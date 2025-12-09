Slavia nechtěla u fanoušků vlajku na podporu LGBTQ+. Zklamání, zní z Londýna

Ve Finsbury Parku se slávisté scházeli v průběhu celého odpoledne, na místo prvního srazu jich dorazilo několik stovek. V jedné z nedalekých hospod mimo jiné měli možnost sledovat utkání Youth League mezi výběry Tottenhamu a Slavie do 19 let, v němž jejich tým utrpěl debakl 1:9.
Zástupci "kotle" upozornili ostatní fanoušky, že kvůli zákazu od pořadatelů nebudou mít během utkání k dispozici megafon ani buben, což jim ztíží organizaci fandění.
V 16:30 se dav začal přesouvat do metra, aby popojel na stanici Seven Sisters. Odtud se už zhruba tisícovka fanoušků před 17. hodinou za doprovodu desítek policistů vydala na společný pochod na Tottenham Hotspur Stadium. Přesun po zčásti uzavřené třídě Fore Street a navazující High Road trval hodinu a obešel se bez incidentů.
Třítisícový sektor pro hosty je vyprodaný. Další stovky příznivců červenobílých by měly být v přilehlých sektorech, stadion pro takřka 63 tisíc diváků nebude zaplněný. Slavia potřebuje proti favorizovanému soupeři bodovat, aby oživila šance na postup do vyřazovací fáze.
Slavia také před zápasem požádala Tottenham o přemístění vlajky na podporu komunity LGBTQ+ z blízkosti sektoru hostujících fanoušků. Pražský celek uvedl bezpečnostní důvody.
Hotspur hostům vyhověli, rozhodnutí se však nelíbilo oficiální fanouškovské LGBTQ+ skupině londýnského klubu.
"Jasně si řekněme, co to znamená. Problém není vlajka, ale reakce malé skupiny hostujících příznivců. Je to zklamání a další připomenutí odporu, kterému LGBTQ+ fanoušci stále čelí napříč evropským fotbalem," citovaly prohlášení organizace Proud Lilywhites zahraniční agentury.