Slavia dotáhla velký návrat, ze zahraničí má zpátky posilu na levou stranu

Fotbalista David Jurásek se po dvou a půl letech v zahraničí vrací do Slavie.
Pětadvacetiletý levý obránce přestoupil zpět do pražského klubu z Benfiky Lisabon, které patřil.
Český reprezentant podepsal s obhájcem titulu a lídrem ligové tabulky smlouvu do června 2029.
Jurásek přestoupil v létě 2023 ze Slavie za 14 milionů eur (asi 340 milionů korun) do Benfiky
V lisabonském týmu se i vinou zranění příliš neprosadil a hostoval nejprve v německém Hoffenheimu a naposledy v Besiktasi, kde strávil podzimní část sezony.
Istanbulskému týmu měl původně vypomáhat až do léta, Pražané se ale s oběma kluby dohodli, že v Turecku předčasně skončí a vrátí se do Edenu. Přestupovou částku podle zvyklostí ani jedna ze stran nezveřejnila.
Ve Slavii by měl Jurásek výrazně posílit levou stranu obrany, která utrpěla po letním odchodu El Hadjiho Malicka Dioufa do West Hamu.
"David je hráč, který Slavii velmi dobře zná, a my velmi dobře známe jeho kvality," řekl sportovní ředitel Slavie Přemysl Kovář.
„V minulosti opakovaně ukázal, že dokáže být rozdílový směrem do ofenzivy, z čehož mohou výrazně těžit i naši útočníci,“ přidal funkcionář červenobílých.
"Zahraniční zkušenosti ho posunuly dál a věříme, že je ve fázi kariéry, kdy může okamžitě přinést kvalitu a zároveň zvýšit konkurenci na levé straně hřiště," doplnil Kovář, který převzal v Edenu pozici sportovního ředitele na konci loňského roku.
Jurásek se již připojil k mužstvu na soustředění ve Španělsku. "Slavia pro mě vždy byla speciálním místem. Hodně jsem tady vyrostl jako hráč i jako člověk a návrat beru jako velkou motivaci," prohlásil Jurásek.
"Mám radost, že jsem zpátky v prostředí, které znám, a těším se na práci s týmem i na atmosféru na stadionu. Udělám maximum pro to, abych byl Slavii platný a pomohl jí v jarní části sezony i dál," slíbil.
Levý bek má dosud na kontě 15 startů za reprezentační "áčko" a jeden vstřelený gól. Před prvním angažmá ve Slavii působil v Mladé Boleslavi, předtím hrál v Prostějově a Zbrojovce Brno.
