Skvělý Schick. Dvěma góly zařídil vítězství a dosáhl na další výrazný milník

Český útočník Patrick Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek.
Schick navázal na přesný zásah z minulého kola proti Augsburgu, kterému ale Leverkusenu podlehl 1:2.
V Kolíně nad Rýnem vykročil za vítězstvím v závěru prvního poločasu, kdy český kanonýr potrestal z penalty Martelovu ruku.
Krátce po přestávce si Schick naběhl na Tellův centr a skóroval potřinácté v tomto bundesligovém ročníku.
Ve své šesté sezoně v Leverkusenu pokořil hranici 100 branek, na což potřeboval 206 zápasů.
Před třemi týdny se stal vůbec prvním českým fotbalistou, který dal v prestižních ligách celkem sto branek.
V aktuálním ročníku se Schick dělí o páté místo v tabulce střelců, které kraluje Harry Kane z Bayernu Mnichov. Anglický útočník, který přišel v Mohuči do hry po přestávce, dal už 33. gól v soutěži.
Už jistý mistr Bayern prohrával ještě v úvodu druhého poločasu 0:3, ale nakonec zvítězil 4:3, vítězný zásah obstaral v 83. minutě právě Kane.
Poslední Heidenheim vyhrál záchranářský souboj se St. Pauli 2:0 a ještě může doufat v udržení mezi elitou. Tři kola před koncem ztrácí čtyři body na barážovou 16. příčku, na níž figuruje jeho dnešní soupeř.
Německá fotbalová liga - 31. kolo:
Kolín nad Rýnem - Leverkusen 1:2 (78. Waldschmidt - 43. z pen. a 52. Schick), Mohuč - Bayern Mnichov 3:4 (15. Kohr, 29. Nebel, 45.+3 Becker - 54. Jackson, 73. Olise, 81. Musiala, 83. Kane), Wolfsburg - Mönchengladbach 0:0, Augsburg - Frankfurt 1:1 (44. Kade - 66. Doan), Heidenheim - St. Pauli 2:0 (3. Zivzivadze, 82. Dinkci).
1.
Bayern Mnichov
31
26
4
1
113:32
82
2.
Dortmund
30
19
7
4
61:31
64
3.
Lipsko
31
19
5
7
62:38
62
4.
Stuttgart
30
17
5
8
62:42
56
5.
Leverkusen
31
16
7
8
62:42
55
6.
Hoffenheim
30
16
6
8
59:44
54
7.
Frankfurt
31
11
10
10
56:58
43
8.
Freiburg
30
12
7
11
44:48
43
9.
Augsburg
31
10
7
14
39:55
37
10.
Mohuč
31
8
10
13
39:49
34
11.
Mönchengladbach
31
7
11
13
36:50
32
12.
Union Berlín
31
8
8
15
35:55
32
13.
Kolín nad Rýnem
31
7
10
14
45:53
31
14.
Hamburk
30
7
10
13
33:48
31
15.
Brémy
30
8
7
15
35:53
31
16.
St. Pauli
31
6
8
17
26:53
26
17.
Wolfsburg
31
6
7
18
41:66
25
18.
Heidenheim
31
5
7
19
35:66
22
Více než tisícovka hasičů na severu Japonska už čtvrtý den v řadě bojuje s dvěma lesními požáry, které se přibližují k obytným oblastem a kvůli kterým se muselo evakuovat více než 3000 obyvatel. Celková rozloha zasažené oblasti je třetí největší v dějinách země, napsala dnes agentura Reuters.
O černobylské tragédii, od níž v neděli uplyne 40 let, se právě před deseti lety rozpovídala tehdejší ředitelka Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Reálný počet obětí podle ní zdaleka nebyl tak vysoký, jak je lidem podsouváno. „Nezlehčuji tragédii černobylské havárie či utrpení postižených, hlavně kvůli nim bychom ale tohle neštěstí měli vnímat v jeho skutečném rozměru," uvedla.
Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zabavily loď podezřelou ze spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo se údajně dopustilo četných porušení námořních předpisů a ignorovalo varování. IRGC zabavily loď Epaminondas, plující pod liberijskou vlajkou, která v posledních šesti měsících opakovaně vplouvala do amerických přístavů, uvedla agentura TASS s odvoláním na íránská média.
Tomáš Souček pomohl pátým gólem v této sezoně anglické fotbalové ligy West Hamu k vítězství 2:1 nad Evertonem.
Finský prezident Alexander Stubb má pověst jednoho z mála evropských politiků, kterým americký prezident Donald Trump skutečně naslouchá. Oba si začátkem loňského roku zahráli golf a od té doby zůstávají v bližším kontaktu, než by se mohlo zdát. Sám Stubb ale říká, že přezdívka „Trumpův našeptávač" realitu úplně nevystihuje. Jejich komunikace má podle něj k šeptání často daleko.