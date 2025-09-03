Fotbal

Za Slavii nebudou hrát Ligu mistrů Zmrzlý, Vorlický ani Teah

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Na soupisce fotbalistů Slavie pro hlavní fázi Ligy mistrů scházejí Divine Teah či překvapivě Ondřej Zmrzlý s Lukášem Vorlickým. Naopak nechybějí nejnovější posily Muhammed Cham, Youssoupha Mbodji a Erik Prekop a nečekaně také červnová akvizice Youssoupha Sanyang. Pražané o tom informovali na svém webu.
Fanoušci Slavie - ilustrační foto
Fanoušci Slavie - ilustrační foto | Foto: Reuters

Zmrzlý zasáhl v této ligové sezoně do čtyř ze sedmi utkání, z toho dokonce v úvodních třech kolech v základní sestavě. Vorlický si připsal v novém ročníku nejvyšší soutěže dva starty stejně jako devatenáctiletý liberijský záložník Teah.

Vedle nich se do kádru pro Ligy mistrů nevešli ani další mladík Emmanuel Fully, náhradní brankář Ondřej Kolář a Řek Jannis-Fivos Botos, který je aktuálně zraněný.

Soupisku doplní i hráči B-listu do 21 let, kteří v klubu působí minimálně dva roky v kuse nebo tři roky s ročním hostováním.

Senegalský levý bek Mbodji přišel v srpnu z druholigové Jihlavy. Rakouský ofenzivní záložník Cham posílil vršovický celek z Trabzonsporu na roční hostování s opcí na konci srpna. V úterý přišel slovenský útočník Prekop z ostravského Baníku.

Všechny tři teprve čeká debut ve slávistickém dresu. Na soupisce je poněkud nečekaně i gambijský křídelník Sanyang, přestože za "áčko" Pražanů ještě nenastoupil.

Slavia se představí v hlavní fázi "milionářské" soutěže potřetí. V sezonách 2007/08 i 2019/20 skončila ve skupině, tentokrát ji čeká jiný formát, který platí od minulého ročníku. Čeští šampioni narazí v ligové fázi na osm různých soupeřů.

Všech 36 účastníků Ligy mistrů vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského začnou ve středu 17. září domácím zápasem proti Bodö/Glimt, poté je venku čekají Inter Milán a Atalanta Bergamo.

Doma následně vyzvou Arsenal a Bilbao a v Londýně se utkají s Tottenhamem, kde působí někdejší brankář Slavie Antonín Kinský. V lednu zakončí hlavní fázi domácím soubojem s Barcelonou a duelem na hřišti kyperského Pafosu.

Související

Slavia přivádí z Baníku útočníka Prekopa, Trpišovský mluví o vysněné posile

Erik Prekop v dresu Baníku Ostrava
 
Mohlo by vás zajímat

Slavia přivádí z Baníku útočníka Prekopa, Trpišovský mluví o vysněné posile

Slavia přivádí z Baníku útočníka Prekopa, Trpišovský mluví o vysněné posile

Prošel "Bitvou o Santiago", klíčovou inovaci přinesl do fotbalu i díky manželce

Prošel "Bitvou o Santiago", klíčovou inovaci přinesl do fotbalu i díky manželce

Proměna hvězdy Sparty. Začal makat, cení se návrat a má fantastické kopy, říká Bičík

Proměna hvězdy Sparty. Začal makat, cení se návrat a má fantastické kopy, říká Bičík

Rouček pod palbou Plzně. Nechrání zdraví hráčů, tepe Viktoria renomovaného sudího

Rouček pod palbou Plzně. Nechrání zdraví hráčů, tepe Viktoria renomovaného sudího
Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha Liga mistrů

Právě se děje

před 12 minutami
Sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé i Langova velrybí kostra. Čtyři dny s uměním na dosah
Výtvarné umění

Sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé i Langova velrybí kostra. Čtyři dny s uměním na dosah

Palác Bellevue na Smetanově nábřeží se na čtyři dny promění v galerii a v rámci Art Index Pop-upu představí díla nejvýraznějších českých umělců.
před 19 minutami
"Inteligentního člověka to uráží." Kalousek tepe vládu a naznačil, koho bude volit
Domácí

"Inteligentního člověka to uráží." Kalousek tepe vládu a naznačil, koho bude volit

Patřím mezi zklamané voliče Spolu. Volit půjdu, budu volit z demokratického spektra, ale nikomu nebudu doporučovat, koho má volit, říká Kalousek.
před 57 minutami
Ministerstvo spravedlnosti podepsalo dohodu s kupci bitcoinů
Domácí

Ministerstvo spravedlnosti podepsalo dohodu s kupci bitcoinů

Stát se podle Fialy díky dohodě vyhne možným vleklým právním sporům
před 1 hodinou
Medializace stran je zatím poměrně vyrovnaná, nejvíc je přesto vidět ANO
Domácí

Medializace stran je zatím poměrně vyrovnaná, nejvíc je přesto vidět ANO

Projekt sleduje osm politických subjektů s preferencemi nad jedno procento.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nezveřejňujte celý bitcoinový audit, mohl by ovlivnit výslechy, žádá prokuratura
Domácí

Nezveřejňujte celý bitcoinový audit, mohl by ovlivnit výslechy, žádá prokuratura

Zpráva podle žalobců popisuje některé významné okolnosti případu a zveřejnění by mohlo ovlivnit výslechy.
před 1 hodinou
Nepřípustná bagatelizace. Ústavní soud se zastal týrané ženy, muž odešel bez trestu
Domácí

Nepřípustná bagatelizace. Ústavní soud se zastal týrané ženy, muž odešel bez trestu

Soud mužovo počínání bagatelizoval, rozhodl necitlivě a nezohlednil například mimořádnou délku trvání domácího násilí. 
před 1 hodinou
Trapas Ficovy ministryně. Nechala "unést" Donatellovu bustu, všechno je ale jinak
Zahraničí

Trapas Ficovy ministryně. Nechala "unést" Donatellovu bustu, všechno je ale jinak

Utajený převoz mramorové sochy z Levoče, kam Martina Šimkovičová v květnu vyslala komando, byl zbytečný. Busta není dílem renesančního mistra.
Další zprávy