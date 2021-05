Slavia má v pohárech jistotu skupiny, Sparta a Jablonec musejí vyřadit jeden tým

Fotbalisté Slavie coby čeští šampioni vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů ve 3. předkole a už nyní mají jako jediný český celek jistotu, že si v příští sezoně zahrají v pohárech skupinu, a to minimálně v nově vzniklé Evropské konferenční lize

Druhý tým tabulky Sparta a třetí Jablonec potřebují k účasti ve skupině přejít aspoň přes jednoho soupeře, čtvrté Slovácko a pátý celek pak musejí překonat tři protivníky.

Slavii pomohl závěr anglické ligy. Po posledním kole je jasné, že si oba finalisté Ligy mistrů Manchester City a Chelsea zajistí postup přímo do skupiny ze své domácí soutěže, český šampion se proto z 2. předkola mistrovské části posunul do 3. předkola.

I pokud by červenobílí v kvalifikaci pohárů nepřešli ani přes jednoho soupeře, zahráli by si minimálně skupinu v Evropské konferenční lize. V případě, že by slávisté ve 3. předkole Ligy mistrů vypadli, přesunuli by se do závěrečného 4. předkola Evropské ligy. Pokud by neuspěli ani v něm, "spadli" by do skupiny Evropské konferenční ligy.

Slávisté mají díky klubovému koeficientu jistotu, že by ve 3. i 4. předkole Ligy mistrů byli nasazeni. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského by si mohli zopakovat předloňský souboj s Kluží ze závěrečného předkola, narazit by mohli také na Legii Varšava s českým reprezentantem Tomášem Pekhartem, bulharský Ludogorec Razgrad, Malmö, Šeriff Tiraspol či Ferencváros Budapešť. Všichni potenciální soupeři ale musejí ještě přejít přes předchozí předkola.

Také Sparta by měla být v 2. předkole nemistrovské části Ligy mistrů nasazená, a to za předpokladu, že nedojde v závěrečném kole dánské ligy k překvapení a FC Kodaň se neposune na druhé místo. Pokud vyhraje Evropskou ligu Manchester United, dostali by Letenští jednoho z dvojice Rapid Vídeň, dánský vicemistr. V případě triumfu Villarrealu ve finále Evropské ligy by pak k možným soupeřům přibyl ještě Galatasaray Istanbul.

V dalších předkolech Ligy mistrů by už byli Letenští nenasazeni. Narazit by mohli na Šachtar Doněck, Benficu Lisabon či Celtic Glasgow. "Sparta je mužstvo, které by mělo hrát kvalifikaci o Ligu mistrů každý rok. Jsem rád, že se nám to podařilo. Samozřejmě moc dobře víme, že kvalifikace v nemistrovské části je jedna z nejtěžších cest do Ligy mistrů, respektive vůbec do evropských pohárů," uvedl na tiskové konferenci po nedělní ligové výhře 2:1 na hřišti Bohemians 1905 sparťanský trenér Pavel Vrba.

V případě, že by Letenští z 2. předkola postoupili, měli by už jistotu minimálně skupiny Evropské ligy, kam se přesouvají vyřazení z 3. a 4. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Pokud by ve 2. předkole Ligy mistrů neuspěli, čekalo by je 3. předkolo Evropské ligy. V případě dalšího vyřazení by přešli do 4. předkola Evropské konferenční ligy.

Jablonec se díky vítězství Slavie v domácím poháru coby třetí tým z ligy kvalifikoval do 3. předkola Evropské ligy. Severočeši potřebují k jistotě skupiny v pohárech zdolat v kvalifikaci aspoň jednoho soupeře. Pokud ve 3. předkole Evropské ligy uspějí, zahrají si minimálně skupinu Evropské konferenční ligy. V opačném případě by je čekalo 4. předkolo konferenční ligy.

Slovácko si díky historickému čtvrtému místu zahraje Evropskou konferenční ligu. Do ní stejně jako pátý tým tabulky vstoupí ve 2. předkole a na cestě do skupiny musí zdolat tři soupeře. K pátému místu má nejblíže Plzeň, teoretickou naději živí ještě šestý Liberec a sedmé Pardubice. Zatímco Plzeň by byla ve všech třech předkolech nasazená, Slovácko jen ve druhém.