Za Slavii nebudou hrát Ligu mistrů Zmrzlý, Vorlický ani Teah

Zmrzlý zasáhl v této ligové sezoně do čtyř ze sedmi utkání, z toho dokonce v úvodních třech kolech v základní sestavě. Vorlický si připsal v novém ročníku nejvyšší soutěže dva starty stejně jako devatenáctiletý liberijský záložník Teah.
Vedle nich se do kádru pro Ligy mistrů nevešli ani další mladík Emmanuel Fully, náhradní brankář Ondřej Kolář a Řek Jannis-Fivos Botos, který je aktuálně zraněný.
Soupisku doplní i hráči B-listu do 21 let, kteří v klubu působí minimálně dva roky v kuse nebo tři roky s ročním hostováním.
Senegalský levý bek Mbodji přišel v srpnu z druholigové Jihlavy. Rakouský ofenzivní záložník Cham posílil vršovický celek z Trabzonsporu na roční hostování s opcí na konci srpna. V úterý přišel slovenský útočník Prekop z ostravského Baníku.
Všechny tři teprve čeká debut ve slávistickém dresu. Na soupisce je poněkud nečekaně i gambijský křídelník Sanyang, přestože za "áčko" Pražanů ještě nenastoupil.
Slavia se představí v hlavní fázi "milionářské" soutěže potřetí. V sezonách 2007/08 i 2019/20 skončila ve skupině, tentokrát ji čeká jiný formát, který platí od minulého ročníku. Čeští šampioni narazí v ligové fázi na osm různých soupeřů.
Všech 36 účastníků Ligy mistrů vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.
Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského začnou ve středu 17. září domácím zápasem proti Bodö/Glimt, poté je venku čekají Inter Milán a Atalanta Bergamo.
Doma následně vyzvou Arsenal a Bilbao a v Londýně se utkají s Tottenhamem, kde působí někdejší brankář Slavie Antonín Kinský. V lednu zakončí hlavní fázi domácím soubojem s Barcelonou a duelem na hřišti kyperského Pafosu.