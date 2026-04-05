Slavia veze z Ostravy jednu cennou jistotu. Výhra Sparta na ní už nic změnit nemohla

Fotbalisté Slavie ve 28. kole první ligy potvrdili roli favorita a v Ostravě zvítězili 2:0. Obhájce titulu udržel neporazitelnost v ligové sezoně a získal jistotu, že půjde do nadstavby z prvního místa v tabulce. Druhá Sparta totiž sice zdolala Karvinou 2:0, ale s desetibodovou ztrátou už rivala v základní části dohnat nemůže. Hradec Králové zdolal v dalším odpoledním zápase Bohemians 2:0.
Slávisté po dlouhé reprezentační pauze nastoupili v Ostravě prakticky v nejsilnější možné sestavě a soupeř s nimi před vyprodaným stadionem dokázal držet krok pouze 20 minut.
První nebezpečnou střelu si připsal ostravský Planka, bývalý gólman Slezanů Markovič jeho ránu ze střední vzdálenosti vyrazil nad břevno.
Vzdor Baníku po 23 minutách otupil pokutový kop. Rozhodčí Wulkan po zásahu od videa a přezkoumání situace u monitoru nařídil za Chalušovu ruku ve vápně penaltu, kterou Chorý jistě proměnil ve svůj 17. gól ligové sezony. Český reprezentant zůstal v nejvyšší soutěži při střelbě pokutových kopů stoprocentní.
Slavia se snažila hrát aktivně a ve 25. minutě donutila soupeře k hrubce v rozehrávce. I když už byl Jedlička venku z brány, Moses trefil pouze boční síť.
Jedinečnou příležitost zahýbat vývojem utkání měl v 27. minutě domácí Gning. Po Holzerově centru sice z malého vápna už překonal Markoviče, toho však na brankové čáře zastoupil Holeš a odhlavičkoval míč do bezpečí.
Rozhodující pro osud utkání byl druhý gól. Hosté po autovém vhazování v 32. minutě snadno prošli z levé strany ostravskou obranou a Provod zblízka zavěsil pod břevno.
V nastavení prvního poločasu měl třetí gól po standardní situaci na noze Chaloupek, ale brankář Jedlička na lajně jeho dorážku vyrazil.
Dvoubrankový deficit byl nad aktuální možnosti Slezanů. Slavia sice už ve druhé půli mírně ubrala z aktivity, ovšem domácí z toho ze hry vytěžili jedinou šanci. Gning šel po kolmé přihrávce v 70. minutě zprava sám na bránu, křížnou střelou však o půl metru minul.
Na závěrečné drama mohl dvě minuty před koncem zadělat Chaluš. Při penaltě za Juráskovu ruku v šestnáctce mu však podklouzla noha a Markovič ránu doprostřed vyrazil.
Jistotu dal Spartě až Mercado
Karvinští hned na úvod vystrčili na pražské Letné růžky. Kačor snadno utekl Sörensenovi, jeho centr do šestnáctky však obránci zblokovali.
Za domácí odpověděl v 15. minutě kapitán Haraslín, který z přímého volného kopu ze střední vzdálenosti přímo ohrozil branku a Neuman jeho ránu k tyči vyrazil na roh.
Hrál se otevřený fotbal, karvinský Ezeh v nadějné pozici zakončil vysoko nad. Letenští byli aktivnější, většinu akcí táhli přes Haraslína, kterému se však vůbec v zakončení nedařilo. Když třeba postupoval sám na brankáře, vracející se Skyba mu míč vypíchl.
Sparta však přece jen v závěru udeřila. Po standardce se ve 43. minutě prosadil Sonne a svou druhou trefou v české lize otevřel skóre.
Slezané mohli bleskově vyrovnat. Kačorova dalekonosná střela se od břevna odrazila do tyče a brankář Surovčík měl štěstí, že se při druhém odrazu včas vyhnul a nedal si vlastní gól.
Po přestávce byl opět v hlavní roli Haraslín. Nejprve ve 48. minutě stál tváří v tvář gólmanu Neumanovi, ale dostal se k němu příliš blízko a nedokázal ho prostřelit. Při dalším nájezdu se přes dva stopery neprosadil k zakončení a potvrdil, že tohle nebyl jeho zápas.
Druhé uklidňující branky se však favorit přece jen dočkal. Po rozehraném rohovém kopu se do míče v 67. minutě zdálky opřel Mercado a svůj výkon korunoval pátým gólem v české lize. Zároveň zopakoval branku z podzimního vzájemného souboje.
Pražané se radovali ještě jednou, když Kuchta v akci střídajících hráčů uvolnil Kadeřábka a bývalý reprezentant překonal Neumana. Asistent však odmával ofsajd, což potvrdilo i přezkoumání videorozhodčího, branka tak neplatila.
