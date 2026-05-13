Slavia smetla Jablonec a před prázdným Edenem získala titul

Pouhé čtyři dny po ostudném závěru derby se Spartou se fotbalisté pražské Slavie dočkali obhajoby zisku mistrovského titulu. Nasměrovala je k tomu jasná výhra ve třetím kole nadstavbové skupiny nad Jabloncem 5:1.
Dvě kola před koncem sezony mají v čele tabulky nedostižný sedmibodový náskok před druhou Spartou.
Lídr soutěže dnes před prázdnými tribunami v Edenu rozhodl už v úvodním dějství, kdy se prosadili Štěpán Chaloupek, Samuel Isife a Mojmír Chytil. Po změně stran zvýšili Tomáš Holeš a znovu Chaloupek, za hosty zkorigoval skóre Eduard Sobol.
Červenobílí den po kontumaci nedohraného sobotního derby získali v samostatné české historii devátý titul a pátý pod trenérem Jindřichem Trpišovským.
Nejúspěšnějším klubem od rozdělení federace je Sparta se 14 triumfy. Slavia si zároveň opět zajistila účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
Staronoví šampioni převezmou trofej po posledním domácím utkání ročníku 24. května proti Plzni, která má po dnešku jisté třetí místo a účast v předkole Evropské ligy.
Jablonec se propadl o bod na pátou příčku za Hradec Králové, který odpoledne zdolal Liberec 1:0.
Slavia hrála poprvé od skandálního derby proti Spartě, v jehož závěru za stavu 3:2 vběhli na trávník stadionu v Edenu domácí fanoušci, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků.
Utkání se nedohrálo a disciplinární komise ho zkontumovala ve prospěch Sparty. Vršovickému klubu udělila pokutu 10 milionů korun a zavřela mu hlediště na čtyři soutěžní zápasy.
Kromě delegovaných osob, pořadatelů, novinářů a partnerů Ligové fotbalové asociace mohlo být dnes v hledišti ještě 30 VIP hostů obou celků a 150 osob, které určil jablonecký klub.
V sestavě Slavie chyběli nejlepší střelec soutěže Tomáš Chorý a další reprezentant David Douděra, kteří v derby dostali červenou kartu a následně byli vyřazeni z kádru. Oba seděli na tribuně.
Domácí od samého začátku diktovali tempo a ve 14. minutě přetavili tlak v úvodní branku. Po dlouhém autovém vhazování se k míči prodral Chaloupek a poslal ho do sítě. Třiadvacetiletý stoper navázal na gól z nedohraného derby.
V 25. minutě Provod zpracoval ve vápně vysoký míč, ve stoprocentní šanci však netrefil bránu. Domácí záložník si vše vynahradil v 37. minutě, kdy si u lajny obhodil Okekeho, našel ve vápně Isifeho a ten zapsal svůj premiérový gól v české lize.
V závěru poločasu navíc Provod podobným způsobem z levé strany připravil trefu Chytilovi, jenž má na kontě už 12 branek v ročníku nejvyšší soutěže.
Favorit dominoval i ve druhé půli a s přehledem si došel pro "titulový" výsledek. Krátce po změně stran brankář Hanuš ještě vychytal vyloženou šanci Prekopa, o minutu později proti Holešově dorážce už ale zasáhnout nemohl.
V 56. minutě Chaloupek zužitkoval milimetrově přesný Juráskův centr na zadní tyč a ve skluzu vstřelil už svůj sedmý gól v ligové sezoně.
Se 70 brankami nejlepší ofenziva soutěže nepolevovala a vypracovala si řadu dalších příležitostí. Hosté přesto zapsali čestný úspěch, když si Sobol v 63. minutě zpracoval za vápnem míč a z druhého dotyku vyslal proti bývalému klubu nekompromisní a přesnou ránu.
Závěr zápasu proběhl pro domácí bez komplikací i ke spokojenosti několika desítek fanoušků Slavie těsně za branami stadionu, kteří svůj tým neúnavně povzbuzovali.
Poslední vyloženou šanci měl v 86. minutě Kušej, jehož vychytal tváří v tvář Hanuš.
Vršovičtí v lize neprohráli 45. domácí utkání po sobě a poprvé od sezony 2020/21 obhájili titul. Proti Jablonci zvítězili v Edenu podesáté za sebou a částečně mu oplatili březnové vyřazení ve čtvrtfinále MOL Cupu.
Severočeši získali z posledních pěti kol jediný bod a vypadli z pohárových příček. Stále však mají k dispozici i druhou cestu do evropských soutěží skrz finále poháru, které je čeká za týden proti Karviné.
