na letním mistrovství světa reprezentant Provod.
V pardubické brance ihned po příchodu na hostování z Karviné dostal šanci gólman Neuman.
Východočeši zahrozili jako první. Už po 16 vteřinách vypálil po rychlé akci Smékal, brankář Markovič mu ale radost z nejrychlejšího gólu v ligové sezoně zkazil.
Na opačné straně straně mohl v 6. minutě otevřít skóre Sadílek, jenže z přímého kopu zpoza vápna trefil pouze tyč.
Po čtvrthodině vypálil kousek vedle domácí Chytil. Pražané s blížící se přestávkou získávali stále větší převahu a ve 44. minutě je dělily opět jen centimetry od vedení. Piták se zády k brance položil ve vápně do míče a ten po nejistém zákroku od gólmana Neumana skončil na břevně.
Necelých pět minut po přestávce už domácí vedli. Po Pitákově dlouhém autovém vhazování prodloužil balon Nowak a Chytil hlavičkou překonal Neumana.
Východočeši hned za dvě minuty odpověděli. Střídající Hlavatý přiťukl na hranici vápna Solilovi a ten povedenou ranou do horního rohu branky nedal Markovičovi šanci. Uzdravený pardubický záložník gólově oslavil 100. start v nejvyšší soutěži, Slavia inkasovala i ve druhém domácím duelu sezony.
Trenér Trpišovský v polovině druhého dějství hned třikrát vystřídal, poprvé v sezoně nastoupil Moses, kterému disciplinární komise podmínečně odpustila zbylou část disciplinárního trestu ze závěru minulého ročníku.
V 71. minutě Pražané potřetí v utkání trefili brankovou konstrukci, na tyči skončila Suleimanova skákavá střela z hranice šestnáctky.
Východočeši odolávali až do 80. minuty. Na půlící čáře zůstal ležet zraněný Tanko a Slavia chvilkovou přesilu bleskově využila.
Neuman neudržel Provodovu rána zpoza vápna a důrazný Chytil zblízka dotlačil míč do sítě. Se čtyřmi brankami se dostal do čela tabulky kanonýrů.
Hosté pak ještě několikrát favoritovi zatopili, v největší příležitosti na vyrovnání nedosáhl o centimetry na míč střídající Drchal.
Slávisté ani ve třináctém vzájemném ligovém duelu neprohráli, doma v nejvyšší soutěži porazili Pardubice i v sedmém utkání. Východočeši neuspěli ani ve třetím kole a spolu se Zlínem zůstávají na dně tabulky bez bodu.
Tři červené, jediný gól
Se Slavií už drží krok jen Jablonec. Ten hrál už od 3. minuty proti Slovácku v přesile, když si Čanturišvili naběhl za obranu a byl u míče dříve než vybíhající brankář Heča, s nímž se po odehrání míče srazil.
Jabloneckému hráči byl odmáván ofsajd, ale všechno ještě posoudili videorozhodčí. Když zjistili, že se o postavení mimo hru nejednalo, vyzvali k monitoru hlavního sudího, a ten gólmana za hrubost vyloučil.
Heča dostal ve svém 257. ligovém zápase druhou červenou kartu a do branky putoval náhradník Halouska.
Domácí si však s přesilovkou dlouho nevěděli rady. Slovácko i o deseti hrálo aktivně a Trávník jen těsně minul Mihelakovu branku.
V nastavení prvního poločasu se navíc síly na hrací ploše vyrovnaly. Polidar byl v souboji pozdě, trefil šlapákem Ndefeho a také dostal druhou červenou kartu v ligové kariéře.
Domácí trenér Kozel připravil o přestávce tři střídání, favorit ovšem zpočátku nijak zvlášť nepookřál. Halousku poprvé prověřil teprve Tekijaški ránou zdálky. Na konci první hodiny duelu šlo o vůbec první střelu na branku.
Až v 62. minutě se Jablonec dočkal. Suchan přesně rozehrál rohový kop a Cedidla si prudkou hlavičkou připsal druhou trefu v ligové sezoně.
Slovácko v závěru znovu dohrávalo v oslabení. Střídající Ceesay srazil u postranní čáry šlapákem na stojnou nohu Slámu a sudí do třetice vytáhl červenou kartu.
