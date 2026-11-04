Slavia dál ohromuje, vynulovala i slavný Arsenal. V nastavení rozhodl Kolumbijec

Fotbalisté Slavie zdolali ve 4. kole Youth League doma 1:0 Arsenal, vyhráli i čtvrté utkání v soutěži a s předstihem si zajistili postup do vyřazovací fáze. Gólem v první minutě nastaveného času rozhodl kolumbijský obránce Miguel Solarte.
Po čtvrtém ze šesti kol mají plný počet bodů už jen Slavia, Feyenoord a Real Madrid, českému celku patří vinou horšího skóre třetí místo. Ze společné tabulky 36 mužstev postoupí do vyřazovací fáze 22 nejlepších. Ligovou fázi Youth League hrají mládežnické týmy klubů, které postoupily do "dospělé" Ligy mistrů.
Druhá větev soutěže je určena pro dorostenecké šampiony svých zemí. Česko zastupuje Hradec Králové, který dnes čeká domácí odveta 2. kola proti albánskému Partizani. Východočeši vyhráli úvodní duel 6:0. Mistrovská část se hraje "pavoukem" a vzejde z ní 10 postupujících do vyřazovací fáze, kde se obě větve Youth League propojí.
4. kolo Youth League pro fotbalisty do 19 let:
Slavia Praha - Arsenal 1:0 (0:0)
Branka: 90.+1 Solarte.
Sestava Slavie: Suchý - Barčot, Kočvara, Solarte - Szywala (76. Elsayed), Palaščák (76. Ilinčič), Savovič, Kolísek - Kotrba (86. Skokan), Mašek (86. Šmiga), Cedergren (55. Potměšil). Trenér: Titěra.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
ŽIVĚ Merz si telefonoval s Trumpem. Řešili mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali. Tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius.
„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice
Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.
Otce Meghan Markleové zatkli kvůli dětskému pornu. Proto jsem mu bránila v kontaktu s dětmi, řekla
Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.
Evropská unie se možná brzy rozroste. Balkánský stát se přiblížil členství
Černá Hora v pátek předběžně uzavřela další dvě kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Kapitola 1 se týká volného pohybu zboží a kapitola 12 bezpečnosti potravin i veterinární a fytosanitární politiky. O skončení mezivládní konference informovala Rada EU, která zastupuje členské státy. Černá Hora se dostala daleko za půlku přístupových jednání, předběžně uzavřených má 23 z 33 kapitol.
Policie hledá jednačtyřicetiletou ženu z Jablonce, z domu odešla s červeným batohem
Policie pátrá po jednačtyřicetileté ženě z Jablonce nad Nisou, která ve čtvrtek 5. listopadu navečer odešla z domu. Hana Vízková podle kriminalistů nemusí být v dobrém psychickém stavu, žádají o pomoc veřejnost.