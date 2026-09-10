Slavia - Lens. Sešívaní začínají Ligu mistrů doma, se solidní šancí zlomit prokletí
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Racingem Lens.
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj
Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.
V Havaně zavřeli zoologickou zahradu kvůli nedostatku elektřiny a vody
V kubánské metropoli uzavřeli zoologickou zahradu, největší v zemi, kvůli nedostatku elektřiny a vody pro její provoz. Informovalo o tom ve čtvrtek několik kubánských zpravodajských serverů. Zoologická zahrada v Havaně neuvedla datum, kdy by měla být znovu otevřena, a není jasné, co se stane s jejími asi 1500 zvířaty.
Terorizovaly Ukrajinu, teď skončily v plamenech. Ukrajincům se podařil tajný úder
Je to další rána ruskému námořnictvu v Černé moři. V noci na 9. září zasáhli Ukrajinci ruskou fregatu Admirál Essen a raketovou korvetu třídy Bujan-M v Novorossijsku. Admirál Essen je moderní fregata, spuštěná na moře v roce 2014. Obě tyto moderní válečné lodě slouží k odpalování střel Kalibr, kterými Rusové terorizují ukrajinská města.
Macron vyzval k evropským pilotovaným letům do vesmíru do deseti let
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek na závěr dvoudenního mezinárodního summitu o vesmíru v Paříži vyzval k uskutečnění evropského pilotovaného letu do kosmu do deseti let. Informovala o tom agentura AFP. Evropa nemá k dispozici vlastní kosmické lodě pro lety posádek do vesmíru, v dopravě kosmonautů proto spoléhá na americké služby.
Detaily tajného výcviku Rusů v Evropě: Stopy vedou k elitním západním jednotkám
Veteráni západních speciálních jednotek měli cvičit Rusy pro boj na Ukrajině. Vyplývá to z uniklého zpravodajského hodnocení, ke kterému získal přístup britský deník The Telegraph. Mezi zmiňovanými jednotkami jsou britská SAS, australský Commando Regiment nebo americké Navy SEALs.