V Hradci rozhodl Mihálik
Hradec proti Bohemians zužitkoval hned svou první šanci zužitkovali. Van Buren vrátil ve 21. minutě míč před branku, střelu kapitána Daridy ještě gólman Reichl vyrazil, jenže na Mihálikovu dorážku nestačil. Devětadvacetiletý útočník se trefil ve druhém kole po sobě.
Český reprezentant Darida, který v úterý s národním týmem postoupil na letní mistrovství světa, pak vystřelil nad.
Ve 41. minutě nastala neobvyklá situace, asistenta rozhodčího Kříže kvůli zranění nahradil čtvrtý sudí Opočenský. V nastavení královéhradecký Suchomel hlavičkou zamířil nad břevno.
Po změně stran hostující Drchal obral o míč váhajícího Čecha a postupoval sám na branku. Ale i kvůli dobíhajícímu stoperovi Čihákovi, jenž ho rozhodil, brankáře Zadražila ve velké šanci nepřekonal.
"Klokany" promarněná příležitost mrzela ještě víc v 68. minutě, kdy Východočeši definitivně rozhodli. Dancák nahrál mezi dva protihráče Mihálikovi a ten skákavou střelou placírkou k tyči nedal někdejšímu brankáři Hradce Reichlovi šanci. V ligové kariéře zaznamenal první dvougólový zápas, celkem si v sezoně nejvyšší soutěže polepšil na pět tref.
28. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - Slavia Praha 0:2 (0:2)
Branky: 23. Chorý z pen., 32. Provod. Rozhodčí: Wulkan - Nádvorník, Vlček - Orel (video). ŽK: Bewene, Laštůvka (trenér brankářů) - Trpišovský (trenér). Diváci: 15.037 (vyprodáno).
Ostrava: Jedlička - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Bewene, Boula (88. Šancl), Kričfaluši (65. Pira), Planka (78. Musák), Holzer (65. Sinjavskij) - Gning, Jurečka (78. Plavšič). Trenér: Smetana.
Slavia: Markovič - Holeš, Ogbu, Chaloupek (46. Bořil) - Isife (65. Vlček), Moses, Sadílek, Jurásek (90. Kušej) - Chytil (65. Mbodji), Provod - Chorý (90. Prekop). Trenér: Trpišovský.
Sparta Praha - MFK Karviná 2:0 (1:0)
Branky: 43. Sonne, 67. Mercado. Rozhodčí: Rouček - Machač, Cichra - Kocourek (video). ŽK: Kuchta, Sonne - Labík, Štorman, Skyba. Diváci: 16.645.
Sparta: Surovčík - Sonne, Martinec, Sörensen (74. Panák), Zelený (28. Grimaldo) - Sochůrek, Kairinen, Irving (74. Eneme) - Mercado, Haraslín (58. Kadeřábek) - Vojta (58. Kuchta). Trenér: Priske.
Karviná: Neuman - Boháč (70. Chytrý), Skyba, Camara, Fleišman (82. Milič) - Křišťan (70. Traoré), Štorman - Kačor (82. Condé), Samko, Labík - Ezeh (46. Vinícius). Trenér: Němec.
FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905 2:0 (1:0)
Branky: 21. a 68. Mihálik. Rozhodčí: Nehasil - Kříž (41. Opočenský), L. Matoušek - Berka (video). ŽK: Čermák, Kovařík, Hilál, Banda (všichni Bohemians). Diváci: 6410.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Suchomel, Dancák, Darida (89. Neto), Horák - Vlkanova (78. Trubač), Mihálik (78. Regža) - Van Buren (63. Kučera). Trenér: Horejš.
Bohemians: Reichl - Hůlka, Lischka, Kadlec - Havel, Sakala, Čermák, Kovařík (69. Banda, 85. Mirvald) - Drchal (59. Pleštil), J. Matoušek (59. Sosseh) - Hilál (59. Ristovski). Trenér: Veselý.
Tabulka:
1.
Slavia
27
20
7
0
60:20
67
2.
Sparta
27
17
6
4
56:30
57
3.
Plzeň
27
14
7
6
49:33
49
4.
Jablonec nad Nisou
27
14
6
7
35:27
48
5.
Liberec
27
11
9
7
40:26
42
6.
Hradec Králové
27
11
7
9
37:32
40
7.
Olomouc
27
11
7
9
30:29
40
8.
Karviná
27
10
3
14
38:46
33
9.
Pardubice
27
8
8
11
33:44
32
10.
Zlín
27
8
7
12
32:41
31
11.
Mladá Boleslav
27
7
9
11
40:51
30
12.
Teplice
27
6
11
10
27:33
29
13.
Bohemians 1905
27
7
6
14
20:34
27
14.
Slovácko
27
5
8
14
23:38
23
15.
Ostrava
27
5
7
15
24:38
22
16.
Dukla
27
3
10
14
16:38
19
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.
