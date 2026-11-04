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Sport

Slavia dál ohromuje, vynulovala i slavný Arsenal. V nastavení rozhodl Kolumbijec

ČTK,Sport
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Fotbalisté Slavie zdolali ve 4. kole Youth League doma 1:0 Arsenal, vyhráli i čtvrté utkání v soutěži a s předstihem si zajistili postup do vyřazovací fáze. Gólem v první minutě nastaveného času rozhodl kolumbijský obránce Miguel Solarte.

Fotbal - UEFA Juniorská Liga - Slavia Praha U19 - Arsenal U19
Radost mladých fotbalistů SlavieFoto: Profimedia – Pavel Mazáč / CNC / Profimedia
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Po čtvrtém ze šesti kol mají plný počet bodů už jen Slavia, Feyenoord a Real Madrid, českému celku patří vinou horšího skóre třetí místo. Ze společné tabulky 36 mužstev postoupí do vyřazovací fáze 22 nejlepších. Ligovou fázi Youth League hrají mládežnické týmy klubů, které postoupily do "dospělé" Ligy mistrů.

Druhá větev soutěže je určena pro dorostenecké šampiony svých zemí. Česko zastupuje Hradec Králové, který dnes čeká domácí odveta 2. kola proti albánskému Partizani. Východočeši vyhráli úvodní duel 6:0. Mistrovská část se hraje "pavoukem" a vzejde z ní 10 postupujících do vyřazovací fáze, kde se obě větve Youth League propojí.

4. kolo Youth League pro fotbalisty do 19 let:

Slavia Praha - Arsenal 1:0 (0:0)

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Branka: 90.+1 Solarte.

Sestava Slavie: Suchý - Barčot, Kočvara, Solarte - Szywala (76. Elsayed), Palaščák (76. Ilinčič), Savovič, Kolísek - Kotrba (86. Skokan), Mašek (86. Šmiga), Cedergren (55. Potměšil). Trenér: Titěra.

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