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Slavia - Lens. Sešívaní začínají Ligu mistrů doma, se solidní šancí zlomit prokletí

Sport
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Stoupající kouř z ruské rafinérie v Moskvě po ukrajinském útoku.
Stoupající kouř z ruské rafinérie v Moskvě po ukrajinském útoku.
Stoupající kouř z ruské rafinérie v Moskvě po ukrajinském útoku.

ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj

Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.

APTOPIX Cuba Energy Crisis
APTOPIX Cuba Energy Crisis
APTOPIX Cuba Energy Crisis

V Havaně zavřeli zoologickou zahradu kvůli nedostatku elektřiny a vody

V kubánské metropoli uzavřeli zoologickou zahradu, největší v zemi, kvůli nedostatku elektřiny a vody pro její provoz. Informovalo o tom ve čtvrtek několik kubánských zpravodajských serverů. Zoologická zahrada v Havaně neuvedla datum, kdy by měla být znovu otevřena, a není jasné, co se stane s jejími asi 1500 zvířaty.

Satelitní snímky ukazují, že ruská fregata Admirál Essen utrpěla poškození
Satelitní snímky ukazují, že ruská fregata Admirál Essen utrpěla poškození
Satelitní snímky ukazují, že ruská fregata Admirál Essen utrpěla poškození

Terorizovaly Ukrajinu, teď skončily v plamenech. Ukrajincům se podařil tajný úder

Je to další rána ruskému námořnictvu v Černé moři. V noci na 9. září zasáhli Ukrajinci ruskou fregatu Admirál Essen a raketovou korvetu třídy Bujan-M v Novorossijsku. Admirál Essen je moderní fregata, spuštěná na moře v roce 2014. Obě tyto moderní válečné lodě slouží k odpalování střel Kalibr, kterými Rusové terorizují ukrajinská města.

France Space Summit
France Space Summit
France Space Summit

Macron vyzval k evropským pilotovaným letům do vesmíru do deseti let

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek na závěr dvoudenního mezinárodního summitu o vesmíru v Paříži vyzval k uskutečnění evropského pilotovaného letu do kosmu do deseti let. Informovala o tom agentura AFP. Evropa nemá k dispozici vlastní kosmické lodě pro lety posádek do vesmíru, v dopravě kosmonautů proto spoléhá na americké služby.

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