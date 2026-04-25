25. 4. Marek
Reklama
Reklama
Sport

Skvělý Schick. Dvěma góly zařídil vítězství a dosáhl na další výrazný milník

Sport,ČTK

Český útočník Patrick Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek.

Patrik SchickFoto: Reuters
Reklama

Schick navázal na přesný zásah z minulého kola proti Augsburgu, kterému ale Leverkusenu podlehl 1:2.

V Kolíně nad Rýnem vykročil za vítězstvím v závěru prvního poločasu, kdy český kanonýr potrestal z penalty Martelovu ruku.

Krátce po přestávce si Schick naběhl na Tellův centr a skóroval potřinácté v tomto bundesligovém ročníku.

Ve své šesté sezoně v Leverkusenu pokořil hranici 100 branek, na což potřeboval 206 zápasů.

Reklama
Reklama

Před třemi týdny se stal vůbec prvním českým fotbalistou, který dal v prestižních ligách celkem sto branek.

V aktuálním ročníku se Schick dělí o páté místo v tabulce střelců, které kraluje Harry Kane z Bayernu Mnichov. Anglický útočník, který přišel v Mohuči do hry po přestávce, dal už 33. gól v soutěži.

Už jistý mistr Bayern prohrával ještě v úvodu druhého poločasu 0:3, ale nakonec zvítězil 4:3, vítězný zásah obstaral v 83. minutě právě Kane.

Poslední Heidenheim vyhrál záchranářský souboj se St. Pauli 2:0 a ještě může doufat v udržení mezi elitou. Tři kola před koncem ztrácí čtyři body na barážovou 16. příčku, na níž figuruje jeho dnešní soupeř.

Reklama
Reklama

Německá fotbalová liga - 31. kolo:

Kolín nad Rýnem - Leverkusen 1:2 (78. Waldschmidt - 43. z pen. a 52. Schick), Mohuč - Bayern Mnichov 3:4 (15. Kohr, 29. Nebel, 45.+3 Becker - 54. Jackson, 73. Olise, 81. Musiala, 83. Kane), Wolfsburg - Mönchengladbach 0:0, Augsburg - Frankfurt 1:1 (44. Kade - 66. Doan), Heidenheim - St. Pauli 2:0 (3. Zivzivadze, 82. Dinkci).

1.

Bayern Mnichov

31

26

4

1

113:32

82

2.

Dortmund

30

19

7

4

61:31

64

3.

Lipsko

31

19

5

7

62:38

62

4.

Stuttgart

30

17

5

8

62:42

56

5.

Leverkusen

31

16

7

8

62:42

55

6.

Hoffenheim

30

16

6

8

59:44

54

7.

Frankfurt

31

11

10

10

56:58

43

8.

Freiburg

30

12

7

11

44:48

43

9.

Augsburg

31

10

7

14

39:55

37

10.

Mohuč

31

8

10

13

39:49

34

11.

Mönchengladbach

31

7

11

13

36:50

32

12.

Union Berlín

31

8

8

15

35:55

32

13.

Kolín nad Rýnem

31

7

10

14

45:53

31

14.

Hamburk

30

7

10

13

33:48

31

15.

Brémy

30

8

7

15

35:53

31

16.

St. Pauli

31

6

8

17

26:53

26

17.

Wolfsburg

31

6

7

18

41:66

25

18.

Heidenheim

31

5

7

19

35:66

22

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama