Slavia neměla na Sin Siru nárok. Dostala tři góly, sama nic nevymyslela

Čeští šampioni zůstávají v tabulce na jednom bodu za úvodní domácí remízu 2:2 s Bodö/Glimt, "Nerazzurri" jsou v součtu s vítězstvím nad Ajaxem Amsterodam stoprocentní. Slavia v soutěžích UEFA nevyhrála ani desátý duel na italské půdě a nezopakovala výsledek 1:1, který s Interem na San Siru uhrála před šesti lety v tehdejší skupinové fázi Ligy mistrů.
Hlavní část pohárů se od minulé sezony hraje novým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. K dalšímu kolu Slavia pocestuje znovu do Itálie, 22. října změří síly s Bergamem, které dnes zdolalo 2:1 Bruggy.
Trenér Trpišovský vsadil na sestavu bez klasického útočníka, nejvýše se pohyboval Kušej. Ve stoperské trojici nastoupil Vlček místo zraněného Holeše, na levém kraji dostal šanci Hašioka. Na dvougólového střelce z úvodního kola Mbodjiho se od úvodu nedostalo. Mezi tři tyče se po dvou utkáních vrátila brankářská jednička Staněk, jehož trápila viróza. Interu nechyběly útočné hvězdy Martínez s Thuramem, z největších opor začal na lavičce pouze záložník Barella.
Nejaktivnější fanoušci Interu se kvůli sporům s vedením klubu nestarali o atmosféru utkání, a tak byly na osmdesátitisícovém stadionu slyšet takřka výhradně necelé čtyři tisícovky slávistů v sektoru hostů. Obraz hry byl ale opačný. V šesté minutě Dumfries z malého vápna nedokázal usměrnit do sítě propadlý roh a o chvíli později vytáhl Staněk dobrý zákrok po Thuramově obstřelu.
Italští vicemistři uzamkli soupeře na jeho polovině a nepouštěli ho do útočných akcí. V 23. minutě zahrozili znovu po rohovém kopu, Martínezova hlavička proletěla těsně nad břevnem. Vzápětí měl další stoprocentní příležitosti Thuram, zblízka rovněž minul.
Slavia přestála velké šance soupeře, nakonec mu ale gól doslova darovala. Staněk chtěl při rozehrávce ve vápně posunout míč na Zimu, přihrál ale přímo na nohu Martínezovi, který zakončil do odkryté sítě. Argentinský kanonýr se trefil v Lize mistrů i v lednu na Letné při výhře 1:0 nad Spartou. O čtyři minuty později navíc Acerbi z pozice stopera vyvezl míč, Thuram se uvolnil na křídle a před prázdnou bránou našel skórujícího Dumfriese.
Inter v úvodním dějství přestřílel český tým 13:1, a tak Slavia vyběhla do druhé půle i s novými tvářemi Chorým a Schranzem, krátce nato přišel do hry i Mbodji. Pražané byli aktivnější než v první půli, i tak "Nerazzurri" s přehledem kontrolovali výsledek a prodloužení domácí série neporazitelnosti v Lize mistrů na 17 zápasů.
V 58. minutě Martínez vyslal do samostatného úniku Sučiče, ten udělal Staňkovi kličku a střílel do prázdné brány, míč ale na poslední chvíli vykopl skluzem Chaloupek. V 65. minutě už Inter definitivně rozhodl. Thuram posunul patou míč na Bastoniho, který našel na zadní tyči Martíneze a ten stejně jako při výhře 3:1 v Edenu před šesti lety vstřelil Slavii dvě branky.
Domácí kouč Chivu ihned sáhl ke čtyřnásobnému střídání a stáhl ze hry i Martíneze s Thuramem. Slávisté se snažili alespoň o čestný úspěch, přesto v pohárech počtvrté za sebou prohráli venku bez vstřeleného gólu. Jedinou střelu mezi tři tyče zapsal až v 81. minutě z přímého kopu Cham.
Slavia v éře trenéra Trpišovského nezvítězila na San Siru ani na třetí pokus, loni v březnu tam podlehla v Evropské lize 2:4 druhému milánskému velkoklubu AC. Pražané při třetí účasti v "milionářské" soutěži stále čekají na celkově druhý triumf, v pohárech nevyhráli devětkrát v řadě. Nenaladili se tak ideálně na nedělní ligové derby se Spartou.
Utkání 2. kola fotbalové Ligy mistrů:
Inter Milán - Slavia Praha 3:0 (2:0)
Branky: 30. a 65. L. Martínez, 34. Dumfries. Rozhodčí: Kavanagh - Cook, Hussin (všichni Angl.) - Gillett (video, Austr.). ŽK: Bisseck, L. Martínez - Schranz.
Inter: Sommer - Bisseck (67. Akanji), Acerbi, Bastoni - Dumfries (76. Darmian), Sučič, Calhanoglu, Zieliňski (67. Barella), Dimarco - L. Martínez (67. Esposito), Thuram (67. Bonny). Trenér: Chivu.
Slavia: Staněk - Vlček, Zima, Chaloupek - Douděra (49. Mbodji), Zafeiris, Oscar, Hašioka (84. Chytil) - Provod (70. Cham), Sadílek (46. Schranz) - Kušej (46. Chorý). Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
|1.
|Bayern Mnichov
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2.
|Real Madrid
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3.
|Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4.
|Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|5.
|Paris St. Germain
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|6.
|Atlético Madrid
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|7.
|Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|8.
|Sporting Lisabon
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|9.
|FC Bruggy
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|10.
|Saint-Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|11.
|Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13.
|Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|14.
|FC Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15.
|Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16.
|Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17.
|Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18.
|Bergamo
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20.
|Bodö/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|21.
|Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|Juventus Turín
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23.
|Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25.
|Olympiakos Pireus
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26.
|Slavia Praha
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|27.
|Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|28.
|Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29.
|Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30.
|Benfica Lisabon
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31.
|PSV Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32.
|Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34.
|Monako
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35.
|Ajax Amsterodam
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36.
|Kajrat Almaty
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0