Příznivá zpráva z Německa: Hložek brzy naskočí do hry, MS by mohl stihnout

Český fotbalista Hoffenheimu Adam Hložek by měl ještě do konce sezony naskočit zpět do hry a mohl by tak být připraven na letní mistrovství světa. Třiadvacetiletý reprezentant se po zranění pomalu vrací do tréninku s týmem a podle kouče Christiana Ilzera je téměř jisté, že ve zbytku bundesligového ročníku nastoupí.
Hložek se v poslední době opakovaně potýká se zdravotními problémy. Český reprezentant kvůli nim naskočil jen do tří zápasů této bundesligové sezony. Aktuálně je mimo hru od začátku ledna, kdy si na tréninku poranil lýtko.
Přišel kvůli tomu o březnové play off o mistrovství světa, v němž reprezentace přes Irsko a Dánsko postoupila na šampionát do Severní Ameriky. Do závěrečného turnaje by ale mohl být v pořádku. Český tým odehraje první zápas skupiny v Guadalajaře 11. června tamního času.
"Adam se pomalu začleňuje do tréninku s týmem. Jsme si jisti, že v této sezoně ještě dostane nějaký herní čas," uvedl Ilzer před páteční předehrávkou v Augsburgu. Aktuálně pátý celek bundesligové tabulky absolvuje do konce sezony ještě pět kol.