Hradecký hrdina Slončík
V Hradci Králové měl první velkou šanci Baník, Kubala ovšem ve 21. minutě z dorážky vysoko přestřelil poloprázdnou bránu.
Domácí, kteří se do té doby trápili, byli o chvíli později efektivnější. Van Buren předal ve vápně se štěstím míč Slončíkovi a ten se střelou mezi nohama stopera Skyby trefil přesně k tyči.
Gól utkání pomohl a hra se otevřela. Domácího brankáře Zadražila prověřili ze střední vzdálenosti Bewene s Kohútem, na druhé straně zkoušel překvapivé "nůžky" Umar.
Další zásadní moment se však stal až na konci úvodního dějství. Skyba v pozici posledního hráče na polovině zfauloval unikajícího Van Burena a sudí Kubečka mu po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů udělil červenou kartu
Ostravský trenér Skuhravý zareagoval třemi poločasovými střídáními a v 53. minutě bylo vyrovnáno. Po Holzerově dlouhém autovém vhazování se k míči dostal Chaluš a ve skluzu zakončil.
Vzápětí se prosadil Umar, radost mu ale zkazil těsný ofsajd. Devatenáctiletý nigerijský útočník si spravil chuť v 63. minutě, kdy po jeho nabídce před bránu vstřelil Slončík zblízka svůj druhý gól v utkání.
Hradec proti oslabenému soupeři kontroloval hru. V 72. minutě Horák nastřelil hlavou tyč, Van Burena v další šanci vychytal Jedlička. Naopak Baník po druhé inkasované brance nebyl nebezpečný a nevypracoval si žádnou příležitost.
Artis čeká dál
Olomouc zvítězila v Brně nad Artisem 2:1 a slaví první výhru v soutěži, naopak nováček na premiérový tříbodový zisk stále čeká.
V domácí brance absolvoval prvoligovou premiéru teprve osmnáctiletý Kašík. Levou stranu Olomouce vyztužil čtyřiadvacetiletý Švéd Ekeroth, který na Hanou přišel v tomto týdnu z norského Hamaru a po pouhých dvou trénincích ho trenér Hapal poslal do základu.
Oba debutanti o sobě dali v úvodu vědět. Ve 3. minutě Kašík vytáhl nad břevno tvrdou střelu Berana z 20 metrů, v 8. zase poslal Ekeroth míč z rohu na hlavičku Lurvinka, jenž těsně minul.
Hosté si od prvních minut udržovali územní převahu, drželi Artis na jeho polovině zásluhou lepšího pohybu i kombinacemi. V 17. minutě vypálil nad opět Beran, Ghaliho pokus zblokoval Fully.
Vedoucí branka Sigmy padla ve 35. minutě, kdy Ekerothův centr našel přesně hlavu Ghaliho, který nezaváhal a vstřelil svůj první gól v ligové sezoně.
Brňanům pod presinkem Hanáků vázla rozehrávka, nemohli se dostat do hry a příliš se jim nedařilo ani v jejich nejsilnější disciplíně, tedy rychlých protiútocích. Poločas dohrál Artis prakticky bez jediné větší šance, až ve 45. minutě hlavičkoval po rohu Glossoa těsně vedle.
Po přestávce naskočil do domácí sestavy Komlejnovic a tento tah se Artisu náramně vyplatil. Ve 48. minutě nacentroval po brejku z pravé strany Glossoa a nizozemský záložník zblízka doklepl míč za záda bezmocného Koutného.
Brňané ožili a byli blízko vedoucímu gólu. Papalelé přiklepl míč Adediranovi, který zblízka napálil břevno.
Sigma po krátkém herním výpadku opět přidala na ofenzivě, po hodině hry ji posílil prvním startem v sezoně uzdravený Kliment.
Pozadu s útočnou aktivitou nezůstávali ani Brňané, v 73. minutě Preisler po Glossoově centru zblízka přestřelil. Domácí pak opět podržel mladý Kašík, když vyrazil dělovku Sylly.
V závěru si Sigma vytvořila tlak a proměnila jej ve vítězný gól, Šíp hlavičkou sklepl do střelecké pozice na Krivaka, jehož bomba zapadla krásně do šibenice.
3. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - FK Pardubice 2:1 (0:0)
Branky: 50. a 80. Chytil - 52. Solil. Rozhodčí: Wulkan - Pečenka, Malimánek - Adam (video). ŽK: Ayaosi - Trédl. Diváci: 1800.
Slavia: Markovič - Holeš (46. Chaloupek), N'Guessan (68. Moses), Zima - Piták (68. Ayaosi), Sadílek, Nowak (78. Schranz), Suleiman - Provod, Šturm (68. Kačor) - Chytil. Trenér: Trpišovský.
Pardubice: Neuman - Noslin, Bammens, Trédl - Godwin, Šimek (87. Samuel), Solil (73. Icha), Boledovič - Tanko (81. Vinícius), Patrák (46. Hlavatý), Smékal (73. Drchal). Trenér: Trousil.
Artis Brno - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
Branky: 48. Komljenovic - 35. Ghali, 87. Krivak. Rozhodčí: Rouček - Machač, Vlček - Zelinka (video). ŽK: Baráth, Sylla. Diváci: 3221.
Artis: Kašík - Glossoa, Plechatý, Šimek, Fully - Carlén, Pospíšil (88. Petrák) - Alégué (66. Fomba), Adediran (80. Vukadinovič), Papalelé (66. Preisler) - Ndiaye (46. Komljenovič). Trenér: Nádvorník.
Olomouc: Koutný - Sylla, Malý (81. Soldo), Lurvink - Ghali (90.+1 Mikulenka), Beran, Baráth, Ekeroth (81. Šíp) - Tkáč (62. Kliment), Janošek (62. Krivak) - Sejk. Trenér: Hapal.
FK Jablonec - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)
Branka: 62. Cedidla. Rozhodčí: J. Beneš - A. Beneš, Šůma - Ochotnický (video). ŽK: Tekijaški - Stojčevski. ČK: 45.+4 Polidar - 7. Heča, 83. Ceesay. Diváci: 2842.
Jablonec: Mihelak - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič - Čanturišvili, Okeke (46. Sedláček), Nebyla (90. Souček), Polidar - Suchan (77. Zorvan) - Růsek (46. Jawo), Chramosta (46. Sláma). Trenér: Kozel.
Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski - Ndefe, Kostadinov, Trávník (80. Sosseh), Blahút (58. Koscelník) - Havlík (9. Halouska), Dolžnikov (79. Marinelli) - Niarchos (58. Ceesay). Trenér: Jelínek.
FC Hradec Králové - Baník Ostrava 2:1 (1:0)
Branky: 27. a 63. Slončík - 53. Chaluš. Rozhodčí: Kubečka - Koranda, Novák - Kocourek (video). ŽK: Valenta - Chaluš. ČK: 43. Skyba (Ostrava). Diváci: 7120.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Ludvíček, Valenta (30. Dancák), Darida, Horák - Van Buren (90. Neto), Slončík (80. Trubač) - Umar (80. Mihálik). Trenér: Horejš.
Ostrava: Jedlička - Skyba, Chaluš, Míček (85. Gilbert) - Bewene, Nogha, Planka (46. Holzer), Sinjavskij - Kohút (46. Škrkoň), Kubala (46. Traoré) - Gning (66. Musák). Trenér: R. Skuhravý.
Tabulka:
1.
Slavia
3
3
0
0
11:2
9
2.
Jablonec nad Nisou
3
3
0
0
5:1
9
3.
Mladá Boleslav
3
2
1
0
8:4
7
4.
Teplice
3
2
1
0
9:6
7
5.
Hradec Králové
3
2
1
0
4:2
7
6.
Liberec
3
2
0
1
4:2
6
7.
Zbrojovka Brno
3
1
1
1
4:3
4
8.
Olomouc
3
1
1
1
5:5
4
9.
Bohemians 1905
3
1
1
1
3:3
4
10.
Sparta
3
1
0
2
4:6
3
11.
Ostrava
3
1
0
2
2:6
3
12.
Plzeň
3
0
2
1
7:9
2
13.
Artis Brno
3
0
1
2
4:7
1
14.
Slovácko
3
0
1
2
2:7
1
15.
Pardubice
3
0
0
3
2:6
0
16.
Zlín
3
0
0
3
1:6
0
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