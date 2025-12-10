Fotbal

"Duhový poprask". Slavia odmítla vlajku zastánců LGBTQ+, Britové to intenzivně řeší

Jiří Škuba Jiří Škuba
před 5 minutami
Přestože duel mezi Tottenhamem a pražskou Slavií skončil jednoznačným výsledkem 3:0, úterní duel Ligy mistrů stejně rozvířil emoce mezi fanoušky a věnují se mu i britská média, která přicházejí s označením "duhový poprask". Nejde o fotbal, ale o politiku.
Symbol Proud Lilywhites na stadionu Tottenhamu
Symbol Proud Lilywhites na stadionu Tottenhamu | Foto: Profimedia

Co přesně se stalo? Během utkání měla být přímo uprostřed hostujícího sektoru umístěna duhová vlajka se symboly Tottenhamu. Ta má symbolizovat hrdost skupiny Proud Lilywhites, organizace, která zastřešuje fanoušky Spurs hlásící se k LGBTQ+ komunitě.

Vzhledem k symbolům protivníkova týmu Slavia před zápasem celkem logicky požádala, zda by mohla být obří vlajka umístěna jinam. S tím jak Tottenham, tak i evropská federace souhlasily a duhové barvy zazářily ze sektoru poblíž domácích fanoušků.

Přesto zmíněná změna vyvolala kritiku, které se chytila i britská média jako je The Sun nebo The Guardian.

"Vlajka se symboly Tottenhamu by byla umístěna přímo v sektoru vyhrazeném pro naše fanoušky. Po dohodě s domácím klubem byla dočasně přesunuta na jiné místo na stadionu. Jedná se o logický krok založený na respektu k sektoru vyhrazenému pro hostující fanoušky. Příznivci Slavie v ostatních sektorech také respektují pravidla, že nenosí barvy ani symboly našeho klubu," argumentovala Slavia v oficiálním prohlášení.

Že žádost červenobílých dávala jasný smysl, to potvrdili sami fanoušci.

"Chceme maximálně podpořit klub za správné rozhodnutí ohledně odstranění variace vlajky Tottenhamu z míst určených pro fanoušky hostí. Klub dobře vycítil, že by vlajka způsobila velkou nevoli a zřejmě i problémy přímo v sektoru. Zvolili nejlepší možné řešení," uvedli na instagramu zástupci Tribuny Sever.

Spurs vyjádřili přání zachovat vlajku na současném místě, ale nakonec bez přílišné ochoty souhlasili s přesunem. 

"Vlajka byla na žádost hostujícího týmu na pokyn UEFA z bezpečnostních důvodů," uvedl tiskový mluvčí Tottenhamu.

Přitom to není v evropských pohárech poprvé, kdy došlo ke stejné situaci: totéž se stalo při loňském utkání s Eintrachtem Frankfurt.

"Buďme upřímní ohledně toho, co to znamená. Riziko zde není vlajka. Je to reakce malé skupiny příznivců soupeře. To je zklamání a další připomínka nepřátelství, kterému fanoušci LGBTQI+ stále čelí v evropském fotbale," uvedla skupina Proud Lilywhites s tím, že je z přesunu vlajky "samozřejmě frustrovaná".

"Chceme také jasně říct, že klub to řešil správně. Byli k nám po celou dobu transparentní, tlačili, kde mohli, a zajistili, že zůstane jako žádost hostujícího klubu, nikoli jako rozhodnutí založené na hodnotách Spurs," dodali zástupci Proud Lilywhites.

 
Mohlo by vás zajímat

Egypt s Íránem na oslavu gayů a leseb? Iracionální, proti naší kultuře, bouří se země

Egypt s Íránem na oslavu gayů a leseb? Iracionální, proti naší kultuře, bouří se země

Podle Trpišovského měl Tottenham ze Slavie respekt. Douděra šokoval hodnocením

Podle Trpišovského měl Tottenham ze Slavie respekt. Douděra šokoval hodnocením

Zázračné dítě se zapsalo do dějin Ligy mistrů, Karl překonal i Mbappého

Zázračné dítě se zapsalo do dějin Ligy mistrů, Karl překonal i Mbappého

Sedmnáctiletý zázrak opět spasil Bayern. Yamal se vykartoval, v Praze hrát nebude

Sedmnáctiletý zázrak opět spasil Bayern. Yamal se vykartoval, v Praze hrát nebude
Fotbal sport Obsah Liga mistrů SK Slavia Praha Tottenham Hotspur F.C.

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Zástupci států EU podpořili zákaz dovozu ruského plynu, hlasovat se bude v parlamentu
Zahraničí

ŽIVĚ
Zástupci států EU podpořili zákaz dovozu ruského plynu, hlasovat se bude v parlamentu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 minutami

Teplotní rekordy ve středu zaznamenalo 35 procent stanic, v Křemži bylo 15,8 stupně

V Česku potřetí v řadě padaly teplotní rekordy. Maximum pro 10. prosinec dnes překonalo nebo vyrovnalo 60 ze 172 stanic, které fungují alespoň 30 let. V Karlově Studánce byl dokonce vyrovnán rekord…
Přečíst zprávu
před 5 minutami
"Duhový poprask". Slavia odmítla vlajku zastánců LGBTQ+, Britové to intenzivně řeší
Fotbal

"Duhový poprask". Slavia odmítla vlajku zastánců LGBTQ+, Britové to intenzivně řeší

Přestože duel mezi Tottenhamem a pražskou Slavií skončil jednoznačným výsledkem 3:0, úterní duel Ligy mistrů stejně rozvířil emoce mezi fanoušky.
před 12 minutami
Čína používá soukromé firmy k útokům na Česko, varují bezpečnostní experti
Domácí

Čína používá soukromé firmy k útokům na Česko, varují bezpečnostní experti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před kybernetickými aktivitami čínských společností I-S00N a Integrity Tech.
před 14 minutami

Florbalistky se utkají ve čtvrtfinále MS s Norkami, narazí na ně po osmi letech

České florbalistky čeká ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa v Ostravě souboj s Norskem, s kterým se utkají po osmi letech. V roli jasných favoritek budou obhájkyně bronzu ze Singapuru útočit…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 14 minutami
"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila
Domácí

ŽIVĚ
"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 17 minutami
Santův vánoční pozdrav. Vrtulník nad Portorikem „nakreslil“ na nebe pokřik Ho Ho Ho
Magazín

Santův vánoční pozdrav. Vrtulník nad Portorikem „nakreslil“ na nebe pokřik Ho Ho Ho

Nad severozápadním pobřežím Portorika nakreslil vrtulník americké pobřežní stráže na obloze obří „Ho Ho Ho“, což zachytil i Flightradar24.
Další zprávy