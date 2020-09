Slavia - Teplice 1:0. Favorit vede už od druhé minuty, prosadil se Olayinka

Slávisty ale tento týden jedna osobnost, která strávila v kabině vršovického celku pět let. Do polské Wisly Krakov odešel obránce Michal Frydrych. Ten přišel do Edenu v roce 2015 z Baníku Ostrava a odehrál v dresu Slavie 137 utkání, v nichž dal na obránce výborných 20 branek. Se Slavií toho zažil mnoho, tři tituly i horší období, v klubu působil nejdéle ze všech. Hodně se spekulovalo o jeho návratu do Ostravy, nakonec však zamířil do Polska, kde se upsal na tři roky.