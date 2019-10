Tohle je fanynka roku. Matka do detailu popisuje slepému synovi zápasy Palmeiras

Pro obyčejného fotbalového fanouška nepředstavuje návštěva stadionu žádnou velkou překážku. Jedenáctiletý Nikollas z brazilského Sao Paula je ale slepý. Zápasy mu v ochozech zprostředkovává matka.

Brazilka Silvia Greccová pravidelně už několik navštěvuje se svým slepým synem zápasy saopaulského klubu Palmeiras a živě mu popisuje dění na hrací ploše i na tribunách. Minulý týden obdržela od FIFA cenu pro nejlepšího fanouška roku.

Svět by se celý příběh nejspíš vůbec nedověděl, kdyby si dvojice nevšimla pohotová reportérka brazilské televize během derby Palmeiras s Corinthians. Upozornila kameramana, aby ženu intenzivně hovořící k chlapci zabral.

"Není to nic nového, děláme to tak běžně už několik let aspoň jednou měsíčně," svěřila se matka. "A až doteď jsme to dělali, aniž by si toho někdo výrazněji všiml," doplnila.

Silvia Grecco le cuenta los partidos del Palmeiras a su hijo Nickolas que es ciego y padece autismo. Eso, además de cuidarle y quererle de por vida. Silvia ya era The Best antes de que le dieran el premio 🙌🙌😍😍pic.twitter.com/I4bWxjXZJu — JesúsGallego (@JGALLEGOonfire) September 24, 2019

Obrázky matky se synem během derby viděli fotbaloví fanoušci ve všech koutech Brazílie živě. Když Greccová se synem opouštěla stadion, lidé už je poznávali.

"Vůbec jsem nevěděla, že nás někdo natáčí," divila se Greccová. "Až podle toho, že o tom před stadionem tolik lidí mluvilo, jsem si uvědomila, o co jde," vyprávěla. "Lidi mi řekli, že to viděli v televizi."

Se synem, který se narodil po pouhých čtyřech měsících a kromě slepoty trpí i autismem, chodí na zápasy Palmeiras už několik let a je zvyklá mu okolní dění barvitě přibližovat. Greccová ovšem nepopisuje pouze fotbal, ale i zpívá chorály, křičí na hráče a sleduje různé detaily a zajímavosti na stadionu.

"Není to jako běžné komentování v rádiu," upozornila. "Popisuju hodně maličkosti týkajících se tribun a zajímavé prvky vzhledu jednotlivých hráčů Jeden má dlouhé rukávy, další odbarvené vlasy nebo barevné kopačky," smála se Greccová.

Sama je odmalička fanynkou a syna přivedla k fotbalu. Původně jej brala na zápasy s malým rádiem a sluchátky, aby slyšel přenos a věděl, co se děje. "Ale přišlo mi, že vůbec nemůže být v obraze. Tak jsem mu zápasy začala komentovat a od té doby to tak dělám pořád," vyprávěla.

Vzhledem k tomu, že Nikollas je vášnivým fanouškem Palmeiras, je pro ni nejradostnější popisovat mu právě vstřelené góly. "Je to nejúžasnější část. To si piště," dodala novopečená nositelka ceny pro nejlepšího fanouška.