Slavia loví ve stylu velkoklubů. "Nového Haalanda" přemluvil do Prahy Zafeiris

Pražská Slavia hlásí další posilu s obřím potenciálem. Šestnáctiletý norský talent Abel Cedergren má za sebou stáže ve Fiorentině nebo Chelsea, nakonec si vybral za svůj nový domov Prahu.
S příchodem miliardářů do pozic majitelů českých klubů už pro pražská „S“ není tak jednoduché získávat kvalitní posily za rozumnou cenu. Každý z pražských celků si ale vybral vlastní strategii, jak tento problém překonat. Zatímco Sparta přivedla za rekordní peníze reprezentanta do 21 let Matyáše Vojtu, Slavia po vzoru letního příchodu polského mládežníka Bartosze Szywaly tentokrát zlanařila Abela Cedergrena.
Norský klenot vyšel Slavii v přepočtu na cca 41 milionů korun a funkcionáři sešívaného celku si tento „kšeft“ velmi pochvalují.
„Je velký úspěch získat do Slavie takový talent. Zároveň je to závazek, abychom Abelovi pomohli naplno rozvinout jeho potenciál. Má skvělé předpoklady – výšku, rychlost, zakončení. Může být rozdílový a bude dál růst. Jeho příchod byl více než roční projekt,“ pronesl na Cedergrenovu adresu sportovní ředitel Slavie Přemysl Kovář.
Mladík ze země fjordů přichází z druholigového Stabaeku, ke kterému se připojil před sezonou 2024 a v němž působil převážně v mládežnických týmech. Nakoukl však i do A-mužstva, kde si v pěti zápasech stihl připsat jeden gól v utkání norského poháru.
„Je to výrazný střelec s fyzickou silou, rychlostí a silnou mentalitou,“ říká sportovní ředitel norského klubu Thomas Finstad o mladém útočníkovi.
Vzniká zde tedy zajímavá podobnost s jeho krajanem a hvězdou Manchesteru City Erlingem Haalandem. Aby ne, sám Cedergren norského snajpra považuje za svůj vzor.
„Haaland je rozhodně jeden z mých největších idolů. Sleduju téměř každý jeho zápas. Snažím se sledovat, co dělá, jak dává tolik gólů. Motivuje mě, je to velká inspirace,“ prohlásila zimní slávistická posila.
I když byl o zázračného Nora zájem po celé Evropě, volba byla prý jasná. K jeho rozhodnutí přispěl i donedávna slávistický záložník Christos Zafeiris, jenž má kromě řeckého občanství i norské.
„Mluvili jsme spolu hodně po telefonu, je to moc milý kluk. Dal mi své nejlepší tipy a vyprávěl mi o tom, jak skvělá rodina je Slavia. Hodně mi pomohl rozhodnout se pro Slavii,“ poznamenal Cedergren.
Dalším z faktorů, podle kterých se supertalent řídil, byla tradice a velikost klubu, jakým je Slavia.
„Je to velký, historický klub, který vždycky bojuje o ty největší trofeje. To mě inspirovalo. Byl jsem tu v prosinci na zápase a viděl jsem tu vášeň v týmu. Jak jsou všichni v klubu jako rodina – hráči, realizační tým i fanoušci. Cítil jsem, že je to správná volba. Nabídli mi skvělou cestu rozvoje mojí kariéry, na kterou nešlo říct ne.“
Cedergren podepsal s českým fotbalovým šampionem smlouvu do roku 2028 a zapojí se do přípravy s B-týmem.
