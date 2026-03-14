Šok na podzim, jisté tři body na jaře. Slavia si zápas se Zlínem tentokrát pohlídala

Fotbalisté Slavie zvítězili ve 26. kole první ligy ve Zlíně 3:1. Obhájce titulu udržel neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže a neúplnou tabulku vede o 13 bodů před druhou Spartu, která má k dobru nedělní utkání se Slováckem.
Pražany poslal ve 12. minutě do vedení Štěpán Chaloupek, po změně stran se trefili Lukáš Provod a střídající Mojmír Chytil. V nastavení snížil Jakub Černín. Zlínský nováček podruhé za sebou prohrál a v tabulce zůstal devátý.
Úvodní minuty překvapivě patřily domácím, kteří aktivní hrou zatlačili favorita do defenzivy a vynutili si dva rohové kopy. Z nich si vytvořili dva závary v pokutovém území, gólmana Markoviče ale výrazněji neohrozili.
Slavia se dostávala do tempa pomalu, ovšem brzy šla do vedení. Zlínská defenziva nechala až příliš mnoho prostoru Chaloupkovi, který ve 12. minutě postupoval s míčem až k hranici pokutového území a tvrdou střelou k tyči nedal Dostálovi šanci. Slavistický stoper se trefil počtvrté v ligové sezoně.
Hosté si v dalším průběhu vynutili mírnou převahu a s ní i možnosti k navýšení vedení. Černín ve 24. minutě ustál v pokutovém území atak Chorého, vzápětí nesedla střela Provodovi v hodně slibné pozici. V 39. minutě po rohovém kopu přistál Suleimanův pokus jen na boční síti.
Trenér Zlína Červenka reagoval na přílišnou pasivitu svých svěřenců dvojím poločasovým střídáním. Hned ve 46. minutě hlavičkoval Křapka těsně nad, k dalším šancím se pak ale "Ševci" dlouho nedostali.
Pražané si udržovali mírnou územní převahu a v 66. minutě navýšili náskok. Recept na zlínskou defenzivu našel po individuální akci Moses. Protáhl se od poloviny hřiště až k pokutovému území, kde přihrál volného Provoda a ten střelou k tyči překonal Dostála. Český reprezentant skóroval v ligovém ročníku pošesté.
Slavia pak dění na trávníku zcela ovládla a brzy přidala i třetí gól. Po rohovém kopu v podání Sadílka se v 77. minutě dostal k míči střídající Chytil a desátým gólem v ligové sezoně se v tabulce kanonýrů dotáhl na druhého sparťana Haraslína.
Pražané zápas dohrávali až v příliš velké pohodě a o čisté konto přišli v druhé minutě nastavení, kdy po Bartošákově centru zblízka překonal Markoviče Černín. Na šestém vítězství Slavie v nejvyšší soutěži po sobě už to ale nic změnit nemohlo.
Pražané v lize prodloužili sérii neporazitelnosti na 27 utkání a venku bodovali potřinácté za sebou. Se Zlínem v nejvyšší soutěži posledních 12 zápasů neprohráli a po nečekané podzimní bezbrankové remíze v Edenu tentokrát nezaváhali. "Ševci" na minulé domácí vítězství nad Plzní nenavázali a ztratili body pošesté z posledních sedmi kol.
26. kolo první fotbalové ligy:
FC Zlín - Slavia Praha 1:3 (0:1)
Branky: 90.+2 Černín - 12. Chaloupek, 66. Provod, 77. Chytil. Rozhodčí: Rouček - Machač, Cichra - Kocourek (video). ŽK: Bartošák (Zlín). Diváci: 5592.
Zlín: Dostál - Křapka (80. Didiba), Jugas, Černín, Fukala - Petruta (58. Bartošák), Nombil (85. Penkevics) - Kopečný, Cupák, Machalík (46. Pešek) - Poznar (46. Kanu). Trenér: Červenka.
Slavia: Markovič - Holeš, Zima (73. Ogbu), Chaloupek - Isife (84. Vlček), Schranz (31. Moses), Sadílek, Jurásek - Provod, Suleiman (46. Chytil) - Chorý (84. Prekop). Trenér: Trpišovský.
