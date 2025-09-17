Mimořádně hořký rozjezd Ligy mistrů. Slavia s Nory v závěru ztratila náskok dvou gólů

V 78. minutě ale snížil Daniel Bassi a v poslední minutě základní doby zajistil norskému semifinalistovi minulé sezony Evropské ligy bod další střídající hráč Sondre Fet.
Domácí gólman Jindřich Staněk za stavu 1:0 zlikvidoval penaltu.
Slavia při svém třetím startu v hlavní fázi Ligy mistrů těsně nedosáhla na teprve druhé vítězství. Při minulé účasti v základní části prestižní soutěže před šesti lety, kdy se ještě hrálo systémem se čtyřčlennými skupinami, skončila v tabulce s dvěma body poslední.
Český šampion, který na rozdíl od Bodö/Glimt nemusel absolvovat kvalifikaci, si hned v úvodu ligové fáze zkomplikoval boj o postup.
Hlavní část pohárů se od minulé sezony hraje novým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. V dalším duelu se Slavia 30. září představí v Miláně proti Interu.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský při absenci obránců Ogbua s kapitánem Bořilem překvapil a rovnou do základní sestavy nasadil teprve jednadvacetiletého levého beka Mbodjiho, který po srpnovém přestupu z druholigové Jihlavy odehrál za slávistické "áčko" dosud jen minutu.
Červenobílí vyrukovali v rozestavení se čtyřmi zadáky, v poslední době přitom více hrají na tři stopery.
Domácí před zaplněným Edenem začali aktivně, Kušejovu střelu však obrana Bodö/Glimt srazila na roh.
Nováček hlavní fáze Ligy mistrů a norský suverén posledních let se rychle dostal do tempa a ve 12. minutě měl první gólovou šanci. Mbodjimu ve vlastním vápně uskočil míč, Evjen se díky tomu ocitl sám před Staňkem, ale slávistický brankář stihl míč lehce tečovat nad břevno.
Problémy Pražanů se složením defenzivy nebraly konce. Jeden z kapitánů Holeš se zranil a v 18. minutě musel přepustit místo Chaloupkovi. Vzápětí vypálil z dálky těsně nad Sadílek.
V polovině úvodního dějství už Slavia vedla. Provod si na pravé straně zpracoval míč a poslal přihrávku skrz vápna na zadní tyč, kde doklepl do sítě nehlídaný Mbodji. Senegalský bek se dočkal premiérového gólu v dresu Pražanů.
Ve 33. minutě Staněk vyrazil Haugeho přízemní střelu zpoza vápna. Chvíli před pauzou po hlavičce střídajícího Chaloupka zahrál hostující Aleesami rukou a videorozhodčí doporučil sudímu Barbuovi přezkoumat situaci u monitoru. Hlavní arbitr však pokutový kop nenařídil a odpískal předchozí útočný faul.
Norský mistr naopak po změně stran po zásahu videorozhodčího pokutový kop zahrával. Rumunský sudí nařídil penaltu za zákrok Mbodjiho na střídajícího Bassiho, ale střelec Högh v 54. minutě selhal a jen nechal vyniknout Staňka.
Český reprezentační brankář zlikvidoval již třetí pokutový kop v sezoně, penaltu chytil v Uherského Hradišti i v Mladé Boleslavi, kde se nicméně exekuce kvůli předčasnému vběhnutí hráčů do vápna opakovala.
Hosté se v úvodu druhé půle do tlaku nedostávali, Slavia kontrolovala náskok a několikrát mohla zvýšit. Chorého dorážku ve vápně po závaru v 65. minutě v poslední chvíli zblokoval obránce, Douděra poté zamířil vedle. Krátce nato gólman Chajkin vyrazil Provodovu ránu a poradil si i s Kušejovou dorážkou.
V 74. minutě už Pražané zvýšili. Na Provodův centr z pravé strany si naběhl na zadní tyči Mbodji a zblízka nekompromisní střelou korunoval svůj životní zápas druhým gólem.
Bodö/Glimt se však brzy vrátilo do zápasu po akci dvou střídajících hráčů. V 78. minutě Fetovu šanci ještě zastavil Staněk, ale Bassi už z dorážky snížil.
Pražané dál pokračovali v ofenzivní hře. V 82. minutě trefil agilní Provod tyč, poté po jeho přihrávce vypálil Oscar, ale Chajkin zasáhl.
V poslední minutě základní doby hosté šokovali Eden vyrovnáním. Po chybě domácích se dostali do brejku, Staněk ještě zblízka vychytal Helmersena, ale další střídající hráč Fet povedeným volejem s pomocí břevna srovnal.
Slávisté ještě mohli v dlouhém nastavení strhnout vedení zpět na svou stranu. Střídající Schranz se ocitl sám před Chajkinem, ale jen trefil gólmana.
Bodö/Glimt tak v pohárech neprohrálo ani třetí zápas s českým soupeřem, předloni vyřadilo v kvalifikaci Konferenční ligy Bohemians 1905. Červenobílí v soutěžích UEFA čekají na vítězství už osm utkání.
Utkání 1. kola fotbalové Ligy mistrů:
Slavia Praha - Bodö/Glimt 2:2 (1:0)
Branky: 23. a 74. Mbodji - 78. Bassi, 90. Fet. Rozhodčí: Barbu - Grigoriu, Neacsu (všichni Rum.) - Bebek (video, Chorv.). ŽK: Mbodji, Chytil - Björtuft, Aleesami, Berg. Diváci: 18 922.
Sestavy:
Slavia: Staněk - Douděra, Holeš (18. Chaloupek), Zima, Mbodji (77. Hašioka) - Zafeiris, Oscar - Kušej (90+8. Schranz), Sadílek (90+8. Cham), Provod - Chorý (77. Chytil). Trenér: Trpišovský.
Bodö: Chajkin - Sjövold, Björtuft, Gundersen (65. Riisnaes), Aleesami (85. Nielsen) - Berg - Jörgensen (46. Bassi), Evjen, Auklend (74. Fet), Hauge - Högh (74. Helmersen). Trenér: Knutsen.