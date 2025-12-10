"Duhový poprask". Slavia odmítla vlajku zastánců LGBTQ+, Britové to intenzivně řeší

Co přesně se stalo? Během utkání měla být přímo uprostřed hostujícího sektoru umístěna duhová vlajka se symboly Tottenhamu. Ta má symbolizovat hrdost skupiny Proud Lilywhites, organizace, která zastřešuje fanoušky Spurs hlásící se k LGBTQ+ komunitě.
Vzhledem k symbolům protivníkova týmu Slavia před zápasem celkem logicky požádala, zda by mohla být obří vlajka umístěna jinam. S tím jak Tottenham, tak i evropská federace souhlasily a duhové barvy zazářily ze sektoru poblíž domácích fanoušků.
Přesto zmíněná změna vyvolala kritiku, které se chytila i britská média jako je The Sun nebo The Guardian.
"Vlajka se symboly Tottenhamu by byla umístěna přímo v sektoru vyhrazeném pro naše fanoušky. Po dohodě s domácím klubem byla dočasně přesunuta na jiné místo na stadionu. Jedná se o logický krok založený na respektu k sektoru vyhrazenému pro hostující fanoušky. Příznivci Slavie v ostatních sektorech také respektují pravidla, že nenosí barvy ani symboly našeho klubu," argumentovala Slavia v oficiálním prohlášení.
Že žádost červenobílých dávala jasný smysl, to potvrdili sami fanoušci.
"Chceme maximálně podpořit klub za správné rozhodnutí ohledně odstranění variace vlajky Tottenhamu z míst určených pro fanoušky hostí. Klub dobře vycítil, že by vlajka způsobila velkou nevoli a zřejmě i problémy přímo v sektoru. Zvolili nejlepší možné řešení," uvedli na instagramu zástupci Tribuny Sever.
Spurs vyjádřili přání zachovat vlajku na současném místě, ale nakonec bez přílišné ochoty souhlasili s přesunem.
"Vlajka byla na žádost hostujícího týmu na pokyn UEFA z bezpečnostních důvodů," uvedl tiskový mluvčí Tottenhamu.
Přitom to není v evropských pohárech poprvé, kdy došlo ke stejné situaci: totéž se stalo při loňském utkání s Eintrachtem Frankfurt.
"Buďme upřímní ohledně toho, co to znamená. Riziko zde není vlajka. Je to reakce malé skupiny příznivců soupeře. To je zklamání a další připomínka nepřátelství, kterému fanoušci LGBTQI+ stále čelí v evropském fotbale," uvedla skupina Proud Lilywhites s tím, že je z přesunu vlajky "samozřejmě frustrovaná".
"Chceme také jasně říct, že klub to řešil správně. Byli k nám po celou dobu transparentní, tlačili, kde mohli, a zajistili, že zůstane jako žádost hostujícího klubu, nikoli jako rozhodnutí založené na hodnotách Spurs," dodali zástupci Proud Lilywhites.