Skvělý vstup do baráže o ME. Lvíčata začala výhrou 2:1 na Islandu

Čeští fotbalisté do 21 let v úvodním barážovém utkání o postup na mistrovství Evropy v příštím roce zvítězili po obratu na Islandu 2:1. Odvetu sehrají svěřenci trenéra Jana Suchopárka, který dnes oslavil 53. narozeniny, v úterý v Českých Budějovicích.

Domácí poslal do vedení v 26. minutě Saevar Atli Magnusson z penalty, za "Lvíčata" se ještě v první půli trefil Matěj Valenta. Zvrat dokonal v 70. minutě Václav Sejk.

Na závěrečný turnaj postoupilo přímo devět vítězů skupin, Švýcarsko jako nejlepší celek z druhých míst a pořadatelské země Gruzie a Rumunsko. Zbylí čtyři účastníci vzejdou z baráže.

Češi si v utkání hraném na umělé trávě vytvořili první šanci už v šesté minutě. Sejk pronikl do vápna a přihrál Daňkovi, sparťanský záložník ale přestřelil. V 25. minutě Magnusson nastřelil ve vápně ruku stopera Vitíka a rozhodčí Bogár nařídil penaltu. K ní se postavil sám Magnusson, který poslal gólmana Kováře na druhou stranu.

"Lvíčata" odpověděla za sedm minut. Daněk přihrál na hranici šestnáctky Valentovi a ten přízemní střelou na zadní tyč vyrovnal. V závěru úvodního dějství zamířil Sejk nad.

Po změně stran pokračoval takticky vedený duel s minimem šancí. V 70. minutě se Fila tváří v tvář domácímu brankáři Valdimarssonovi neprosadil, ale Sejk hlavou po Gabrielově centru už ano.

V nastavení Island málem vyrovnal, ale Magnussonova tečovaná rána z hranice vápna skončila těsně vedle tyče.

Úvodní utkání play off kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let:

Island - Česko 1:2 (1:1)

Branky: 26. Magnusson z pen. - 33. Valenta, 70. Sejk. Rozhodčí: Bogár - Szalai, Georgiou (všichni Maď.). ŽK: Barkarson, Thorvaldsson, Fridriksson, Magnusson - Kovář, Žambůrek, Knapík.

Island: Valdimarsson - Barkarson (87. Ulfarsson), Thorkelsson, Olafsson, Fridriksson (65. Omarsson), Thorhallsson - Magnusson, Baldursson, Thordarson (79. Andrason) - Thorvaldsson (65. Bjarkason), Willumsson (89. Oskarsson). Trenér: Jonasson.

ČR: Kovář - D. Jurásek, Hranáč, Vitík, Gabriel - Žambůrek, Červ - Daněk (76. Souček), Valenta (81. Kaloč), Sejk (90.+3 Knapík) - Fila (81. M. Jurásek). Trenér: Suchopárek.