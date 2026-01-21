Přeskočit na obsah
Slavia - Barcelona 2:4. Favorit utíká, Lewandowski odčiňuje vlastní gól

Sport

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Barcelonou.

EU lawmakers vote on whether to refer EU-Mercosur trade agreement to CJEU, in Strasbourg
Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud

Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání
ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití

Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.

Černobyl-radioaktivita u reaktoru 4
Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc

Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.

Petr Pavel
ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů

Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

