Arsenal měl zápas pevně v moci, Slavii nepustil do šance. Eden viděl rekordní zápis

Eden viděl i rekordní zápis, o který se postaral záložník Arsenalu Max Dowman. Ten se stal ve věku 15 let a 10 měsíců nejmladším hráčem v historii fotbalové Ligy mistrů.
Nastoupil do hry jako střídající v 73. minutě a překonal zápis Youssoufy Moukoka z roku 2020. Tehdejšímu hráči Dortmundu bylo 16 let a 18 dní.
Čeští šampioni mají v součtu s domácí remízou 2:2 s Bodö/Glimt, porážkou 0:3 na hřišti Interu Milán a bezbrankovým duelem v Bergamu na kontě dva body.
V neúplné tabulce jsou na 30. pozici. Arsenal je bez ztráty bodu první, navíc stále neinkasoval a v polovině hlavní fáze má prakticky jisté play off.
Hlavní část pohárů se od minulé sezony hraje novým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. V dalším kole se Slavia představí opět doma, 25. listopadu přivítá Bilbao.
Fotbalová Liga mistrů - 4. kolo:
Slavia Praha - Arsenal FC 0:3 (0:1)
Branky: 46. a 68. Merino, 32. Saka z pen.. Rozhodčí: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všichni Ázerb.) - Dieperink (video, Niz.). ŽK: Zafeiris, Douděra, Mbodji - Nwaneri, Merino, Nörgaard, Lewis-Skelly. Diváci: 19.222.
Sestavy:
Slavia: Markovič - Vlček (70. Douděra), Chaloupek, Zima - Moses (74. Hašioka), Zafeiris (70. Cham), Sadílek, Mbodji - Provod, Sanyang (74. Kušej) - Chorý (48. Chytil). Trenér: Trpišovský.
Arsenal: Raya - Timber (73. White), Saliba, Gabriel, Hincapié (73. Lewis-Skelly) - Nwaneri (65. Eze), Nörgaard, Rice (81. Harriman-Annous) - Saka, Merino, Trossard (73. Dowman). Trenér: Arteta.